Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 2025/2026

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i przysługuje w różnej wysokości w zależności od wieku:

95 zł miesięcznie – na dziecko do 5. roku życia,

124 zł miesięcznie – na dziecko w wieku 6–18 lat,

135 zł miesięcznie – na dziecko w wieku 18–24 lat.

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, a także osoby uczące się, które utraciły wsparcie rodziców. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki, do 21 lat, a nawet do 24 lat, jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie jest przyznawane m.in. w przypadku, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim, przebywa w pieczy zastępczej, ma własne dziecko z prawem do zasiłku rodzinnego lub gdy rodzic samotnie wychowujący dziecko nie ma zasądzonych alimentów, z pewnymi wyjątkami.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 764 zł. Funkcjonuje także zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że w przypadku nieznacznego przekroczenia progu, świadczenie jest pomniejszane o nadwyżkę zamiast całkowicie odbierane.

Jeżeli jednak po zastosowaniu tego mechanizmu wysokość świadczenia byłaby niższa niż 20 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny nie zostanie przyznany.

1 listopada 2025 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który potrwa do końca października 2026. Wnioski o zasiłek rodzinny można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2025/2026

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna. Mogą się o nie ubiegać obywatele polscy oraz niektórzy cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 1000 zł miesięcznie (limit obowiązuje od 1 października 2024 r.). Przysługuje ono do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę – do 25 lat. W przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przyznawane jest bezterminowo.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód w rodzinie nie może przekraczać 1209 zł netto na osobę. Prawo do świadczeń ustalane jest na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku.

Egzekucja alimentów uznawana jest za bezskuteczną, gdy w ciągu ostatnich 2 miesięcy nie udało się wyegzekwować należności lub gdy nie można prowadzić postępowania przeciwko dłużnikowi, np. z powodu jego pobytu za granicą.

Świadczenia nie przysługują osobie, która zawarła związek małżeński albo została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobową opiekę lub pieczy zastępczej.

Tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego, również przy świadczeniach z funduszu alimentacyjnego warto złożyć wniosek do 31 sierpnia 2025 r., jeśli rodzic już korzysta z tej formy wsparcia. Złożenie dokumentów do tego terminu gwarantuje, że prawo do świadczeń na nowy okres zostanie ustalone, a wypłata należnych środków za październik nastąpi najpóźniej do 31 października.

Świadczenie Dobry Start 2025/2026

Program Dobry Start to wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, wypłacane raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów i przysługuje do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Pomoc obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, policealnych oraz dla dorosłych, a także dzieci i młodzież w placówkach wychowawczych. Nie dotyczy natomiast przedszkolaków, „zerówek” ani studentów.

Wniosek o 300+ mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także pełnoletni uczniowie usamodzielniani. Składanie odbywa się tylko drogą elektroniczną, przez portal PUE ZUS, aplikację mZUS, platformę Emp@tia albo bankowość elektroniczną. Obsługą programu zajmuje się ZUS, który przekazuje środki bezpośrednio na konto bankowe wnioskodawcy.

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do 30 listopada 2025 r. Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2025 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.