Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 2025/2026

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i przysługuje w różnej wysokości w zależności od wieku:

  • 95 zł miesięcznie – na dziecko do 5. roku życia,
  • 124 zł miesięcznie – na dziecko w wieku 6–18 lat,
  • 135 zł miesięcznie – na dziecko w wieku 18–24 lat.

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, a także osoby uczące się, które utraciły wsparcie rodziców. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki, do 21 lat, a nawet do 24 lat, jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie jest przyznawane m.in. w przypadku, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim, przebywa w pieczy zastępczej, ma własne dziecko z prawem do zasiłku rodzinnego lub gdy rodzic samotnie wychowujący dziecko nie ma zasądzonych alimentów, z pewnymi wyjątkami.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – 764 zł. Funkcjonuje także zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że w przypadku nieznacznego przekroczenia progu, świadczenie jest pomniejszane o nadwyżkę zamiast całkowicie odbierane.

Jeżeli jednak po zastosowaniu tego mechanizmu wysokość świadczenia byłaby niższa niż 20 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny nie zostanie przyznany.

1 listopada 2025 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, który potrwa do końca października 2026. Wnioski o zasiłek rodzinny można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Złóż wniosek do 30 listopada. Możesz dostać 300 zł bez względu na dochód

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2025/2026

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które mają zasądzone alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna. Mogą się o nie ubiegać obywatele polscy oraz niektórzy cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 1000 zł miesięcznie (limit obowiązuje od 1 października 2024 r.). Przysługuje ono do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 lat, a jeśli kontynuuje naukę – do 25 lat. W przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przyznawane jest bezterminowo.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie kryterium dochodowego. Dochód w rodzinie nie może przekraczać 1209 zł netto na osobę. Prawo do świadczeń ustalane jest na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku.

Egzekucja alimentów uznawana jest za bezskuteczną, gdy w ciągu ostatnich 2 miesięcy nie udało się wyegzekwować należności lub gdy nie można prowadzić postępowania przeciwko dłużnikowi, np. z powodu jego pobytu za granicą.

Świadczenia nie przysługują osobie, która zawarła związek małżeński albo została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobową opiekę lub pieczy zastępczej.

Tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego, również przy świadczeniach z funduszu alimentacyjnego warto złożyć wniosek do 31 sierpnia 2025 r., jeśli rodzic już korzysta z tej formy wsparcia. Złożenie dokumentów do tego terminu gwarantuje, że prawo do świadczeń na nowy okres zostanie ustalone, a wypłata należnych środków za październik nastąpi najpóźniej do 31 października.

Świadczenie Dobry Start 2025/2026

Program Dobry Start to wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, wypłacane raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów i przysługuje do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Pomoc obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, policealnych oraz dla dorosłych, a także dzieci i młodzież w placówkach wychowawczych. Nie dotyczy natomiast przedszkolaków, „zerówek” ani studentów.

Wniosek o 300+ mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także pełnoletni uczniowie usamodzielniani. Składanie odbywa się tylko drogą elektroniczną, przez portal PUE ZUS, aplikację mZUS, platformę Emp@tia albo bankowość elektroniczną. Obsługą programu zajmuje się ZUS, który przekazuje środki bezpośrednio na konto bankowe wnioskodawcy.

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do 30 listopada 2025 r. Złożenie wniosku do 31 sierpnia 2025 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.