Kiedy ZUS przeleje 800 plus w styczniu 2026? Harmonogram wypłat

Świadczenie 800 plus jest przekazywane bezpośrednio na konta bankowe beneficjentów w Polsce w dziesięciu stałych terminach w ciągu miesiąca: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. oraz 22. dnia. Dzień przelewu jest przypisany indywidualnie każdemu świadczeniobiorcy na podstawie daty urodzenia dziecka lub numeru złożonego wniosku. Co istotne, zasada wypłaty z wyprzedzeniem w przypadku, gdy termin przypada na dzień wolny, obowiązuje również w styczniu 2026 roku. Oto szczegółowe daty przelewów w styczniu 2026 roku, wraz z uwzględnieniem dni, w których ZUS zobligowany jest do wypłaty świadczenia wcześniej:

2 stycznia (piątek): Wypłata nastąpi bez zmian, w standardowym terminie.

4 stycznia (niedziela): Zgodnie z zasadą, przelew zostanie zrealizowany wcześniej, czyli w piątek 2 stycznia.

7 stycznia (środa): Termin przelewu pozostaje bez zmian.

9 stycznia (piątek): Wypłata nastąpi bez zmian w standardowym terminie.

12 stycznia (poniedziałek): Termin przelewu pozostaje bez zmian.

14 stycznia (środa): Termin przelewu pozostaje bez zmian.

16 stycznia (piątek): Wypłata nastąpi bez zmian w standardowym terminie.

18 stycznia (niedziela): Zgodnie z zasadą, przelew zostanie zrealizowany wcześniej, czyli w piątek 16 stycznia.

20 stycznia (wtorek): Termin przelewu pozostaje bez zmian.

22 stycznia (czwartek): Termin przelewu pozostaje bez zmian.

Okres świadczeniowy i terminy składania wniosków o 800 plus

Nowy okres świadczeniowy 800 plus potrwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Wnioski o kontynuację świadczenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, a ich składanie rozpocznie się 1 lutego 2026 roku. Dla zapewnienia ciągłości wypłat, bez ani jednego dnia przerwy, kluczowe jest złożenie wniosku najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Wnioski można złożyć za pośrednictwem platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Czy nastąpią zmiany w kwocie 800 plus w 2026 roku?

Ważną informacją dla wszystkich beneficjentów jest fakt, że kwota świadczenia 800 zł pozostaje bez zmian w 2026 roku. Świadczenie wychowawcze nie jest objęte automatycznym mechanizmem waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość zależy wyłącznie od odrębnej decyzji politycznej rządu. Na chwilę obecną nie zapowiedziano żadnych podwyżek ani korekt kwoty 800 plus na styczeń 2026 roku ani na pozostałą część roku. Świadczeniobiorcy mogą więc liczyć na regularne przelewy w dotychczasowej, stałej wysokości.