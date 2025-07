Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia. Podstawa prawna

Od 1 czerwca 2025 roku obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która wprowadza istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób pozostających bez pracy. Jedną z najważniejszych nowości są przepisy szczególnie korzystne dla osób po 50. roku życia. Seniorzy z co najmniej 20-letnim stażem pracy mogą liczyć na wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nawet do 365 dni, czyli o pół roku dłużej niż w przypadku standardowego świadczenia, które przysługuje przez 180 dni. Nowe przepisy nie tylko wydłużają czas pobierania zasiłku, ale również zwiększają jego wysokość. W niektórych przypadkach osoby spełniające warunki mogą otrzymać nawet ponad 1800 zł netto miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia?

Od 1 czerwca 2025 roku osoby bezrobotne po 50. roku życia, które mogą wykazać się co najmniej 20-letnim stażem pracy, otrzymują zasiłek w podwyższonej wysokości. Przez pierwsze 90 dni świadczenie wynosi 2066,28 zł brutto, czyli około 1815 zł netto. Po upływie tego okresu kwota spada do 1622,64 zł brutto, co daje około 1425 zł netto miesięcznie. To wyższe wsparcie, w porównaniu do podstawowego zasiłku, który wynosi odpowiednio 1721,90 zł brutto i 1352,20 zł brutto.

Wsparcie także dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby po 50. roku życia, mogą liczyć na specjalne wsparcie finansowe. Przez okres 12 miesięcy będą otrzymywać dopłatę w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli zatrudnią osobę pobierającą emeryturę, okres dofinansowania wydłuży się do 24 miesięcy. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej starszych pracowników oraz zmotywowanie firm do ich zatrudniania.

Inne zmiany w zasadach przyznawania świadczeń bezrobotnym

Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620) wprowadziła istotne zmiany w systemie świadczeń dla osób bezrobotnych, mające na celu zwiększenie przejrzystości i skuteczności wsparcia. Od 1 czerwca 2025 roku wypłaty zasiłków odbywają się wyłącznie na rachunki bankowe, co oznacza, że już podczas rejestracji w urzędzie pracy konieczne jest podanie numeru konta. Kolejna zmiana dotyczy miejsca rejestracji – bezrobotni muszą teraz zgłaszać się do urzędów zgodnych z faktycznym miejscem zamieszkania, a nie z adresem zameldowania. Ustawodawca wprowadził także ograniczenie dotyczące maksymalnego okresu pozostawania w rejestrze – od czerwca 2025 roku status osoby bezrobotnej można utrzymać maksymalnie przez trzy lata. Osoby objęte indywidualnym planem działania muszą również kontaktować się z urzędem pracy przynajmniej raz na 30 dni.