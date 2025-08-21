Kto może się ubiegać o świadczenie Dobry Start?

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje wszystkim rodzicom, opiekunom prawnym oraz rodzinom zastępczym, które wychowują dzieci uczące się w szkole. O wsparcie mogą ubiegać się także pełnoletni uczniowie, jeżeli nie pozostają już pod opieką rodziców. Program obejmuje dzieci i młodzież do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia. Co ważne, świadczenie nie jest przyznawane dzieciom uczęszczającym do przedszkola ani studentom. W sytuacji, gdy rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, każdy z nich ma prawo do połowy świadczenia, czyli 150 zł.

Reklama

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Od kilku lat świadczenie z programu Dobry Start można uzyskać wyłącznie po złożeniu wniosku drogą elektroniczną. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie mają do wyboru kilka wygodnych kanałów:

aplikację mobilną mZUS , dostępną na urządzeniach z systemem Android i iOS,

, dostępną na urządzeniach z systemem Android i iOS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – po zalogowaniu się na konto użytkownika,

(PUE ZUS) – po zalogowaniu się na konto użytkownika, bankowość elektroniczną – wiele banków udostępnia uproszczone formularze w swoich systemach,

– wiele banków udostępnia uproszczone formularze w swoich systemach, portal Emp@tia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Reklama

Cała procedura jest prosta i szybka: wystarczy podać dane dziecka, szkoły, a w przypadku uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności dołączyć odpowiednie dokumenty.

Do ZUS wpłynęło już ponad 1,6 mln wniosków o świadczenie Dobry Start

Według danych ZUS z 11 sierpnia, od rozpoczęcia naboru 1 lipca wpłynęło już ponad 1,6 mln wniosków o świadczenie z programu Dobry Start. Do tej pory instytucja wypłaciła rodzinom ponad 212 mln zł, a kolejne przelewy są już przygotowywane. Wsparcie trafia bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez rodzica lub opiekuna, co oznacza, że cała procedura jest w pełni cyfrowa i realizowana wyłącznie za pomocą systemów elektronicznych, bez udziału gotówki. Ci, którzy nie mieli jeszcze okazji złożyć wniosku, jeszcze mają czas.

Do kiedy złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Rodzice oraz opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start do 30 listopada 2025 roku. Jeśli zrobią to jeszcze w sierpniu, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. W przypadku późniejszego złożenia dokumentów, we wrześniu, październiku czy listopadzie, wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Warto więc nie zwlekać, bo im szybciej prześle się dokumenty, tym większa szansa, że środki zostaną wypłacone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Komu świadczenie Dobry Start nie przysługuje?

Świadczenie z programu Dobry Start nie przysługuje wszystkim rodzinom – przepisy jasno określają grupy wyłączone z tego wsparcia. Przede wszystkim nie otrzymają go dzieci uczęszczające do przedszkoli ani te, które realizują tzw. zerówkę w placówkach wychowania przedszkolnego. Świadczenie nie obejmuje również studentów oraz osób, które ukończyły już edukację w szkole ponadpodstawowej. Program jest kierowany wyłącznie do uczniów w wieku szkolnym: od rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej do ukończenia 20. roku życia (lub 24. roku życia w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością). Dodatkowo od tego roku, w przypadku obywateli Ukrainy, świadczenie nie przysługuje, jeśli dzieci nie są formalnie zarejestrowane w polskich szkołach.