Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Obowiązek wypłaty dodatku nocnego reguluje art. 1518 § 1 Kodeksu pracy, na mocy którego pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tej porze, w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca ma obowiązek wypłacić ten dodatek niezależnie od formy zatrudnienia pracownika czy wysokości jego wynagrodzenia. W przypadku pracowników wykonujących pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek ten może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Kto może otrzymać dodatkowe 933 zł do pensji w czerwcu 2025?

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w godzinach nocnych, niezależnie od formy zatrudnienia czy wysokości wynagrodzenia. Wysokość dodatku zależy od liczby przepracowanych godzin w porze nocnej oraz od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W czerwcu 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 666 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 160 godzin.

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 666 zł ÷ 160 godz. = 29,16 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

29,16 zł × 20% = 5,83 zł

Jeśli pracownik przepracuje w czerwcu 160 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

160 godz. × 5,83 zł = 932,80 zł

Po zaokrągleniu daje to 933 zł brutto.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Dokładny przedział czasowy ustala pracodawca w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Oznacza to, że pracodawca może samodzielnie wyznaczyć np. godziny 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 lub 23:00–7:00 jako obowiązującą porę nocną. Co ważne, czas ten nie musi być jednakowy dla wszystkich pracowników – można go dostosować do konkretnych stanowisk lub systemu pracy.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%) Styczeń 168 27,77 zł 5,55 zł Luty 160 29,16 zł 5,83 zł Marzec 168 27,77 zł 5,55 zł Kwiecień 168 27,77 zł 5,55 zł Maj 160 29,16 zł 5,83 zł Czerwiec 160 29,16 zł 5,83 zł Lipiec 184 25,36 zł 5,07 zł Sierpień 160 29,16 zł 5,83 zł Wrzesień 176 26,51 zł 5,30 zł Październik 184 25,36 zł 5,07 zł Listopad 144 32,40 zł 6,48 zł Grudzień 160 29,16 zł 5,83 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi istotne uzupełnienie wynagrodzenia. Pracodawcy są zobowiązani do jego wypłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Wysokość dodatku zależy od liczby przepracowanych godzin w porze nocnej oraz od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W czerwcu 2025 roku pracownicy mogą otrzymać nawet 933 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.