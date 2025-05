Coraz więcej starszych Polaków, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, decyduje się na dalsze zatrudnienie i rezygnuje z wypłaty świadczenia emerytalnego, a co za tym idzie - przysługujących do niego dodatków, takich jak 13. i 14. emerytura. Efekt? Niektórzy tylko dzięki przysługującej im specjalnej uldze podatkowej PIT-0 zyskują blisko 1700 zł.

Tylu Polaków wybiera zatrudnienie zamiast emerytury

W grudniu ubiegłego roku aż 872,6 tys. osób pobierających emeryturę było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu niż samo posiadanie prawa do emerytury – dla porównania, rok wcześniej liczba ta wynosiła 854 tys., a w 2022 roku – 826 tys. Co więcej, wśród nich 556,8 tys. osób (w 2023 r. – 549,7 tys., w 2022 r. – 536,3 tys.) było także objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, co oznacza, że ich wynagrodzenia były obciążone składkami emerytalnymi, a tym samym pracowali zawodowo. Jak pokazują dane ZUS, średnio na każde 1000 emerytów otrzymujących świadczenie, aż 137 osób nadal pozostaje aktywnych zawodowo. Niektórzy, pozostają w zatrudnieniu, w ogóle nie przechodząc na emeryturę. Tylko w 2023 r. z PIT-0 skorzystało 144 tys. osób.

Ulga dla pracujących seniorów. Czym jest PIT-0?

Ulga PIT-0 dla seniorów to preferencja podatkowa skierowana do osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego decydują się nie pobierać świadczeń emerytalnych z ZUS lub KRUS i nadal pozostają aktywne zawodowo. Zwolnienie to polega na braku obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych od określonych źródeł dochodu. Celem ulgi jest zachęcenie starszych osób do kontynuowania pracy.

Aby skorzystać z PIT-0, konieczne jest uzyskiwanie dochodów z określonych form zatrudnienia, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie, działalność gospodarcza opodatkowana według skali, podatkiem liniowym, 5-procentową stawką (ulga IP Box) lub ryczałtem. Dodatkowo, osoba korzystająca z ulgi musi podlegać ubezpieczeniom społecznym wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tych przychodów ulga dla seniorów nie obejmuje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie każdy rodzaj przychodu kwalifikuje się do objęcia ulgą PIT-0 dla seniorów. Zwolnienie to nie obejmuje m.in.:

świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu ubezpieczenia społecznego;

dochodów uzyskiwanych z umów o dzieło;

wynagrodzeń z tytułu praw autorskich (z wyjątkiem tych wynikających z umowy o pracę);

przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym według przepisów ustawy o PIT;

dochodów, od których zrezygnowano z poboru podatku na podstawie rozporządzenia;

przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z innych tytułów niż ulga dla pracujących seniorów, np. diet z podróży służbowej czy zapomóg wypłacanych z ZFŚS w sytuacjach losowych lub w razie długotrwałej choroby.

PIT-0 a 13. i 14. emerytura

Wybór pomiędzy ulgą PIT-0 a dodatkowymi świadczeniami emerytalnymi to dla wielu seniorów decyzja strategiczna. Przepisy nie pozwalają bowiem korzystać z obu rozwiązań jednocześnie – aby skorzystać z ulgi podatkowej, senior musi zrezygnować z pobierania emerytury, a tym samym traci prawo do 13. i 14. świadczenia.

W 2024 roku wysokość trzynastej i czternastej emerytury wyniosła 1780,96 zł brutto, czyli 1620,67 zł netto w przypadku trzynastki i od 1493,67 zł netto do 39,50 zł netto, w zależności od wysokości świadczenia w przypadku czternastki. Oznacza to, że senior, który nie decyduje się na ich pobieranie, traci w maksymalnie łącznie ok. 3,1 tys. zł rocznie.

Tyle można zyskać rezygnując z 13. i 14. emerytury

Aby móc skorzystać z PIT-0, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, mogą zarobić 85 528 zł rocznie, czyli około 7 tys. zł miesięcznie. Konkretne korzyści finansowe wynikające z rezygnacji z emerytury na rzecz pracy i ulgi PIT-0 mogą się różnić w zależności od wysokości wynagrodzenia. Przykładowo:

Senior pracujący na etacie i zarabiający 7 tys. zł miesięcznie brutto, dzięki uldze PIT-0 rocznie może „zatrzymać” około 4740 zł, które normalnie zostałoby odprowadzone jako podatek.

Osoba z pensją w wysokości 7 tys. zł brutto, która nie pobiera emerytury, może zyskać ok. 1640 zł tylko na rezygnacji z 13. i 14. emerytury na rzecz ulgi PIT-0.

Kwota zysku może być jednak wyższa, gdyż często sama miesięczna pensja znacznie przewyższa świadczenie emerytalne przysługujące z ZUS czy KRUS.