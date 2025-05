Zakaz handlu w niedziele. Podstawa prawna

Zakaz handlu w niedziele reguluje Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Na jej mocy w niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu. Zakaz ten nie dotyczy:

Reklama

stacji paliw płynnych;

placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

aptek i punktów aptecznych;

zakładów leczniczych dla zwierząt;

placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

placówek pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;

placówek handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;

placówek handlowych w zakładach hotelarskich;

placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

placówek handlowych na dworcach;

placówek handlowych w portach lotniczych;

stref wolnocłowych;

statków, a także morskich statków handlowych, statków powietrznych, platform wiertniczych i innych morskich budowli hydrotechnicznych;

placówek handlowych na terenie jednostek penitencjarnych;

placówek handlowych na terenie jednostek wojskowych;

sklepów i platform internetowych;

hurtowni farmaceutycznych;

zakładów pogrzebowych;

placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;

piekarni, cukierni i lodziarni;

placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Ponadto w każdym roku kalendarzowym przypada 8 niedziel handlowych. Zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Zmiana ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Projekt Polski 2050

21 marca 2024 roku grupa posłów klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga złożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy. Zaproponowano, by niedzielny zakaz handlu nie obowiązywał w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Tym samym w ciągu roku kalendarzowego mielibyśmy aż 24 niedziele handlowe zamiast 8. Miałby to być kompromis między obecną sytuacją a całkowitym zniesieniem zakazu handlu w niedziele.

Na jakim etapie jest projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta?

Projekt ustawy zakładający zwiększenie liczby niedziel handlowych w Polsce do co najmniej dwóch w każdym miesiącu kalendarzowym jest obecnie na etapie prac sejmowych. Po pierwszym czytaniu w Sejmie, które odbyło się 28 czerwca 2024 roku, projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Obecnie oczekuje on na trzecie czytanie w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Coraz mniej Polaków chce przywrócenia handlu w niedziele

Przyszłość projektu ustawy, przygotowanego przez posłów Klubu Parlamentarnego Polska 2050, zależy od dalszego przebiegu prac legislacyjnych w Sejmie oraz późniejszego rozpatrzenia przez Senat. Tymczasem, jak pokazuje raport oparty na badaniu UCE Research oraz Shopfully, Polacy zmienili zdanie w sprawie zakazu handlu w niedziele.

Aktualnie jedynie 41,5% ankietowanych popiera powrót do handlu we wszystkie niedziele, tak jak miało to miejsce przed 1 marca 2018 roku. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku odsetek zwolenników takiej zmiany wynosił 52,5%, a rok temu – 46%. Natomiast obecnie aż 47% respondentów sprzeciwia się modyfikacjom obowiązujących przepisów, podczas gdy pół roku temu stanowisko to podzielało jedynie 28,8% badanych. Widać więc znaczącą zmianę w nastrojach społecznych. Grupa osób niezdecydowanych wynosi obecnie 11,5%.

Niedziele handlowe w 2025 roku

Reklama

W 2025 roku w Polsce obowiązuje osiem niedziel handlowych, podczas których sklepy mogą być otwarte, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Pozostałe niedziele są objęte zakazem handlu, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi m.in. stacji paliw, aptek czy placówek pocztowych.

Kalendarz niedziel handlowych w 2025 roku przedstawia się następująco: