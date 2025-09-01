Ruszyła wypłata czternastych emerytur

Terminy płatności emerytur i rent w ZUS to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury i renty do 1 dnia miesiąca, mogli otrzymać czternastkę już pod koniec sierpnia. To dlatego, że ZUS przekazuje środki do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

W pierwszym terminie świadczenie otrzymało 674,1 tys. osób na łączną kwotę brutto ponad 991,2 mln zł.

Dodatkowe świadczenie ZUS wypłaca z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

Kwota czternastej emerytury

W tym roku pełna czternastka wynosi 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami w wysokości powyżej 2900 zł, ale nie większej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Kto nie otrzyma świadczenia?

ZUS nie przyzna czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł brutto. Nie otrzymają jej więc osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto. Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które na 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.