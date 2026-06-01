Seniorzy mają czas do 25 czerwca. Za karę mniejsza emerytura

Abonament RTV od lat wzbudza liczne kontrowersje i pozostaje jednym z najczęściej omawianych obowiązków finansowych w Polsce. Mimo że coraz więcej osób korzysta głównie z internetu i serwisów streamingowych zamiast tradycyjnej telewizji czy radia, obowiązujące przepisy nadal wymagają opłacania abonamentu przez większość posiadaczy odbiorników. Sam fakt posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór programów radiowych lub telewizyjnych jest wystarczający do powstania tego obowiązku.

Niektórzy zapominają o terminowym regulowaniu opłat, inni świadomie ich nie uiszczają, co może skutkować naliczeniem wysokich należności, a w skrajnych sytuacjach nawet wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W dalszej części przedstawiamy, kto musi płacić abonament RTV, kto może skorzystać ze zwolnienia oraz jakie skutki mogą wynikać z powstania zaległości.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z tymi regulacjami zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy oraz inne podmioty posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne są zobowiązani do ich rejestracji oraz regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Istotne jest przy tym, że obowiązek ten powstaje już z chwilą posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału, niezależnie od tego, czy jest ono faktycznie wykorzystywane, czy tylko znajduje się w domu, firmie lub innej jednostce.

Abonament RTV 2026 – do kiedy uregulować należność za czerwiec?

Abonament RTV powinien być opłacany do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby regulujące należność w systemie miesięcznym powinny pamiętać o terminowych wpłatach, aby nie dopuścić do powstania zaległości. Warto jednak wiedzieć, że przepisy przewidują możliwość skorzystania z rabatu w przypadku wniesienia opłaty z wyprzedzeniem za dłuższy okres. Opłacenie abonamentu jednorazowo za kilka miesięcy, na przykład za kwartał lub półrocze, pozwala zmniejszyć całkowity koszt i jednocześnie zwalnia z konieczności pamiętania o regularnych, comiesięcznych płatnościach.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki abonamentu RTV. Aktualnie miesięczna opłata za korzystanie z radia wynosi 9,50 zł, natomiast za posiadanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego należy zapłacić 30,50 zł. Istnieje jednak możliwość zmniejszenia tych kosztów poprzez wcześniejsze uregulowanie opłaty za dłuższy okres. W takim przypadku przysługują następujące rabaty:

3% zniżki przy opłacie za dwa miesiące,

4% przy płatności za trzy miesiące,

5% w przypadku rozliczenia półrocznego,

10% przy jednorazowej opłacie rocznej.

Ulgi te obejmują zarówno odbiorniki radiowe, jak i telewizyjne oraz zestawy radiowo-telewizyjne. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących w 2026 roku z uwzględnieniem rabatów zależnych od wybranego okresu rozliczeniowego.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak terminowego opłacania abonamentu RTV może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. W przypadku uchylania się od tego obowiązku nakładana jest kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku oznacza to:

285 zł w przypadku samego odbiornika radiowego,

915 zł dla osób posiadających zarówno radio, jak i telewizor.

Po doręczeniu wezwania do zapłaty zobowiązany ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z opłat. Brak reakcji w tym terminie może skutkować przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego, który wszczyna procedurę egzekucyjną.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każda osoba posiadająca urządzenie umożliwiające odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego jest zobowiązana do opłacania abonamentu RTV. Przepisy wskazują, że sam fakt posiadania takiego sprzętu powoduje powstanie obowiązku uiszczania opłat, niezależnie od tego, czy urządzenie jest faktycznie używane, czy pozostaje nieaktywne.

W praktyce dotyczy to m.in. telewizorów, radioodbiorników, zestawów audio oraz radia samochodowego. Zgłoszenia i rejestracji sprzętu można dokonać zarówno osobiście w placówkach Poczty Polskiej, jak i online, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Kontrolę nad opłacaniem abonamentu RTV prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Ze względu na ich ograniczoną liczbę w skali kraju, działania kontrolne częściej obejmują firmy, instytucje oraz urzędy niż prywatne gospodarstwa domowe. Warto jednak pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela, może natomiast poprosić o okazanie dowodu rejestracji odbiornika lub wystawić wezwanie do uregulowania ewentualnych zaległości.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzone, że abonament RTV nie był opłacany, właściciel urządzenia otrzymuje najpierw pisemne wezwanie do uregulowania zaległości. Od momentu jego doręczenia ma 7 dni na spłatę należnej kwoty. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Poczta Polska sporządza tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego.

Na dalszym etapie postępowanie przejmują organy skarbowe, które mogą prowadzić egzekucję należności, korzystając z narzędzi podobnych do tych stosowanych przez komornika.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeżeli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną uregulowane w terminie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Środki mogą zostać odzyskane m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

rachunku bankowego,

nadpłaty podatku.

Podstawą takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Egzekucja może być prowadzona bez zgody dłużnika, jednak w przypadku emerytur i rent obowiązują przepisy ograniczające wysokość potrąceń oraz gwarantujące kwotę wolną od zajęcia.

Co z abonamentem RTV w 2027 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV, które zaczną obowiązywać w 2027 roku. Miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wzrośnie do 10,80 zł, czyli o 1,30 zł w porównaniu do obecnej stawki. Z kolei posiadanie telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego będzie kosztować 34,50 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 30,50 zł, co oznacza podwyżkę o 4 zł.

KRRiT opublikuje jeszcze rozporządzenie, w którym poza nowymi stawkami na 2027 rok zostaną określone także kwoty po uwzględnieniu rabatów dla osób opłacających abonament z góry za dłuższy okres niż jeden miesiąc.

W 2027 roku wyższe będą też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Wraz z podwyżką opłaty abonamentowej wzrosną również kary za uchylanie się od tego obowiązku. Wyniosą one odpowiednio:

324 zł za posiadanie wyłącznie odbiornika radiowego,

1035 zł w przypadku korzystania z radia i telewizora.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

W 2026 roku z obowiązku opłacania abonamentu RTV mogą być zwolnione m.in. następujące grupy osób:

seniorzy, którzy ukończyli 75 lat,

osoby z I grupą inwalidztwa,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby całkowicie niesłyszące lub z poważnym, obustronnym ubytkiem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość widzenia nie przekracza 15%,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

emeryci po 60. roku życia, których świadczenie emerytalne nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

