Powstanie polski gigant finansowy. Minister: Na stole jest kilka scenariuszy

Połączenie Pekao i PZU

Na początku czerwca 2025 r. PZU i Bank Pekao podpisały memorandum o współpracy w celu przeprowadzenia połączenia. Na czele nowej grupy ma stać bank, a nie ubezpieczyciel. Docelowo na GPW notowany będzie Bank Pekao, a akcjonariusze PZU otrzymają akcje Pekao obecnie posiadane przez PZU, a także nowo wyemitowane akcje Pekao. Po całej transakcji udział Skarbu Państwa w nowym podmiocie wynieść ma około 27 proc. Efektem reorganizacji może być uwolnienie nadwyżki kapitałowej na poziomie 20 mld zł.

Balczun: Prace nad transakcją nadal trwają

Podczas odbywającego się w Sopocie Europejskiego Kongresu Finansowego minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że prace nad transakcją nadal trwają. Wskazał, że propozycja ta jest odpowiedzią na unijną regulację Solvency II dotyczącą wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Przypomniał, że podpisany przez Bank Pekao i PZU w czerwcu term sheet, który określa zasady współpracy obu spółek przy reorganizacji, został przedłużony. W połowie grudnia spółki informowały, że zgodnie z tym dokumentem intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 31 grudnia 2027 r. Wcześniej czas ten ustalono na 30 czerwca 2026 r.

Jednocześnie podpisany w grudniu aneks przewiduje, że porozumienie przestanie obowiązywać, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw określonych przez strony zmian legislacyjnych nie nastąpi do końca 2026 r., a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 r.

"Istotne w transakcji jest zabezpieczenie pozycji właściciela, czyli Skarbu Państwa"

Balczun zwrócił uwagę, że istotne w transakcji jest zabezpieczenie pozycji właściciela, czyli Skarbu Państwa w powstałej w wyniku transakcji grupie. - Jestem przekonany, że prace będą kontynuowane. Na stole jest kilka scenariuszy. Mamy świadomość tego, że ten projekt wymaga ścieżki legislacyjnej, ustawodawczej. W wariancie bazowym scenariusza to są cztery nowelizacje ustaw. Wiemy, w jakiej sytuacji politycznej jesteśmy i jak reaguje pałac prezydencki na inicjatywy rządowe - stwierdził szef MAP.

Aby transakcja PZU i Banku Pekao mogła dojść do skutku, konieczny będzie podział PZU poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Następnie spółka holdingowa PZU miałaby zostać połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

Grupa Kapitałowa PZU największą instytucją finansową w Polsce i w regionie

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, Link4 TU, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao został założony w 1929 r. i jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Zysk netto banku w 2025 r. przekroczył 7 mld zł.