Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 10:42
Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im zniżki na zakup paliwa. Choć takie rabaty są dostępne, często pozostają niewykorzystane, głównie z powodu niewystarczającej wiedzy na ten temat. Szkoda, ponieważ pozwalają one realnie zmniejszyć koszty tankowania, obniżając cenę nawet o kilkanaście groszy za każdy litr paliwa.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program skierowany do rodzin wielodzietnych, który zapewnia dostęp do licznych rabatów i ulg oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne firmy. Mogą z niego korzystać rodzice wychowujący minimum troje dzieci. Celem programu jest wsparcie budżetów rodzinnych oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez zmniejszenie wydatków na różnego rodzaju usługi i produkty.

Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnione są określone grupy osób, w szczególności:

  • rodzice, w tym rodzice zastępczy, oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, które obecnie wychowują lub wychowały co najmniej troje dzieci,
  • dzieci do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do 25. roku życia,
  • dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od 2019 roku uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny obejmują także osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli ich potomstwo osiągnęło już dorosłość i prowadzi samodzielne życie. Oznacza to, że również seniorzy, którzy w przeszłości byli rodzicami w rodzinach wielodzietnych, mogą otrzymać Kartę i korzystać z oferowanych w ramach programu rabatów oraz przywilejów.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Katalog zniżek i przywilejów dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo rozbudowany i stale poszerzany. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne. Wśród najpopularniejszych korzyści znajdują się m.in.:

  • 37-procentowa ulga na przejazdy kolejowe w ramach oferty „Rodzina” oferowanej przez PKP Intercity,
  • tańsze wejściówki do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne,
  • rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
  • promocje dostępne w znanych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
  • preferencyjne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko z ulg w instytucjach kultury czy sklepach, ale również z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowe promocje na usługi, takie jak myjnia samochodowa czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym także seniorzy posiadający Kartę, mogą realnie zmniejszyć koszty utrzymania pojazdu. Zniżka naliczana jest po okazaniu karty przed dokonaniem płatności, a jej wysokość zależy od konkretnego operatora stacji.

Przykładowe oferty wyglądają następująco:

  • Orlen – 8 gr rabatu na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA 98 i ON. Dodatkowo 20% zniżki na ofertę Stop Cafe oraz usługi myjni.
  • Shell – 8 gr mniej na litrze paliw Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr zniżki na Shell AutoGas. Ponadto 20% rabatu na wybrane produkty spożywcze.
  • Circle K – 8 gr rabatu na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Dodatkowo 25% zniżki na myjnię oraz 20% na wybrane produkty gastronomiczne, w tym kawę i dania na ciepło.
  • Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (Miles 95, Miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (MilesPLUS 95, Miles 98).
