Kryzys demograficzny uderza w rynek pracy i klientów. Ekspert wskazuje rolę firm

W rozmowie z PAP Mateusz Łakomy zwrócił uwagę, że Polska znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji demograficznej. Jak przypomniał, według najnowszych danych GUS współczynnik dzietności w 2025 r. wyniósł 1,068 dziecka na kobietę.

Dlaczego młodym ludziom coraz trudniej zakładać rodziny?

- Problem polega nie tylko na tym, że rodziny mają mało dzieci, ale również na tym, że coraz trudniej w ogóle stworzyć rodzinę – powiedział. Jak dodał, wielu młodych ludzi doświadcza samotności, ma trudności ze znalezieniem partnera, a decyzje o rodzicielstwie coraz częściej uzależniają od stabilności finansowej i zawodowej.

Zdaniem eksperta, polityka prorodzinna nie powinna być wyłącznie domeną państwa. - W wielu krajach firmy oferują rodzicom dodatkowe urlopy, premie za narodziny dziecka, wspierają młodych ludzi w budowaniu relacji, a nawet pomagają im znaleźć partnera – zaznaczył.

Kryzys demograficzny staje się również problemem biznesowym

Łakomy podkreślił, że kryzys demograficzny staje się również problemem biznesowym. - Najczęściej mówi się o tym, że zaczyna brakować pracowników. Ale ten kij ma też drugi koniec – nie rodzą się przyszli klienci – zauważył.

Jak wskazał, skutki niżu demograficznego już dziś odczuwają branże związane z dziećmi i młodymi rodzinami, m.in. producenci zabawek, odzieży dziecięcej czy artykułów dla niemowląt. Część firm próbuje szukać nowych grup odbiorców, ale – jak ocenił – nie wszystkie będą w stanie dostosować się do zmian.

Ekspert zaznaczył, że przedsiębiorcy mogą wspierać rodzicielstwo poprzez wcześniejsze oferowanie stałych umów, elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej czy łatwiejszy powrót do pracy po urlopach rodzicielskich.

Czy rozwiązania z Azji mogą sprawdzić się w Polsce?

W rozmowie z PAP przywołał również przykłady z Azji Wschodniej. W Korei Południowej niektóre firmy oferują mieszkania pracownikom, którym urodzi się trzecie dziecko, a w Japonii przedsiębiorstwa udostępniają pracownikom aplikacje pomagające w znalezieniu partnera.

- Wspieranie rodzin po prostu się opłaca – nie tylko społecznie, ale również biznesowo – ocenił Łakomy. Jego zdaniem rozwiązania wspierające rodziców będą stopniowo stawały się standardem także na polskim rynku pracy.

W poniedziałek 1 czerwca Polskie Towarzystwo Gospodarcze organizuje w Warszawie śniadanie demograficzne, podczas którego zaprezentowany zostanie raport „Biznes wspierający demografię” autorstwa Mateusza Łakomego. Wydarzenie będzie także inauguracją programu Demograficon poświęconego analizom i debacie na temat sytuacji demograficznej Polski.