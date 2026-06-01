Dziennik Gazeta Prawana logo

Kryzys demograficzny uderza w rynek pracy i klientów. Ekspert wskazuje rolę firm

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 10:56
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kryzys demograficzny uderza w rynek pracy i klientów. Ekspert wskazuje rolę firm
Kryzys demograficzny uderza w rynek pracy i klientów. Ekspert wskazuje rolę firm/Forsal.pl
Według Mateusza Łakomego, eksperta ds. polityki demograficznej i dyrektora programu Demograficon w Polskim Towarzystwie Gospodarczym (PTG), rola firm może wykraczać poza wsparcie pracowników wychowujących dzieci i obejmować także pomoc młodym ludziom w budowaniu trwałych relacji oraz zakładaniu rodzin.

W rozmowie z PAP Mateusz Łakomy zwrócił uwagę, że Polska znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji demograficznej. Jak przypomniał, według najnowszych danych GUS współczynnik dzietności w 2025 r. wyniósł 1,068 dziecka na kobietę.

Dlaczego młodym ludziom coraz trudniej zakładać rodziny?

- Problem polega nie tylko na tym, że rodziny mają mało dzieci, ale również na tym, że coraz trudniej w ogóle stworzyć rodzinę – powiedział. Jak dodał, wielu młodych ludzi doświadcza samotności, ma trudności ze znalezieniem partnera, a decyzje o rodzicielstwie coraz częściej uzależniają od stabilności finansowej i zawodowej.

Zdaniem eksperta, polityka prorodzinna nie powinna być wyłącznie domeną państwa. - W wielu krajach firmy oferują rodzicom dodatkowe urlopy, premie za narodziny dziecka, wspierają młodych ludzi w budowaniu relacji, a nawet pomagają im znaleźć partnera – zaznaczył.

Kryzys demograficzny staje się również problemem biznesowym

Łakomy podkreślił, że kryzys demograficzny staje się również problemem biznesowym. - Najczęściej mówi się o tym, że zaczyna brakować pracowników. Ale ten kij ma też drugi koniec – nie rodzą się przyszli klienci – zauważył.

Jak wskazał, skutki niżu demograficznego już dziś odczuwają branże związane z dziećmi i młodymi rodzinami, m.in. producenci zabawek, odzieży dziecięcej czy artykułów dla niemowląt. Część firm próbuje szukać nowych grup odbiorców, ale – jak ocenił – nie wszystkie będą w stanie dostosować się do zmian.

Ekspert zaznaczył, że przedsiębiorcy mogą wspierać rodzicielstwo poprzez wcześniejsze oferowanie stałych umów, elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej czy łatwiejszy powrót do pracy po urlopach rodzicielskich.

Dzień Dziecka 2026 - jakie prezenty dostają dzieci w Polsce? Pomysły na 1 czerwca
Dzień Dziecka 2026 - jakie prezenty dostają dzieci w Polsce? Pomysły na 1 czerwca

Czy rozwiązania z Azji mogą sprawdzić się w Polsce?

W rozmowie z PAP przywołał również przykłady z Azji Wschodniej. W Korei Południowej niektóre firmy oferują mieszkania pracownikom, którym urodzi się trzecie dziecko, a w Japonii przedsiębiorstwa udostępniają pracownikom aplikacje pomagające w znalezieniu partnera.

- Wspieranie rodzin po prostu się opłaca – nie tylko społecznie, ale również biznesowo – ocenił Łakomy. Jego zdaniem rozwiązania wspierające rodziców będą stopniowo stawały się standardem także na polskim rynku pracy.

W poniedziałek 1 czerwca Polskie Towarzystwo Gospodarcze organizuje w Warszawie śniadanie demograficzne, podczas którego zaprezentowany zostanie raport „Biznes wspierający demografię” autorstwa Mateusza Łakomego. Wydarzenie będzie także inauguracją programu Demograficon poświęconego analizom i debacie na temat sytuacji demograficznej Polski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: firmykryzys demograficznydzietność
Powiązane
Kubuś Puchatek
Dzieci go uwielbiają, książki o nim to bestsellery. Cała prawda o najsłynniejszym misiu świata
pies na spacerze
Dlaczego pies ciągnie na smyczy i obwąchuje wszystko wokół? Kiedy to sygnał, że warto iść do behawiorysty?
dzień dziecka jaki prezent co kupić pomysły
Dzień Dziecka 2026 - jakie prezenty dostają dzieci w Polsce? Pomysły na 1 czerwca
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKryzys demograficzny uderza w rynek pracy i klientów. Ekspert wskazuje rolę firm »
Zobacz
|
Donald Tusk, emerytura, jaka emerytura, emerytura Donalda Tuska
Tyle wynosi emerytura Donalda Tuska. Sama Komisja płaci mu krocie
Adam Małysz
Emerytura Adama Małysza. Tyle państwo płaci legendarnemu skoczkowi
Fabryka Stellantis w Gliwicach
Polacy produkują na cały świat. Z tej fabryki wyjeżdża 100 tys. aut rocznie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Policjant kontroluje światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła, oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj