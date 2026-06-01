Ceny ropy znów w górę. "Trump po raz trzeci zdradza dyplomację"

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 08:30
Po spadku do najniższego poziomu od sześciu tygodni ceny ropy na światowych giełdach odbiły. Rynek pozostaje pod wpływem wątpliwości dotyczących perspektyw zawarcia porozumienia USA–Iran, które mogłoby przyczynić się do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 89,81 USD - wyżej o 2,80 proc.

Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 93,25 USD za baryłkę, w górę o 2,34 proc.

Wciąż bez porozumienia USA-Iran

Ropa drożeje na skutek niepewności co do perspektyw zawarcia porozumienia pokojowego USA-Iran, kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie.

Mohsen Rezaei, doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego, ocenił w sobotnim wpisie na platformie X, że prezydent USA Donald Trump "po raz trzeci zdradza dyplomację" i wysuwa względem Teheranu "wygórowane żądania".

"Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz trzeci zdradza dyplomację. Kontynuując blokadę morską i stawiając przesadne żądania w negocjacjach, jeszcze bardziej udowodnił, że nie jest zainteresowany rozmowami i realizuje inne cele" - oświadczył irański polityk.

Zawieszenie broni i otwarcie cieśniny Ormuz

W ub. tygodniu media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu, lecz porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty Donalda Trumpa.

Tymczasem w weekend USA i Iran wymieniły się wiadomościami, domagając się zmian w projekcie przyszłej umowy pokojowej, która miałaby na celu przedłużenie zawieszenia broni i otwarcie cieśniny Ormuz.

Na razie nie jest jasne, czy strony poczyniły jakiekolwiek postępy.

Ceny ropy reagują na oświadczenia stron

"Ceny ropy naftowej prawdopodobnie nadal będą się poruszać w ramach +cyklu oświadczeń+ ze strony Stanów Zjednoczonych i Iranu" - ocenia Hamzeh Al Gaaod, niezależny ekonomista ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

"Ani USA, ani Iran nie kapitulują, ani nie idą na kompromis w kwestii swoich nieprzekraczalnych +czerwonych linii+ dotyczących porozumienia" - podkreślił.

"Wraz z pojawianiem się nowych nagłówków dotyczących prac nad porozumieniem, ceny ropy będą poruszać się między optymizmem a ostrożnością inwestorów" - dodał.

Wojna w Zatoce Perskiej zablokowała cieśninę Ormuz

Trwający od 28 lutego konflikt w Zatoce Perskiej zahamował przepływ surowców energetycznych, a codzienne dostawy milionów baryłek ropy do państwa na świecie zostały skutecznie odcięte. Brak porozumienia USA-Iran grozi dalszymi zakłóceniami w dostawach surowca przez cieśninę Ormuz.

Analitycy wskazują, że mniej niż 1/4 dużych nieirańskich tankowców z ropą, uwięzionych w Zatoce Perskiej w momencie wybuchu wojny z Iranem, udało się "wymknąć" z tego regionu.

"Jednak kilka statków przepływających w ciągu ostatnich dni przez cieśninę Ormuz zostało zaatakowanych, co podkreśla bardzo realne ryzyko, jakie wciąż istnieje dla armatorów" - powiedział Mike Wirth, dyrektor generalny koncernu Chevron Corp.

Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm.

Źródło PAP
