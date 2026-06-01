Polska ma szasnę stać się europejską potęgą. Minister Domański podał dwa kluczowe warunki

oprac. Agnieszka Maj
50 minut temu
Minister Finansów Andrzej Domański
Polska ma realną szansę, aby w ciągu najbliższych 10 lat znaleźć się w grupie trzech najbardziej wpływowych gospodarek w Europie – ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Znajdziemy się w tej trójce, bo po raz pierwszy od dekad pojawiają się warunki gospodarcze, polityczne i okazje technologiczne, które musimy wspólnie wykorzystać – dodał minister. Podkreślił, że Polska należy już do sześciu największych gospodarek w Unii Europejskiej i że bierze udział w pracach G20, czyli grupy 20 największych gospodarek świata.

Nowe prognozy KE

Dodał też, że niedawno Komisja Europejska opublikowała nowe prognozy i że Polska należy do grupy 3 krajów, którym KE nie obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego. Mówił o lepszych od prognoz danych o PKB w I kw., o inflacji poniżej oczekiwań analityków oraz o lepszych danych o PMI.

To wszystko pokazuje, że polska gospodarka cechuje się ponadprzeciętną siłą i ponadprzeciętną gospodarką – powiedział Domański. Podkreślił jednak, że to, czy Polska stanie się jedną z trzech najbardziej wpływowych gospodarek UE, zależy m.in. od tego, czy nasz kraj będzie jedynie odbiorcą technologii z innych państw, czy zbudujemy własne kompetencje m.in. w zakresie bezpieczeństwa czy transformacji energetycznej. Wskazał, że niedawno podpisane umowy w ramach programu SAFE na 120 mld zł mogą pomóc w budowie kompetencji w obronie.

Drugim filarem – obok kompetencji - jest kapitał. Musimy szukać nowych narzędzi finansowania polskiej gospodarki, dlatego finalizujemy pracę nad rozszerzeniem możliwości działania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – powiedział minister finansów.

"Jedna z największych historii wzrostu gospodarczego"

Nowe instrumenty gwarancyjne, które roboczo w ministerstwie nazywamy KUKE 2.0 pozwolą skuteczniej mobilizować kapitał na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw, zwiększą moce produkcyjne oraz udział polskich firm w najważniejszych procesach inwestycyjnych w gospodarce – dodał. Potencjał tego programu to 10 mld zł dodatkowego finansowania inwestycji w polskiej gospodarce – powiedział Domański.

Stwierdził, że w ramach programu wsparcie uzyskają zarówno mniejsze firmy, jak i inwestycje związane z bezpieczeństwem, transformacją energetyczną czy nowoczesnymi technologiami. Jestem przekonany, że (ten) kto dzisiaj inwestuje w Polskę i inwestuje w Polsce, ten inwestuje w jedną z największych historii wzrostu gospodarczego w Europie – powiedział Domański.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło PAP
Tematy: PolskagospodarkaAndrzej Domański
