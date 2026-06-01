Stopy procentowe. Jaką decyzję podejmie RPP? [PROGNOZA]

Stopy procentowe. RPP podejmie decyzję

W poniedziałek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

- Piątkowy odczyt inflacji zamknął drzwi do potencjalnych rozważań na temat podwyżek stóp procentowych – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Inflacja w maju

W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji, z którego wynika, że inflacja w maju spadła do 3,1 proc. z 3,2 proc. Taki wynik zaskoczył ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika.

- Głosy z RPP mówiły, że aby zacząć rozważania na temat podwyżek stóp procentowych inflacja musiałaby trwale przekroczyć poziom górnej granicy odchyleń od celu NBP, tj. 3,5 proc. Tymczasem majowy odczyt obniżył całą ścieżkę inflacji wyraźnie w dół – spodziewamy się, że inflacja dojdzie owszem do 3,5 proc., ale to będzie jej szczyt i nastąpi dopiero pod koniec bieżącego roku. To za mało, aby RPP mogła rozważać podwyżki stóp – powiedział ekonomista Banku Pekao.

Podkreślił jednak, że RPP pozostanie ostrożna, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal generuje ryzyko wzrostu inflacji ze względu na ceny paliw i efekty drugiej rundy.

- W obecnym otoczeniu inflacyjnym RPP pozostanie w trybie wait-and-see i utrzyma stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca roku. Umiarkowana krajowa koniunktura oraz słabnąca presja płacowa nie generują obecnie istotnej wewnętrznej presji cenowej. Dopóki oczekiwania inflacyjne pozostają w ryzach (a na razie tak jest) podnoszenie stóp procentowych silniej uderzyłoby we wzrost gospodarczy niż w źródła obecnych ryzyk inflacyjnych, które mają w dużej mierze charakter zewnętrzny – powiedział Kamil Łuczkowski.

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz

RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz – w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75 proc.