Chorujący na cukrzycę w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalny dodatek. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby go otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i wsparcia osobie niesamodzielnej.

Przysługuje on:

dzieciom z niepełnosprawnością,

osobom po 16. roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom po 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

seniorom, którzy ukończyli 75 lat.

Mało kto wie, że o świadczenie mogą ubiegać się również osoby chorujące na cukrzycę, o ile posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do właściwego powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Dokument ten jest podstawą do przyznania wsparcia, które może ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom zmagającym się z cukrzycą.

Warto jednak pamiętać, że samo rozpoznanie cukrzycy nie oznacza automatycznego przyznania orzeczenia. Pod uwagę brany jest m.in. rodzaj choroby, sposób leczenia, występowanie powikłań oraz wpływ schorzenia na codzienne życie i zdolność do pracy. W przypadku cukrzycy typu 1 już konieczność stałej insulinoterapii może zostać uznana za istotne ograniczenie, dlatego umiarkowany stopień niepełnosprawności bywa przyznawany nawet bez powikłań, szczególnie gdy występują ciężkie epizody hipoglikemii lub kwasicy ketonowej.

Jeśli choroba doprowadziła do poważnych powikłań, takich jak nefropatia, retinopatia, neuropatia, choroba niedokrwienna serca czy amputacje, możliwe jest uzyskanie znacznego stopnia niepełnosprawności. W takich sytuacjach osoba chora często wymaga stałej opieki i nie jest zdolna do pracy na otwartym rynku.

W przypadku cukrzycy typu 2 najczęściej orzekany jest lekki stopień niepełnosprawności, ponieważ leczenie dietą i lekami doustnymi zazwyczaj nie wymaga stałej pomocy innych osób. Wyższe stopnie przyznawane są głównie wtedy, gdy pojawią się trwałe i poważne powikłania, takie jak niewydolność nerek, choroba wieńcowa, przebyty udar czy amputacje.

Ważne Niepełnosprawność w stopniu lekkim oraz niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym u osób, u których powstała ona po ukończeniu 21. roku życia, nie uprawniają do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.

Aby osoba chorująca na cukrzycę mogła otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku, musi przejść odpowiednią procedurę administracyjną. Kluczowym etapem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, ponieważ to właśnie ono stanowi podstawę do przyznania świadczenia.

Pierwszym krokiem jest zebranie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu choroby, sposobu leczenia oraz ewentualnej konieczności stałej opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Następnie należy złożyć wniosek do powiatowego albo miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i stawić się na komisji. Podczas posiedzenia oceniane są m.in. ograniczenia wynikające z choroby, ryzyko występowania nagłych stanów, takich jak hipoglikemia, oraz zakres pomocy potrzebnej choremu na co dzień.

Dopiero po otrzymaniu orzeczenia można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, składając wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Zazwyczaj decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów, choć w bardziej skomplikowanych sprawach procedura może potrwać nawet do dwóch miesięcy.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku nie będzie przysługiwał nie tylko osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz osobom posiadającym umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21 lat. Świadczenia nie otrzymają także:

osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę i utrzymanie,

osoby, których bliscy pobierają za granicą świadczenia przeznaczone na pokrycie kosztów opieki, chyba że inaczej przewidują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy międzynarodowe,

osoby mające prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to odrębne świadczenia, których nie można pobierać w tym samym czasie. Różnią się między innymi instytucją odpowiedzialną za wypłatę (dodatek wypłaca ZUS, a zasiłek – gmina), zasadami przyznawania (dodatek przysługuje emerytom i rencistom, natomiast zasiłek osobom z niepełnosprawnością spoza tego grona) oraz wysokością – dodatek jest zazwyczaj wyższy i podlega corocznej waloryzacji.

Od 1 listopada 2019 roku miesięczna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł i również w 2026 roku pozostanie bez zmian. Wynika to z tego, że świadczenia opiekuńcze nie są podwyższane corocznie w ramach waloryzacji, lecz podlegają okresowej weryfikacji raz na trzy lata. Następna taka weryfikacja przewidziana jest na 2027 rok, jednak nie oznacza to automatycznie podwyższenia świadczenia. W poprzednim przeglądzie przeprowadzonym w 2024 roku również nie zdecydowano o zmianie jego wysokości.

Jak podkreśliła wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 dotyczącą zasiłku pielęgnacyjnego, obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do zmiany zasad jego ustalania ani podniesienia kwoty świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, nie jest uzależniony od sytuacji finansowej osoby uprawnionej, lecz od stanu zdrowia i faktu niepełnosprawności. Oznacza to, że nie stosuje się tu kryteriów dochodowych, które obowiązują przy wielu innych świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie przysługuje niezależnie od poziomu dochodów – mogą je otrzymać zarówno osoby osiągające wysokie zarobki, jak i te, które nie mają żadnych przychodów.

