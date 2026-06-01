Rekordowe świadczenie urlopowe w 2026 roku. Ile wynosi?

Podstawowa kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2026 roku wynosi 2943,23 zł brutto. Dotyczy to pedagogów zatrudnionych na pełny etat przez cały rok szkolny (czyli od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.).

Jak to wygląda w praktyce?

Kwota netto ("na rękę"): ok . 2590 zł (po potrąceniu 12 proc. podatku dochodowego).

(po potrąceniu 12 proc. podatku dochodowego). ZUS: Od świadczenia urlopowego nauczycieli nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Warto zauważyć, że dodatek ten systematycznie rośnie. Jeszcze w roku szkolnym 2021/2022 wynosił on 1662,97 zł brutto, co oznacza, że tegoroczna wypłata jest historycznie najwyższa.

Pieniądze przysługują każdemu nauczycielowi, który jest zatrudniony na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Przepisy te są równe dla wszystkich, co oznacza, że kryterium wypłaty nie stanowią:

Stopień awansu zawodowego (taką samą podstawę ma nauczyciel początkujący, mianowany, jak i dyplomowany).

(taką samą podstawę ma nauczyciel początkujący, mianowany, jak i dyplomowany). Staż pracy w danej placówce.

w danej placówce. Sytuacja materialna czy dochody rodziny (świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego).

Ważne Dodatek wakacyjny przysługuje również osobom zatrudnionym na zastępstwo, a także pedagogom przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych - pod warunkiem, że w danym okresie formalnie pozostawali w stosunku pracy.

Od czego zależy wysokość wypłaty?

Choć kwota bazowa robi wrażenie, ostateczna suma na pasku wypłaty zależy od dwóch czynników: wymiaru etatu oraz liczby przepracowanych miesięcy w danym roku szkolnym.

Przykład wyliczenia świadczenia:

Nauczyciel na 2/3 etatu (przez cały rok) otrzyma 1962,15 zł brutto. Nauczyciel na pełny etat, ale zatrudniony od grudnia 2025 r. otrzyma proporcjonalne 9/12 kwoty bazowej, czyli 2207,42 zł brutto.

Co NIE zmniejsza świadczenia?

Na obniżenie kwoty wypłaty nie wpływają: okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia czy czasowe zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych.

Jedynym wyjątkiem jest urlop bezpłatny - za te miesiące świadczenie nie zostanie naliczone.

Kiedy wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Zgodnie z przepisami, pieniądze muszą trafić na konta nauczycieli najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. W większości placówek oświatowych dyrektorzy decydują się na uruchomienie przelewów tuż przed rozpoczęciem wakacji lub na początku lipca, tak aby pedagodzy mogli wykorzystać fundusze na letni wypoczynek.