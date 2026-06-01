2590 zł na wakacje bez względu na dochód. Wypłaty do końca sierpnia

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 11:20
[aktualizacja dzisiaj, 11:26]
W 2026 roku nauczyciele otrzymają rekordowe wsparcie finansowe przed wakacjami. Wyższe niż dotychczas świadczenie urlopowe trafi na konta pedagogów automatycznie - bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Maksymalna kwota wypłaty netto wyniesie w tym roku około 2590 zł. Co kluczowe, pieniądze przysługują bez względu na sytuację materialną i dochód na członka rodziny.

Rekordowe świadczenie urlopowe w 2026 roku. Ile wynosi?

Podstawowa kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2026 roku wynosi 2943,23 zł brutto. Dotyczy to pedagogów zatrudnionych na pełny etat przez cały rok szkolny (czyli od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.).

Jak to wygląda w praktyce?

  • Kwota netto ("na rękę"): ok. 2590 zł (po potrąceniu 12 proc. podatku dochodowego).
  • ZUS: Od świadczenia urlopowego nauczycieli nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Warto zauważyć, że dodatek ten systematycznie rośnie. Jeszcze w roku szkolnym 2021/2022 wynosił on 1662,97 zł brutto, co oznacza, że tegoroczna wypłata jest historycznie najwyższa.

Dla kogo dodatek wakacyjny? Kryteria i Karta Nauczyciela

Pieniądze przysługują każdemu nauczycielowi, który jest zatrudniony na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Przepisy te są równe dla wszystkich, co oznacza, że kryterium wypłaty nie stanowią:

  • Stopień awansu zawodowego (taką samą podstawę ma nauczyciel początkujący, mianowany, jak i dyplomowany).
  • Staż pracy w danej placówce.
  • Sytuacja materialna czy dochody rodziny (świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego).

Ważne

Dodatek wakacyjny przysługuje również osobom zatrudnionym na zastępstwo, a także pedagogom przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych - pod warunkiem, że w danym okresie formalnie pozostawali w stosunku pracy.

Od czego zależy wysokość wypłaty?

Choć kwota bazowa robi wrażenie, ostateczna suma na pasku wypłaty zależy od dwóch czynników: wymiaru etatu oraz liczby przepracowanych miesięcy w danym roku szkolnym.

Przykład wyliczenia świadczenia:

Nauczyciel na 2/3 etatu (przez cały rok) otrzyma 1962,15 zł brutto. Nauczyciel na pełny etat, ale zatrudniony od grudnia 2025 r. otrzyma proporcjonalne 9/12 kwoty bazowej, czyli 2207,42 zł brutto.

Co NIE zmniejsza świadczenia?

Na obniżenie kwoty wypłaty nie wpływają: okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia czy czasowe zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych.

Jedynym wyjątkiem jest urlop bezpłatny - za te miesiące świadczenie nie zostanie naliczone.

Kiedy wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Zgodnie z przepisami, pieniądze muszą trafić na konta nauczycieli najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. W większości placówek oświatowych dyrektorzy decydują się na uruchomienie przelewów tuż przed rozpoczęciem wakacji lub na początku lipca, tak aby pedagodzy mogli wykorzystać fundusze na letni wypoczynek.

