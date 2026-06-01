Rekordowe świadczenie urlopowe w 2026 roku. Ile wynosi?
Podstawowa kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2026 roku wynosi 2943,23 zł brutto. Dotyczy to pedagogów zatrudnionych na pełny etat przez cały rok szkolny (czyli od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.).
Jak to wygląda w praktyce?
- Kwota netto ("na rękę"): ok. 2590 zł (po potrąceniu 12 proc. podatku dochodowego).
- ZUS: Od świadczenia urlopowego nauczycieli nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
Warto zauważyć, że dodatek ten systematycznie rośnie. Jeszcze w roku szkolnym 2021/2022 wynosił on 1662,97 zł brutto, co oznacza, że tegoroczna wypłata jest historycznie najwyższa.
Dla kogo dodatek wakacyjny? Kryteria i Karta Nauczyciela
Pieniądze przysługują każdemu nauczycielowi, który jest zatrudniony na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Przepisy te są równe dla wszystkich, co oznacza, że kryterium wypłaty nie stanowią:
- Stopień awansu zawodowego (taką samą podstawę ma nauczyciel początkujący, mianowany, jak i dyplomowany).
- Staż pracy w danej placówce.
- Sytuacja materialna czy dochody rodziny (świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego).
Ważne
Dodatek wakacyjny przysługuje również osobom zatrudnionym na zastępstwo, a także pedagogom przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych - pod warunkiem, że w danym okresie formalnie pozostawali w stosunku pracy.
Od czego zależy wysokość wypłaty?
Choć kwota bazowa robi wrażenie, ostateczna suma na pasku wypłaty zależy od dwóch czynników: wymiaru etatu oraz liczby przepracowanych miesięcy w danym roku szkolnym.
Przykład wyliczenia świadczenia:
Nauczyciel na 2/3 etatu (przez cały rok) otrzyma 1962,15 zł brutto. Nauczyciel na pełny etat, ale zatrudniony od grudnia 2025 r. otrzyma proporcjonalne 9/12 kwoty bazowej, czyli 2207,42 zł brutto.
Co NIE zmniejsza świadczenia?
Na obniżenie kwoty wypłaty nie wpływają: okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia czy czasowe zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych.
Jedynym wyjątkiem jest urlop bezpłatny - za te miesiące świadczenie nie zostanie naliczone.
Kiedy wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli?
Zgodnie z przepisami, pieniądze muszą trafić na konta nauczycieli najpóźniej do 31 sierpnia 2026 roku. W większości placówek oświatowych dyrektorzy decydują się na uruchomienie przelewów tuż przed rozpoczęciem wakacji lub na początku lipca, tak aby pedagodzy mogli wykorzystać fundusze na letni wypoczynek.