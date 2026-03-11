Nowe wysokości zasiłków dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026

Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. W Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. ogłoszono, że zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r. wyniesie odpowiednio:

Dla bezrobotnych ze stażem poniżej 20 lat:

1783,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

– w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 1400,90 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), bezrobotnemu, którego staż pracy wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

W związku z tym dla bezrobotnych ze stażem powyżej 20 lat, od 1 czerwca 2026 r. zasiłek dla bezrobotnych wyniesie:

2140,68 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

– w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 1681,06 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Dla osób ze stażem poniżej 20 lat podwyżka wyniesie więc 121,90 zł w pierwszych trzech miesiącach pobierania świadczenia i 95,70 zł w kolejnych miesiącach, natomiast dla osób ze stażem powyżej 20 lat podwyżka ta wyniesie odpowiednio 146,28 zł i 114,82 zł.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Nie każda osoba pozostająca bez pracy może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Aby uzyskać to świadczenie, należy spełnić określone wymagania, w tym:

być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy,

posiadać odpowiedni okres zatrudnienia – zwykle co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy,

w tym czasie podlegać obowiązkowi opłacania składek na Fundusz Pracy (np. z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia z odpowiednimi składkami).

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje wszystkim osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy. Istnieje kilka sytuacji, w których urząd pracy może odmówić przyznania świadczenia. Dotyczy to między innymi osób, które:

rozwiązały umowę o pracę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy (z wyjątkiem sytuacji związanych z upadłością, likwidacją pracodawcy lub redukcją zatrudnienia),

zostały zwolnione dyscyplinarnie,

w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją nie przepracowały co najmniej 365 dni z wynagrodzeniem na poziomie minimum płacy minimalnej, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

bez uzasadnionej przyczyny odmawiały przyjęcia propozycji pracy, stażu, szkolenia lub innych form aktywizacji oferowanych przez urząd pracy,

utraciły status osoby bezrobotnej,

pobierają inne świadczenia pieniężne, np. z odpłatnej praktyki absolwenckiej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia,

utraciły wcześniej prawo do zasiłku z powodu wykorzystania całego okresu jego pobierania,

odmawiają poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym wymaganym przez urząd pracy,

nie stawiają się na skierowane szkolenia, staże lub prace społecznie użyteczne,

nie informują urzędu pracy o wszystkich osiąganych przychodach.

Dodatkowo prawa do zasiłku mogą nie mieć osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały ze zwolnienia ze składek ZUS, jeśli w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją nie spełniły warunku co najmniej 365 dni pracy z wynagrodzeniem na poziomie minimalnym i opłacaniem pełnych składek.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Cała procedura jest stosunkowo łatwa. Rejestracji w urzędzie pracy można dokonać osobiście lub za pośrednictwem internetu. Konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz odprowadzanie składek. Po złożeniu wniosku urząd pracy sprawdzi, czy spełniasz wymagane kryteria.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych w 2026 roku zależy od indywidualnej sytuacji osoby bez pracy i może wynosić różnie w zależności od spełnionych kryteriów. Standardowo zasiłek przysługuje przez 180 dni. Wydłużony okres do 365 dni przysługuje osobom:

niepełnosprawnym,

członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny,

osobom powyżej 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy,

samotnym rodzicom wychowującym dziecko do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom, których małżonek również był bezrobotny i utracił prawo do zasiłku po dniu nabycia prawa do zasiłku przez wnioskodawcę.

Dodatkowo, okres pobierania zasiłku może ulec skróceniu o czas:

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu lub szkoleń,

okresy, w których zasiłek nie przysługuje zgodnie z przepisami.

Okres pobierania zasiłku może też zostać wydłużony o czas przysługującego zasiłku macierzyńskiego kobiecie, która urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu 30 dni po jego zakończeniu.

Podstawa prawna :