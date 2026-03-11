Prezydent podpisał ustawę wdrażającą do polskiego prawa unijne dyrektywy DAC8 i DAC9. Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek raportowania transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów oraz automatyczną wymianę informacji podatkowych między państwami UE.
Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw z podpisem Prezydenta RP
- Ustawa w głównej mierze stanowi implementację dwóch dyrektyw UE – DAC8 oraz DAC9, które zmieniają dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.
- DAC8 wprowadza m.in. obowiązek raportowania i automatycznej wymiany informacji o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów, zapewniając administracji podatkowej informacje pozwalające eliminować nadużycia podatkowe.
- DAC9 tworzy ramy prawne dla centralnego składania deklaracji na potrzeby opodatkowania wyrównawczego, określa również wzór deklaracji składanej na potrzeby opodatkowania wyrównawczego.
- DAC8 i DAC9 przewidują udział państw członkowskich, w tym Polski, w globalnych rozwiązaniach wypracowanych pod auspicjami OECD.
Raportowanie i wymiana informacji o kryptoaktywach
- DAC8, a w ślad za nią ustawa, wprowadza obowiązek raportowania i automatycznej wymiany informacji o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów. Informacje mają być raportowane przez pośredników realizujących te transakcje. Następnie będą one wymieniane między administracjami podatkowymi właściwych państw.
- Wymiana informacji podatkowych dotyczących kryptoaktywów ma służyć zwalczaniu praktyk polegających na oszustwach podatkowych, uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu opodatkowania, stanowiących wyzwanie zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie globalnym.
Sprawozdawczość i wymiana informacji na potrzeby opodatkowania wyrównawczego
- DAC9 przewiduje automatyczną wymianę informacji dotyczących opodatkowania wyrównawczego między państwami członkowskimi UE.
- Opodatkowanie wyrównawcze zostało w Unii Europejskiej wprowadzone tzw. dyrektywą GloBE z 2022 r. DAC9 umożliwia składanie deklaracji na potrzeby opodatkowania wyrównawczego, w sposób centralny. Oznacza to, że złożenie deklaracji przez jedną spółkę z UE zwalnia pozostałe spółki, które dana grupa posiada w Unii Europejskiej, z obowiązku składania analogicznych deklaracji.
- Ustawa wprowadza wymagane przez DAC9 regulacje służące funkcjonowaniu centralnego składania deklaracji na potrzeby opodatkowania wyrównawczego.
- DAC9 określa także wzór deklaracji składanej na potrzeby opodatkowania wyrównawczego – wzór ten został przygotowany na bazie wzoru wypracowanego w OECD. Będzie on obowiązywał także w Polsce przy składaniu informacji o opodatkowaniu wyrównawczym.
Globalny standard, inne zmiany oraz termin wejścia w życie
- Ustawa przewiduje udział Polski w globalnym systemie wymiany informacji o kryptoaktywach i na potrzeby podatku wyrównawczego, tj. również z państwami OECD.
- Ustawa wprowadza również inne przepisy z obszaru dyrektywy 2011/16/UE. Przykładowo, Polska będzie uczestniczyła w wymianie informacji o transgranicznych interpretacjach podatkowych dot. osób fizycznych dla transakcji o wartości ponad 1,5 mln euro, czy też w wymianie informacji o dochodach z nieruchomości posiadanych przez nierezydentów.
- Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jednocześnie , dla realizacji wymogów dyrektywy, nakłada na raportujących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów obowiązek raportowania także tych transakcji, które miały miejsce od początku 2026 r., a więc przed wejściem w życie nowych przepisów.
Ponadto wymianie będą podlegać transgraniczne interpretacje podatkowe dot. osób fizycznych, wydane po 31 grudnia 2025 roku.
