Na czym polega "500 plus dla seniora"?

Świadczenie funkcjonuje od 2019 roku i zostało wprowadzone na mocy ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych. "500 plus dla seniora" jest potoczną nazwą świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Choć nazwa sugeruje wsparcie wyłącznie dla osób starszych, w praktyce może je otrzymać każda dorosła osoba spełniająca kryteria niesamodzielności – niezależnie od wieku.

Kto ma prawo do świadczenia?

Aby otrzymać dodatek, trzeba spełnić kilka warunków:

- mieć ukończone 18 lat,

- mieszkać w Polsce,

- posiadać orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Wsparcie przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub pobierają je w łącznej wysokości nieprzekraczającej 2552,39 zł brutto (stan na marzec 2025 roku).

Co ważne, przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25 lat.

Ile wynosi świadczenie i od czego zależy jego wysokość?

Pełna kwota dodatku to 500 zł miesięcznie, ale nie każdy otrzyma ją w całości. Wysokość wsparcia zależy od dochodu:

- do 1 919,33 zł – przysługuje pełne 500 zł,

- od 1 919,34 zł do 2 419,33 zł – świadczenie jest pomniejszane zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę",

- powyżej 2 419,33 zł – świadczenie nie przysługuje.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i dołączyć dokumenty potwierdzające niesamodzielność. Mogą to być m.in.:

- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,

- orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przed 1997 rokiem,

- prawomocny wyrok sądu przyznający prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Jeśli wnioskodawca nie ma aktualnego orzeczenia, konieczne jest zaświadczenie lekarskie (formularz OL-9) wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentacja medyczna potwierdzająca stan zdrowia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie można przekazać do ZUS na kilka sposobów:

- osobiście w placówce,

- przez pełnomocnika,

- online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS,

- pocztą.

Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy przysługuje odwołanie w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji.

Na jak długo przyznawane jest świadczenie?

Dodatek wypłacany jest przez okres ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli dokument ma charakter bezterminowy, świadczenie może być wypłacane dożywotnio.

Dlaczego to świadczenie ma duże znaczenie?

Według danych instytucji publicznych osoby niesamodzielne często ponoszą wysokie koszty leczenia, rehabilitacji i opieki. Dodatkowe 500 zł miesięcznie może pomóc w pokryciu wydatków na leki, sprzęt medyczny czy usługi opiekuńcze. W warunkach rosnących kosztów życia wsparcie to dla wielu rodzin stanowi realną ulgę finansową.