Kiedy emeryt nie musi składać PIT?

Nie wszyscy seniorzy mają obowiązek samodzielnego rozliczania się z fiskusem. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które:

Reklama

- otrzymały wyłącznie formularz PIT-40A,

- nie korzystają z ulg podatkowych,

- nie uzyskiwały innych dochodów poza emeryturą.

W takich przypadkach rozliczenie przygotowane przez organ emerytalno-rentowy (np. ZUS lub KRUS) jest traktowane jako ostateczne. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli senior nie musi składać deklaracji, może to zrobić dobrowolnie – szczególnie wtedy, gdy chce skorzystać z ulg i odzyskać nadpłatę podatku.

Kto musi rozliczyć PIT za 2025 rok?

Część emerytów ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Dotyczy to m.in.:

- seniorów nadal pracujących zawodowo,

- osób uzyskujących dochody kapitałowe (np. sprzedaż akcji, kryptowalut),

- emerytów osiągających przychody z najmu lub działalności gospodarczej,

- osób otrzymujących emerytury z zagranicy lub prowadzących działalność nierejestrową.

Rozliczenie jest konieczne również wtedy, gdy senior chce skorzystać z ulg podatkowych.

Zwrot nadpłaty – jak i kiedy?

Reklama

Nadpłata podatku nie jest już rozliczana przez ZUS. Senior otrzymuje formularz PIT-11A, a zwrot wypłaca urząd skarbowy – zazwyczaj w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata, odpowiednia kwota może zostać potrącona z kwietniowego świadczenia.

Podstawowe zasady podatkowe w 2026 roku

W rozliczeniu za 2025 rok obowiązują te same kluczowe parametry co rok wcześniej:

- kwota wolna od podatku: 30 000 zł,

- stawka podatku w pierwszym progu: 12%,

- drugi próg podatkowy: 120 000 zł.

Te wartości mają bezpośredni wpływ na opłacalność ulg i wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Dla wielu seniorów najkorzystniejszą formą rozliczenia jest wspólny PIT z małżonkiem. Rozwiązanie to pozwala wykorzystać podwójną kwotę wolną od podatku (60 tys. zł), co może obniżyć podatek nawet o 3 600 zł rocznie. Największe korzyści pojawiają się wtedy, gdy jedno z małżonków osiąga niskie dochody lub nie ma ich wcale.

Ulgi podatkowe dostępne dla seniorów

Ulga dla pracujących seniorów

Przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie pobierają świadczenia i kontynuują pracę. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody do 85 528 zł rocznie z:

- umowy o pracę,

- umów zlecenia,

- działalności gospodarczej.

Podatek pojawia się dopiero po przekroczeniu limitu wraz z kwotą wolną, czyli przy dochodach powyżej 115 528 zł rocznie.

Ulga rehabilitacyjna

Przeznaczona dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub ich opiekunów. Obejmuje wydatki ułatwiające codzienne funkcjonowanie oraz rehabilitację.

Wydatki nielimitowane obejmują m.in.:

- adaptację mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

- pobyty w sanatorium i turnusach rehabilitacyjnych.

Wydatki limitowane (do 2 280 zł rocznie) dotyczą m.in.:

- używania samochodu do celów rehabilitacyjnych,

- utrzymania psa asystującego,

- zakupu wyrobów chłonnych.

W przypadku leków odliczeniu podlega jedynie nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie.

Ulga na internet

Seniorzy mogą odliczyć do 760 zł rocznie za korzystanie z internetu, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wydatki. Ulga przysługuje maksymalnie przez dwa lata podatkowe.

Ulga prorodzinna

Emeryci utrzymujący dzieci – w tym dorosłe dzieci z niepełnosprawnością – mogą skorzystać z ulgi na dziecko. Wysokość odliczenia zależy od liczby dzieci i może wynosić od 1 112,04 zł rocznie na jedno dziecko do ponad 6 900 zł przy czwórce dzieci.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Seniorzy oddający krew mogą odliczyć darowiznę na cele krwiodawstwa do wysokości 6% dochodu. Wartość ulgi oblicza się na podstawie ilości oddanej krwi i obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego.

Ulga odsetkowa

Dotyczy osób spłacających kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002–2006. Możliwe jest odliczenie odsetek od części kredytu do określonego limitu.

Darowizny na cele społeczne i religijne

Seniorzy mogą odliczyć darowizny przekazane m.in. organizacjom charytatywnym, instytucjom kultury czy kościołom – do 6% podstawy opodatkowania.

Składki zdrowotne i społeczne

Emeryci mogą odliczyć zapłacone składki zdrowotne, a pracujący seniorzy również składki na ubezpieczenia społeczne – zgodnie z obowiązującymi limitami i formą opodatkowania.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć do 53 000 zł wydatków na poprawę efektywności energetycznej budynku, np. ocieplenie czy wymianę źródła ciepła.

O czym warto pamiętać przed złożeniem deklaracji?

Ulgi można odliczyć tylko do wysokości zapłaconego podatku. Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających wydatki. W usłudze Twój e-PIT odliczenia trzeba często uzupełnić samodzielnie jednak dobrze przygotowane rozliczenie może oznaczać realny zwrot pieniędzy. Dla wielu seniorów to prosty sposób na poprawę domowego budżetu bez dodatkowego wysiłku.

Dlaczego warto sprawdzić ulgi co roku?

Przepisy podatkowe zmieniają się stopniowo, a część ulg ma ograniczenia czasowe lub kwotowe. Regularne sprawdzanie dostępnych odliczeń pozwala uniknąć utraty należnych korzyści i lepiej zaplanować finanse na kolejny rok.