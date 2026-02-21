Urzędnicy przypominają jednak, że sama zasada rozliczeń pozostaje bez zmian: obowiązek zapłaty jest solidarny, a najważniejsze jest to, by należna kwota wpłynęła do gminy w terminie.

Termin płatności i jedna decyzja dla wszystkich

Każdego roku 15 marca upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości, a także podatku rolnego i leśnego. Jak informuje rządowy portal Gov.pl, gmina wydaje jedną decyzję ustalającą wysokość zobowiązania, ale jej egzemplarze są wysyłane osobno do każdego współwłaściciela.

Reklama

"Decyzja dotyczy was wszystkich - dostaje ją każdy współwłaściciel (współposiadacz). Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek - jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy" - czytamy. W praktyce współwłaściciele mogą ustalić między sobą, kto zapłaci całość, a następnie rozliczyć się prywatnie. Dla organu podatkowego liczy się jedynie pełna wpłata w terminie.

Dlaczego każdy dostanie pismo? Wyjaśnienia samorządów

Zmiana wzbudziła wątpliwości w wielu gminach, ponieważ część mieszkańców uznała, że otrzymuje "podwójne" decyzje podatkowe. Do sprawy odniósł się m.in. Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, który wyjaśnił, że doręczanie decyzji wszystkim współwłaścicielom wynika wprost z przepisów prawa.

Od 2026 r. dokumenty będą trafiać również do współwłaścicieli mieszkających za granicą — w krajach Unii Europejskiej — o ile urząd dysponuje ich adresem. W komunikacie podkreślono, że pisma są doręczane zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych każdej osobie solidarnie zobowiązanej do zapłaty.

Reklama

Solidarna odpowiedzialność: co to oznacza w praktyce?

W przypadku współwłasności podatnikami są wszyscy właściciele nieruchomości. Oznacza to, że każdy z nich odpowiada za całość zobowiązania, a nie tylko za swoją część udziału. Jeśli jedna osoba zapłaci cały podatek, pozostali współwłaściciele zostają zwolnieni z obowiązku wobec urzędu. Organ podatkowy nie wskazuje, kto ma zapłacić — to decyzja samych zainteresowanych.

Takie rozwiązanie ma uprościć egzekwowanie należności i zapobiegać sytuacjom, w których gmina musiałaby dochodzić częściowych płatności od wielu osób.

Uwaga na numer decyzji i kilka zobowiązań

Urzędnicy zwracają uwagę na jeszcze jeden szczegół: numer decyzji podatkowej. Może on być kluczowy, zwłaszcza gdy jeden ze współwłaścicieli posiada udziały w kilku nieruchomościach lub współdzieli je z różnymi osobami.

W takiej sytuacji łatwo o pomyłkę przy przelewie, dlatego warto dokładnie sprawdzić dane w piśmie — w tym numer decyzji, kwotę oraz termin płatności.

Co się nie zmienia? Najważniejsze zasady pozostają bez zmian

Mimo nowych zasad doręczania decyzji, fundamenty systemu pozostają takie same:

- podatek należy opłacić w terminie,

- liczy się pełna kwota zobowiązania,

- współwłaściciele odpowiadają solidarnie,

- sposób podziału kosztów ustalają między sobą.

Zmiana ma przede wszystkim charakter organizacyjny i informacyjny — każdy współwłaściciel otrzyma formalne potwierdzenie zobowiązania, co zwiększa przejrzystość i ogranicza ryzyko nieporozumień.

Większa przejrzystość dla właścicieli nieruchomości

Doręczanie decyzji wszystkim współwłaścicielom wpisuje się w szerszy trend zwiększania transparentności w administracji publicznej. Dzięki temu każda osoba posiadająca udział w nieruchomości ma pełną wiedzę o zobowiązaniach podatkowych i terminach płatności.

Dla wielu właścicieli oznacza to większą kontrolę nad finansami i mniejsze ryzyko zaległości — zwłaszcza w przypadku nieruchomości dziedziczonych lub współdzielonych przez członków rodziny mieszkających w różnych miejscach.