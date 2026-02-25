Waloryzacja emerytur 2026 - wzrasta minimalna emerytura

Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura ma wynosić 1978,49 zł brutto. To oznacza, że wszyscy emeryci i renciści otrzymujący minimalne świadczenie po corocznej waloryzacji będą mieli zagwarantowaną kwotę blisko 2000 zł brutto miesięcznie. W praktyce to około 1800 zł "na rękę".

Reklama

Warto jednak pamiętać, że podwyżka minimalnej emerytury nie dotyczy wyłącznie podstawowych świadczeń. Jej wzrost automatycznie przekłada się również na inne dodatki, których wysokość jest z nią bezpośrednio związana.

Od kilkuset złotych miesięcznie do ponad 1900 zł od marca 2026 - tak w ostatnich latach rosło świadczenie dla byłych opozycjonistów antykomunistycznych i osób represjonowanych. W 2026 roku miesięczna kwota dodatku wyniesie, podobnie jak minimalna emerytura, 1978,49 zł. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 25c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).To ogromna zmiana w porównaniu z pierwszymi latami funkcjonowania dodatku.

Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych zostało wprowadzone na podstawie ustawy z 12 marca 2015 roku. Początkowo jego wysokość była znacznie niższa. Jeszcze przed zmianami przepisów świadczenie wynosiło 565,67 zł miesięcznie. Przełom nastąpił w 2023 roku, gdy podjęto decyzję o zrównaniu wysokości świadczenia z minimalną emeryturą. To był skokowy wzrost wypłat. Od 1 września 2023 roku świadczenie wyniosło 1544,88 zł miesięcznie, czyli tyle ile wówczas minimalna emerytura.

Reklama

Kolejne podwyżki świadczenia wraz z waloryzacją

Zgodnie z zasadą obowiązującą obecnie świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury i jest co roku waloryzowane. Aktualnie, od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł miesięcznie. Od 1 marca 2026 wyniesie 1978 zł. To oznacza, że w ciągu kilku lat wzrosło o ponad 1400 zł względem pierwotnej kwoty.

Kto może otrzymać świadczenie?

Świadczenie przysługuje osobom, które posiadają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Status nadaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jeśli dana osoba ma już nadany status, świadczenie wypłacane jest co miesiąc wraz z emeryturą. Wypłata nie podlega opodatkowaniu.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Można to zrobić:

pocztą tradycyjną,

elektronicznie przez ePUAP,

przez skrzynkę e-Doręczeń,

osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu w Warszawie.

Świadczenie przyznawane jest wyłącznie na wniosek, nie następuje automatycznie bez decyzji o nadaniu statusu.

Podstawa prawna: Pomoc pieniężna przyznawana jest na podstawie ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.