Węgry blokują zgodę na pożyczkę dla Ukrainy

Costa i Zełenski byli pytani o naprawę ropociągu, od której Węgry uzależniają swoją zgodę na udzielenie przez UE pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Te dwie rzeczy nie są ze sobą połączone. Jeśli kraj członkowski ma problem z krajem trzecim, to instytucje unijne pomagają mu i to właśnie dzisiaj zrobiliśmy. Ustaliliśmy, że Ukraina przekaże nam ocenę, ile czasu zajmie naprawa - powiedział Costa. Jak dodał, Węgry mają alternatywy, jeśli chodzi o dostawy ropy, np. z Chorwacji.

Costa powiedział, że decyzja o pożyczce dla Ukrainy została podjęta przez 27 przywódców w Radzie Europejskiej i państwa członkowskie nie mogą ich zmieniać na własną rękę. Może to zrobić tylko Rada Europejska - zaznaczył jej szef.

Apel do KE

Wezwał Komisję Europejską do użycia wszystkich możliwych narzędzi, by pokonać blokadę i "uniknąć szantażowania Unii Europejskiej".

Niech (premier Węgier Viktor) Orban rozmawia w tej sprawie z (przywódcą Rosji Władimirem) Putinem - powiedział Zełenski. Nie będzie tak, że Rosja niszczy, Ukraina naprawia, a Rosja znów niszczy - dodał. Według prezydenta Ukrainy "nie był to ani pierwszy, ani ostatni" atak Rosji na ropociąg Przyjaźń.

Von der Leyen o wejściu Ukrainy do UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła we wtorek w Kijowie, że podanie konkretnej daty wejścia Ukrainy do UE z jej strony nie jest możliwe. Podkreśliła jednak, że Ukraina może liczyć na wszelkie wsparcie w dążeniu do tego celu. Jestem pewna tego procesu (akcesyjnego), ponieważ widzieliśmy, jak wielkie postępy Ukraina poczyniła, jeśli chodzi o reformy, pomimo walki o przetrwanie - powiedziała von der Leyen w Kijowie w czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rozumiem doskonale, że dla was (Ukraińców) ważna jest również konkretna data jako punkt odniesienia, do którego zamierzacie dążyć. Wiecie jednak, że z naszej strony same daty nie są możliwe, ale gwarantujemy wsparcie, które pozwoli osiągnąć ten cel - podkreśliła.

To prawda, że chcemy szybkiego członkostwa - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, obawia się, że z członkostwem Ukrainy w UE stanie się to samo, co z jej planowanym dołączeniem do NATO: "że zablokuje je (przywódca Rosji Władimir) Putin". Nie chcę tego dla mojego kraju, moich ludzi, którzy przez te wszystkie lata żyją wśród tych wyzwań - zaznaczył.