Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i wsparcia osobie, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Świadczenie przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osobie powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

- każdej osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość świadczenia jest stała i w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Nie tylko ciężkie choroby. Liczy się orzeczenie

W praktyce zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać również osoby z chorobami serca, cukrzycą, po udarze mózgu czy z poważnymi wadami wzroku i słuchu. Sama diagnoza nie wystarczy – kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba:

- posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w określonych przypadkach),

- być osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

To właśnie stopień niepełnosprawności i wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie decydują o przyznaniu pieniędzy.

Komu nie należy się zasiłek pielęgnacyjny?

Nie każdy spełniający kryteria zdrowotne może liczyć na wypłatę. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które:

- mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego (np. wypłacanego przez ZUS),

- przebywają w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,

- mają członka rodziny otrzymującego za granicą świadczenie na pokrycie kosztów opieki nad tą osobą.

Warto więc sprawdzić, czy nie zachodzi jedna z powyższych przesłanek wyłączających prawo do wsparcia.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek, należy wypełnić formularz SR-3 i złożyć go w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć:

- kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie przez platformę ePUAP. Decyzja administracyjna wydawana jest po weryfikacji dokumentów.

Dlaczego to świadczenie jest ważne?

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest świadczeniem dochodowym – nie obowiązuje tu kryterium dochodowe. Oznacza to, że przyznanie pieniędzy zależy wyłącznie od spełnienia warunków zdrowotnych i formalnych, a nie od wysokości zarobków rodziny.

Choć kwota 215,84 zł nie pokryje wszystkich kosztów związanych z opieką, może pomóc w zakupie leków, środków higienicznych czy w pokryciu części rachunków. W przypadku osób starszych powyżej 75. roku życia świadczenie przyznawane jest bez konieczności posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Warto też pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny to inne świadczenie niż świadczenie pielęgnacyjne wypłacane opiekunom osób z niepełnosprawnościami. To drugie przysługuje osobie sprawującej opiekę i jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków.