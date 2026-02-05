Warszawa w gronie najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie

W badaniu CBRE, na którym bazuje opublikowany w czwartek raport, inwestorzy wskazywali rynki, które ich zdaniem powinny osiągnąć najwyższe całkowite stopy zwrotu z nieruchomości w 2026 roku, z pominięciem rynku rodzimego. Stolica Polski - jak podali autorzy raportu - awansowała w porównaniu z poprzednim rokiem i wyprzedziła m.in. Barcelonę, Mediolan i Paryż. Zdaniem CBRE dla Warszawy oznacza to „umocnienie pozycji w gronie najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie”.

„Wyniki badania dowodzą coraz silniejszej pozycji Warszawy wśród najbardziej konkurencyjnych rynków nieruchomości komercyjnych w Europie. Stolica Polski przestała już być postrzegana wyłącznie jako rynek regionalny - lider Europy Środkowo-Wschodniej, a funkcjonuje w jednym szeregu z dojrzałymi lokalizacjami inwestycyjnymi Europy Zachodniej” - stwierdził, cytowany w raporcie, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE Przemysław Felicki. Jak ocenił, z perspektywy inwestorów kluczowe znaczenie mają tu stabilne fundamenty makroekonomiczne, dobre prognozy wzrostu gospodarczego, pod względem których Polska wyprzedza resztę krajów regionu, a także silne fundamenty najmu.

Najbardziej perspektywiczne kraje

Inwestorzy zostali zapytani również o najbardziej perspektywiczne kraje. „Wyniki tego badania w dużej mierze odzwierciedlają pozycję poszczególnych miast. Polska, jako największa gospodarka regionu Europy Środkowo-Wschodniej, utrzymała trzecie miejsce w rankingu krajowym już trzeci rok z rzędu” - wskazali autorzy. Dodali, że liderem po raz pierwszy została Hiszpania, wskazywana przez niemal połowę respondentów jako rynek o najwyższym potencjale zwrotów w 2026 roku.

Autorzy badania wyjaśnili, że inwestorów do Hiszpanii zachęcają solidne fundamenty gospodarcze, silny sektor turystyczny oraz popyt mieszkaniowy, a także fakt, że ceny w wielu segmentach pozostają poniżej średniej europejskiej. „Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a na czwartym Włochy, które awansowały dzięki większej stabilności finansowej, ograniczonej podaży nowych projektów i potencjałowi rynków regionalnych. Pierwszą piątkę zamknęły Niemcy” - dodali autorzy.

Badanie CBRE „European Investor Intentions Survey 2026” zostało przeprowadzone w dniach 4 listopada – 3 grudnia 2025 r., na grupie 698 inwestorów z całego świata.

CBRE Group, Inc. - jak sama informuje - jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych (na podstawie przychodów w 2024 r.). Zatrudnia ponad 140 tys. pracowników i obsługuje klientów w ponad 100 krajach, a jej siedziba jest w amerykańskim Dallas.