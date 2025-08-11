Pracownicy na umowie o pracę

Dla osób zatrudnionych na etacie nic się nie zmieni. Składka zdrowotna pozostanie na poziomie 9 proc. wynagrodzenia brutto.

Przykłady miesięcznych składek:

5000 zł brutto: 389 zł

10 000 zł brutto: 777 zł

20 000 zł brutto: 1553 zł

Przedsiębiorcy a składka zdrowotna

Od 2026 roku przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną, która składa się z dwóch części:

Część stała (ryczałtowa): Będzie to stała kwota, która wyniesie około 342 zł miesięcznie dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na dochody.

(ryczałtowa): Będzie to stała kwota, która wyniesie około 342 zł miesięcznie dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na dochody. Część procentowa: Doliczana, gdy przekroczysz określone progi. Jej wysokość zależy od formy opodatkowania.

W tej grupie znajdą się najwięksi beneficjenci zmian. Osoby z miesięcznym dochodem do 13 900 zł zapłacą tylko stałą kwotę 342 zł. Dopiero powyżej tego progu dojdzie dodatkowa opłata w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki.

Przykłady miesięcznych składek i oszczędności:

Dochód 5000 zł: 342 zł (oszczędność około 380 zł)

Dochód 10 000 zł: 342 zł (oszczędność około 560 zł)

Dochód 20 000 zł: 641 zł (oszczędność około 1160 zł)

Największe oszczędności odczują przedsiębiorcy z dochodami między 15 000 a 25 000 zł.

Ryczałt a składka zdrowotna

Tutaj na zmianach zyskają głównie mali przedsiębiorcy, natomiast ci z wyższymi przychodami zapłacą więcej. Stałą stawkę 342 zł zapłacisz, jeśli twój miesięczny przychód nie przekroczy 27 900 zł. Powyżej tej kwoty zostanie doliczone 3,5 proc. od nadwyżki.

Przykłady miesięcznych składek:

Przychód 20 000 zł: 342 zł (oszczędność około 430 zł)

Przychód 60 000 zł: 1465 zł (wzrost o około 700 zł)

Przychód 100 000 zł: 2988 zł (wzrost o około 2220 zł)

Karta podatkowa a składka zdrowotna

Przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej będą płacić stałą składkę zdrowotną w wysokości 342 zł miesięcznie, niezależnie od swoich przychodów. Jest to ulga w porównaniu z obecną stawką 315 zł.

Co z odliczeniami? Niestety, reforma ma swoją cenę. Od 2026 roku zniknie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku dla wszystkich przedsiębiorców.

Podatek liniowy : Obecnie można odliczyć do 12 900 zł rocznie, co daje oszczędność około 3080 zł podatku.

: Obecnie można odliczyć do 12 900 zł rocznie, co daje oszczędność około 3080 zł podatku. Ryczałt : Dziś można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconej składki.

: Dziś można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconej składki. Karta podatkowa: Zniknie możliwość odliczenia 19% składki od podatku, co rocznie daje około 718 zł oszczędności.

Podsumowanie: Kto zyska, a kto straci?

Pracownicy etatowi – nic się nie zmienia. Mali przedsiębiorcy (do 15 000 zł dochodu miesięcznie) – mogą zaoszczędzić od 200 do 600 zł miesięcznie. To oni są największymi beneficjentami zmian. Duży przedsiębiorca (powyżej 50 000 zł miesięcznie) – musi przygotować się na wyższe składki.