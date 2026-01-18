W 2026 roku, tak jak w latach poprzednich, rodzice dzieci do ukończenia 24. roku życia będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego związanego z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dzięki połączeniu dwóch form pomocy – świadczenia z programu Dobry start oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – możliwe będzie uzyskanie nawet 400 zł na jedno dziecko. Wyjaśniamy, kto może otrzymać te środki, jakie warunki trzeba spełnić oraz od kiedy w 2026 roku będzie można składać wnioski.

300 zł na uczące się dziecko do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 roku

Od 1 lipca 2026 roku rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, przysługujące na każde dziecko uczące się w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie obejmuje także dzieci przebywające w pieczy zastępczej. O dofinansowanie wyprawki może wystąpić również pełnoletni uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, na przykład w sytuacji ich śmierci lub zasądzonych alimentów, a także osoba usamodzielniona po opuszczeniu rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej bądź opiekuńczo-terapeutycznej.

W przypadku opieki naprzemiennej ustalonej wyrokiem sądu każdy z rodziców ma prawo złożyć oddzielny wniosek – w takiej sytuacji świadczenie Dobry Start wynosi po 150 zł dla każdego z nich. W 2026 roku nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Po tym terminie dokumenty będzie można złożyć wyłącznie wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności już po tej dacie. Osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do końca sierpnia, otrzymają wypłatę we wrześniu, natomiast wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia.

100 zł na dziecko do 24. roku życia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2026 roku

Osoby spełniające warunki do otrzymywania zasiłku rodzinnego mogą również ubiegać się o jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wysokość tego świadczenia wynosi 100 zł na każde dziecko i ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na starcie nowego roku szkolnego. Co ważne, wsparcie to nie dotyczy wyłącznie uczniów – przysługuje także rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w szkole lub w przedszkolu.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2026 roku?

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i obecnie wynosi 95 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 lat, 124 zł na dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na osoby uczące się powyżej 18. roku życia, aż do 24 lat. Te same stawki będą obowiązywać przez cały 2026 rok, ponieważ świadczenia rodzinne nie są waloryzowane co roku, lecz podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Kolejna taka weryfikacja została zaplanowana na 2027 rok, jednak nie oznacza ona automatycznego podniesienia kwot. Przykładem jest ostatni przegląd z 2024 roku, po którym wysokość świadczeń rodzinnych pozostała bez zmian.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2026 roku?

W 2026 roku, podobnie jak w poprzednich latach, prawo do zasiłku rodzinnego mają:

rodzice, jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka,

opiekun faktyczny, czyli osoba sprawująca bieżącą opiekę nad dzieckiem, która złożyła do sądu wniosek o jego przysposobienie,

pełnoletnia osoba ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub ma zasądzone alimenty.

Świadczenie będzie przysługiwać:

do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

do 21. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole,

do 24. roku życia w przypadku dzieci uczących się w szkole lub na uczelni, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pełnoletnia osoba kontynuująca naukę, która nie jest na utrzymaniu rodziców, również może otrzymywać zasiłek rodzinny – maksymalnie do ukończenia 24 lat.

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego. Zasiłek przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł miesięcznie. W rodzinach wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności obowiązuje wyższy próg dochodowy, wynoszący 764 zł na osobę.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny w 2026 roku?

Zasiłek rodzinny nie jest wypłacany w następujących sytuacjach:

1. gdy dziecko lub osoba kontynuująca naukę pozostaje w związku małżeńskim,

2. gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę albo przebywa w pieczy zastępczej,

3. gdy osoba ucząca się przebywa w instytucji gwarantującej całodobowe utrzymanie,

4. gdy pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się otrzymuje już zasiłek rodzinny na własne dziecko,

5. gdy samotny rodzic nie ma zasądzonych alimentów na dziecko, z wyjątkiem przypadków, gdy:

jeden z rodziców nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

sąd oddalił powództwo o alimenty,

sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia pełnych kosztów utrzymania dziecka, zwalniając drugiego z obowiązku alimentacyjnego,

dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców na podstawie orzeczenia sądu,

6. gdy na to samo dziecko przyznano zasiłek rodzinny w innym kraju, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub odpowiednie umowy międzynarodowe przewidują inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2026 roku

Poza dodatkiem związanym z rozpoczęciem roku szkolnego osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą skorzystać także z innych form wsparcia finansowego, takich jak:

dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł,

– jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, dodatek przysługujący z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,

– 400 zł miesięcznie, dodatek dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,

– 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci, dodatek dla rodzin wielodzietnych – 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko objęte zasiłkiem,

– 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko objęte zasiłkiem, dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością – 90 zł miesięcznie w przypadku dzieci do 5. roku życia oraz 110 zł miesięcznie dla dzieci w wieku od 5 do 24 lat,

– 90 zł miesięcznie w przypadku dzieci do 5. roku życia oraz 110 zł miesięcznie dla dzieci w wieku od 5 do 24 lat, dodatek związany z nauką poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie, gdy dziecko mieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadpodstawowa, artystyczna lub szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością, albo 69 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża do szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej w innej miejscowości.

