Program „Rodzina 800 plus” działa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko poniżej 18. roku życia i jest wypłacane bez względu na dochody rodziny. W 2025 r. część opiekunów nie otrzyma jednak pełnej miesięcznej kwoty.

Komu przysługuje świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800 plus” przysługuje:

matce lub ojcu dziecka;

opiekunowi faktycznemu, czyli osobie, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;

opiekunowi prawnemu dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest wspólne zamieszkiwanie i utrzymywanie dziecka przez wnioskodawcę.

Te osoby otrzymają tylko 400 zł w ramach programu „Rodzina 800 plus”

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Nie wszyscy jednak dostają pełną sumę. W 2025 r. część rodziców otrzyma jedynie 400 zł miesięcznie. Dotyczy to rodzin, w których dzieci są wychowywane w systemie opieki naprzemiennej - wtedy, zgodnie z orzeczeniem, świadczenie jest dzielone po połowie i każdemu z rodziców przysługuje po 400 zł. Aby otrzymać środki, każdy rodzic musi złożyć własny wniosek do ZUS.

Termin składania wniosków o 800 plus z zachowaniem ciągłości wypłat

Aby zapewnić sobie ciągłość wypłat świadczenia, wnioski należy składać do końca kwietnia roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy. Tylko złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje wypłatę świadczenia bez przerwy w otrzymywaniu środków. Osoby, które złożą wniosek po terminie, nadal otrzymają pełną przysługującą im kwotę (400 lub 800 zł), jednak nie zostanie im ona wypłacona w czerwcu, a później, z wyrównaniem.

Co z wnioskami o 800 plus składanymi po 30 kwietnia?

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie 800 plus po 30 kwietnia, należy liczyć się z opóźnieniem w jego wypłacie. Co więcej, może dojść do utraty prawa do świadczenia za te miesiące, w których wniosek nie został złożony w terminie. I tak dla wniosków złożonych:

do 31 maja - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec;

- ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec; do 30 czerwca - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec;

- ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec; do 31 lipca - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września z wyrównaniem jedynie od lipca;

- ZUS wypłaci świadczenie do 30 września z wyrównaniem jedynie od lipca; do 31 sierpnia - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października z wyrównaniem jedynie od sierpnia.

Komu nie przysługuje 800 plus?

Co do zasady, świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Istnieją jednak okoliczności, w których wypłata świadczenia nie jest możliwa. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy dziecko:

zawarło związek małżeński,

zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej instytucji o podobnym charakterze).

Świadczenie nie przysługuje również w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko samodzielnie pobiera świadczenie wychowawcze na własne potomstwo, a także gdy podobne wsparcie finansowe otrzymywane jest z zagranicy – z wyjątkiem krajów należących do UE, EFTA lub Wielkiej Brytanii.

