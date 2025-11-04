Program „Rodzina 800 plus” działa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko poniżej 18. roku życia i jest wypłacane bez względu na dochody rodziny. W 2025 r. część opiekunów nie otrzyma jednak pełnej miesięcznej kwoty.

Komu przysługuje świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 800 plus” przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu, czyli osobie, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest wspólne zamieszkiwanie i utrzymywanie dziecka przez wnioskodawcę.

Te osoby otrzymają tylko 400 zł w ramach programu „Rodzina 800 plus”

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Nie wszyscy jednak dostają pełną sumę. W 2025 r. część rodziców otrzyma jedynie 400 zł miesięcznie. Dotyczy to rodzin, w których dzieci są wychowywane w systemie opieki naprzemiennej - wtedy, zgodnie z orzeczeniem, świadczenie jest dzielone po połowie i każdemu z rodziców przysługuje po 400 zł. Aby otrzymać środki, każdy rodzic musi złożyć własny wniosek do ZUS.

Koniec 800 plus. Zamiast tego 172 800 złotych jednorazowo na każde urodzone dziecko. To rozwiąże problem małej dzietności?

Termin składania wniosków o 800 plus z zachowaniem ciągłości wypłat

Aby zapewnić sobie ciągłość wypłat świadczenia, wnioski należy składać do końca kwietnia roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy. Tylko złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje wypłatę świadczenia bez przerwy w otrzymywaniu środków. Osoby, które złożą wniosek po terminie, nadal otrzymają pełną przysługującą im kwotę (400 lub 800 zł), jednak nie zostanie im ona wypłacona w czerwcu, a później, z wyrównaniem.

Co z wnioskami o 800 plus składanymi po 30 kwietnia?

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie 800 plus po 30 kwietnia, należy liczyć się z opóźnieniem w jego wypłacie. Co więcej, może dojść do utraty prawa do świadczenia za te miesiące, w których wniosek nie został złożony w terminie. I tak dla wniosków złożonych:

  • do 31 maja - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec;
  • do 30 czerwca - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec;
  • do 31 lipca - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września z wyrównaniem jedynie od lipca;
  • do 31 sierpnia - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października z wyrównaniem jedynie od sierpnia.
Niektóre rodziny bez 800 plus w listopadzie. Zmiana w terminach wypłat ZUS

Komu nie przysługuje 800 plus?

Co do zasady, świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Istnieją jednak okoliczności, w których wypłata świadczenia nie jest możliwa. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy dziecko:

  • zawarło związek małżeński,
  • zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej instytucji o podobnym charakterze).

Świadczenie nie przysługuje również w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko samodzielnie pobiera świadczenie wychowawcze na własne potomstwo, a także gdy podobne wsparcie finansowe otrzymywane jest z zagranicy – z wyjątkiem krajów należących do UE, EFTA lub Wielkiej Brytanii.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)