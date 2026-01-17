- Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV
Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za korzystanie z odbiornika radiowego wynosi 9,50 zł, co oznacza wzrost o 0,80 zł w porównaniu z wcześniejszą kwotą 8,70 zł. Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego lub zestawu radiowo-telewizyjnego trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie zamiast wcześniejszych 27,30 zł (wzrost o 3,20 zł). Przy opłacaniu należności co miesiąc koszt abonamentu za radio wyniesie 114 zł rocznie, a za odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny 366 zł.
Nadal jednak za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc będą obowiązywały zniżki:
Za używanie odbiornika radiofonicznego:
- 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
- 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
- 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;
- 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
- 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
- 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
- 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
- 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach
Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po zastosowaniu ulg za wcześniejsze uregulowanie opłat. Osoby, które wybiorą płatność z góry – na kilka miesięcy lub na cały rok – mogą skorzystać z bardziej opłacalnych warunków. Dla przykładu, roczna opłata za posiadanie radia będzie niższa niż łączna kwota wynikająca z comiesięcznych wpłat.
|Okres
|Abonament radiowy w 2026 roku
|Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku
|2 m-ce
|18,40 zł
|59,20 zł
|3 m-ce
|27,40 zł
|87,80 zł
|4 m-ce
|36,90 zł
|118,30 zł
|5 m-cy
|45,80 zł
|147,00 zł
|6 m-cy
|54,10 zł
|173,80 zł
|7 m-cy
|63,60 zł
|204,30 zł
|8 m-cy
|72,50 zł
|233,00 zł
|9 m-cy
|81,50 zł
|261,60 zł
|10 m-cy
|91,00 zł
|292,10 zł
|11 m-cy
|99,90 zł
|320,80 zł
|12 m-cy
|102,60 zł
|329,40 zł
Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku
Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są określone grupy osób posiadające szczególne uprawnienia. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest okazanie w placówce Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia oraz złożenie stosownego oświadczenia. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności. Do osób nieobjętych obowiązkiem wnoszenia opłat abonamentowych należą między innymi:
- osoby, wobec których orzeczono o:
- zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- całkowitej niezdolności do pracy;
- znacznym stopniu niepełnosprawności;
- trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
- rolnym;
- osoby, które ukończyły 75 lat;
- osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
- osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
- osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- osoby:
- korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
- spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
- zarejestrowane jako bezrobotne,
- posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
- osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV
W nowym roku zwiększyła się liczba uprawnionych do całkowitego zwolnienia z opłaty, a to za sprawą automatycznego podwyższenia progu dochodowego. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2025 roku zwolnienie dotyczyło osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4090,86 zł brutto, czyli 50% z kwoty 8181,72 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2024 roku. W 2026 r. ten limit zwolnienia będzie wyższy. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, próg w 2026 roku wyniesie około 4 420–4 450 zł brutto miesięcznie. Jednak konkretną kwotę poznamy w lutym 2026 r. po obwieszczeniu przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2025 roku.
Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?
Procedura uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy osób uprawnionych należy wnioskodawca. Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Pozostałe osoby muszą natomiast udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia.
Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w placówce Poczty Polskiej złożono oświadczenie o spełnianiu warunków oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.
Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:
|Przyczyna zwolnienia
|Wymagane dokumenty
|Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy
|Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję
|Ukończenie 75. roku życia
|Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie
|Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej
|Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego).
|Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu
|Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry
|Ostrość wzroku do 15%
|Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP luborzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku luborzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lubzaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry
|Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni
|Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku
|Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych
|Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych
|Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej
|Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego
|Posiadanie statusu bezrobotnego
|Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego
|Pobieranie zasiłku przedemerytalnego
|Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego
|Pobieranie zasiłku dla opiekuna
|Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?
Nieuiszczenie opłaty abonamentowej RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu. W 2026 roku oznacza to karę w wysokości:
- 285 zł za korzystanie jedynie z radia;
- 915 zł za posiadanie zarówno radia, jak i telewizora.
Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, osoba zadłużona ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających ustawowe zwolnienie z opłat.
