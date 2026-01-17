rozwiń

Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za korzystanie z odbiornika radiowego wynosi 9,50 zł, co oznacza wzrost o 0,80 zł w porównaniu z wcześniejszą kwotą 8,70 zł. Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego lub zestawu radiowo-telewizyjnego trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie zamiast wcześniejszych 27,30 zł (wzrost o 3,20 zł). Przy opłacaniu należności co miesiąc koszt abonamentu za radio wyniesie 114 zł rocznie, a za odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny 366 zł.

Nadal jednak za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc będą obowiązywały zniżki:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

  • 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
  • 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
  • 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;
  • 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

  • 3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;
  • 4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
  • 5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
  • 10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po zastosowaniu ulg za wcześniejsze uregulowanie opłat. Osoby, które wybiorą płatność z góry – na kilka miesięcy lub na cały rok – mogą skorzystać z bardziej opłacalnych warunków. Dla przykładu, roczna opłata za posiadanie radia będzie niższa niż łączna kwota wynikająca z comiesięcznych wpłat.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku
2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł
3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł
4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł
5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł
6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł
7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł
8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł
9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł
10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł
11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł
12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł
Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są określone grupy osób posiadające szczególne uprawnienia. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest okazanie w placówce Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia oraz złożenie stosownego oświadczenia. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności. Do osób nieobjętych obowiązkiem wnoszenia opłat abonamentowych należą między innymi:

  • osoby, wobec których orzeczono o:
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
  • rolnym;
  • osoby, które ukończyły 75 lat;
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
  • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • osoby:
  • korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
  • spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
  • zarejestrowane jako bezrobotne,
  • posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
  • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

W nowym roku zwiększyła się liczba uprawnionych do całkowitego zwolnienia z opłaty, a to za sprawą automatycznego podwyższenia progu dochodowego. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2025 roku zwolnienie dotyczyło osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4090,86 zł brutto, czyli 50% z kwoty 8181,72 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2024 roku. W 2026 r. ten limit zwolnienia będzie wyższy. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, próg w 2026 roku wyniesie około 4 420–4 450 zł brutto miesięcznie. Jednak konkretną kwotę poznamy w lutym 2026 r. po obwieszczeniu przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2025 roku.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?

Procedura uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy osób uprawnionych należy wnioskodawca. Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Pozostałe osoby muszą natomiast udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia.

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w placówce Poczty Polskiej złożono oświadczenie o spełnianiu warunków oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.

Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:

Przyczyna zwolnienia Wymagane dokumenty
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję
Ukończenie 75. roku życia Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie
Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego).
Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry
Ostrość wzroku do 15% Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP luborzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku luborzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lubzaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry
Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku
Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego
Posiadanie statusu bezrobotnego Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego
Pobieranie zasiłku przedemerytalnego Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego
Pobieranie zasiłku dla opiekuna Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieuiszczenie opłaty abonamentowej RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu. W 2026 roku oznacza to karę w wysokości:

  • 285 zł za korzystanie jedynie z radia;
  • 915 zł za posiadanie zarówno radia, jak i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, osoba zadłużona ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających ustawowe zwolnienie z opłat.