Konieczność opłacania abonamentu RTV reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z jej zapisami każda osoba prywatna lub instytucja, która posiada odbiornik radiowy albo telewizyjny, jest zobowiązana do jego rejestracji i regularnego uiszczania należnych opłat. Ważne jest to, że obowiązek ten wynika już z samego faktu posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału RTV, nawet w sytuacji, gdy w praktyce nie jest ono używane.

Kontrolę przestrzegania obowiązku opłacania abonamentu RTV prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Podczas wizyty kontrolnej mają oni obowiązek przedstawić ważną legitymację służbową potwierdzającą ich uprawnienia. Jak zaznacza Poczta Polska, kontrole częściej obejmują przedsiębiorstwa niż osoby prywatne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że unikanie opłat może skutkować nałożeniem grzywny, której wysokość może sięgnąć nawet 819 złotych.

Kto może być zwolniony z opłaty za abonament RTV?

Z opłacania abonamentu RTV zwolnione są wybrane grupy osób posiadające szczególne uprawnienia. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokument potwierdzający prawo do ulgi oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wymagane dokumenty. Do grona osób, które nie mają obowiązku opłacania abonamentu RTV, zaliczają się m.in.:

Reklama

osoby, wobec których orzeczono:

zaliczenie do I grupy inwalidów,

całkowitą niezdolność do pracy (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS),

znaczny stopień niepełnosprawności (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym (na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników);

osoby, które ukończyły 75 lat;

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (powyżej 80 dB przy częstotliwości 2000 Hz);

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim;

osoby:

korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

zarejestrowane jako bezrobotne,

posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV?

Procedura uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy osób uprawnionych należy wnioskodawca. Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku zwolnienie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Pozostałe osoby muszą natomiast udać się do placówki Poczty Polskiej i złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do zwolnienia.

Przykładowo:

osoby bezrobotne powinny przedstawić aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,

emeryci, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, muszą okazać dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość emerytury w danym roku.

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w placówce Poczty Polskiej złożono oświadczenie o spełnianiu warunków oraz przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2025 roku?

W 2025 roku wysokość abonamentu RTV pozostała taka sama, jak w roku poprzednim. Nadal obowiązują dwie główne stawki:

8,70 zł miesięcznie za korzystanie wyłącznie z radia,

27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Nieuiszczenie opłaty abonamentowej RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu. W 2025 roku oznacza to karę w wysokości:

261 zł za korzystanie jedynie z radia;

819 zł za posiadanie zarówno radia, jak i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, osoba zadłużona ma 7 dni na uregulowanie należności lub przedstawienie dokumentów potwierdzających ustawowe zwolnienie z opłat.

Abonament RTV od 2026 roku będzie droższy

Od 2026 roku wzrosną opłaty za abonament RTV. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała podwyżki, które obejmą zarówno użytkowników radia, jak i telewizorów. Miesięczna stawka za posiadanie odbiornika radiowego wzrośnie z 8,70 zł do 9,50 zł, natomiast za korzystanie z telewizora lub zestawu radio-telewizyjnego trzeba będzie zapłacić 30,50 zł zamiast dotychczasowych 27,30 zł. Zwiększeniu ulegną również kary za nieopłacanie abonamentu – będą one wynosiły 30-krotność miesięcznej stawki. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku osoby unikające płacenia zapłacą 285 zł w przypadku radia oraz aż 915 zł, jeśli posiadają telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Reklama

Czy będzie zapowiadana likwidacja abonamentu RTV?

10 lipca 2025 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Konfederacji, zakładający całkowite zniesienie obowiązku opłacania abonamentu RTV.

W uzasadnieniu projektu parlamentarzyści argumentują, że media publiczne i tak finansowane są z budżetu państwa oraz z działalności komercyjnej, więc nakładanie dodatkowych opłat na obywateli jest – ich zdaniem – nieuzasadnione. Wskazują przy tym na kilka problemów, takich jak:

upolitycznienie mediów publicznych,

malejąca oglądalność i popularność,

ograniczona oraz nierówna dostępność treści.

Posłowie podkreślają również, że obecny rząd sam zapowiadał likwidację abonamentu, jednak dotąd nie zrealizował tej obietnicy. Jeżeli projekt uzyska większość w Sejmie, zniesienie opłat mogłoby wejść w życie już 1 stycznia 2026 roku.

Podstawa prawna