Kiedy można złożyć deklarację PIT za 2025 r.?

Płatnicy PIT, w tym m.in. pracodawcy, mają obowiązek sporządzenia informacji PIT-11, w której wykazane są dochody uzyskane przez pracownika w danym roku oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Dokument ten musi zostać przekazany:

Reklama

do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 stycznia 2026 r.,

pracownikom – nie później niż do końca lutego, czyli w 2026 roku do 28 lutego.

Na podstawie tych danych podatnicy są zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2025 rok w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Jeżeli jednak podatnik wcześniej dysponuje kompletem wymaganych informacji, może złożyć deklarację jeszcze przed 15 lutego. W takim przypadku urząd skarbowy uzna ją formalnie za złożoną właśnie 15 lutego. Ma to istotne znaczenie przy ustalaniu terminu zwrotu nadpłaty podatku, ponieważ bieg tego terminu – nawet przy wcześniejszym rozliczeniu – rozpocznie się najwcześniej 16 lutego 2026 r.

Jak przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku za 2025 r.?

Żeby przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku, przede wszystkim nie należy zwlekać z wysłaniem wypełnionego druku PIT do urzędu skarbowego. Z reguły im szybsze złożenie zeznania podatkowego, tym krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku – zwłaszcza, gdy są to wysokie kwoty nadpłaty, które urzędnik skarbówki musi zweryfikować i zaakceptować.

Ponadto, znaczenie ma także sposób złożenia deklaracji PIT. Termin, w jakim fiskus powinien oddać nadpłatę podatku, uzależniony jest od formy złożenia rocznego zeznania. Obowiązują przy tym dwa różne okresy:

45 dni od dnia następującego po złożeniu deklaracji – jeśli zeznanie zostało wysłane elektronicznie, np. poprzez usługę Twój e-PIT lub system e-Deklaracje;

3 miesiące od dnia następującego po złożeniu zeznania – gdy deklaracja została złożona w tradycyjnej, papierowej formie.

Reklama

Wysyłka przez internet skraca więc o połowę ustawowy czas oczekiwania na zwrot podatku. Jeśli zeznanie podatkowe zostanie złożone 15 lutego 2026 r. – albo wcześniej, przy czym w takim przypadku i tak będzie traktowane jako złożone właśnie tego dnia – zwrot nadpłaconego podatku powinien wpłynąć na konto podatnika najpóźniej do 1 kwietnia 2026 r. Natomiast osoby, które zdecydują się na złożenie deklaracji w formie papierowej w najwcześniejszym możliwym terminie, czyli 15 lutego 2026 r. (lub przed tą datą), mogą spodziewać się zwrotu środków zasadniczo do 16 maja 2026 r.

Jeszcze szybszy zwrot nadpłaconego podatku za 2025 r. dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Jeszcze krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku przysługuje osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Dokument ten przysługuje rodzinom wielodzietnym, w których rodzice wychowują lub wychowywali łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek. Podatnicy legitymujący się Kartą Dużej Rodziny korzystają z uprzywilejowanego, 30-dniowego terminu zwrotu nadpłaty podatku, pod warunkiem złożenia zeznania w formie elektronicznej, np. za pomocą usługi Twój e-PIT lub systemu e-Deklaracje. W praktyce oznacza to, że jeśli deklaracja zostanie wysłana w najwcześniejszym możliwym terminie, czyli 15 lutego 2026 r. (lub wcześniej – z datą przyjęcia 15 lutego), środki z nadpłaty powinny wpłynąć na konto podatnika najpóźniej do 17 marca 2026 r.

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku za 2025 r. z Kartą Dużej Rodziny także dla seniorów

Od początku 2019 roku program Karty Dużej Rodziny został rozszerzony także na osoby, które wychowały minimum troje dzieci, nawet jeśli potomstwo jest już samodzielne i nie pozostaje na ich utrzymaniu. Dzięki temu również seniorzy, którzy kiedyś prowadzili wielodzietne rodziny, mogą uzyskać Kartę i korzystać z przysługujących w jej ramach przywilejów.

Jak uzyskać szybszy zwrot nadpłaconego podatku za 2025 r. z Kartą Dużej Rodziny?

Aby skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku, w składanym zeznaniu PIT trzeba zaznaczyć rubrykę Karta Dużej Rodziny. Odpowiednie pole znajduje się w zależności od rodzaju deklaracji w następujących miejscach:

PIT-37 – pole nr 163,

PIT-36 – pole nr 529,

PIT-28 – pole nr 263.

Tylko prawidłowe wskazanie tej informacji pozwala urzędowi skarbowemu zastosować preferencyjny, krótszy termin zwrotu podatku.

Szybszy zwrot nadpłaconego podatku za 2025 r. to nie wszystko. Jakie jeszcze przywileje przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny?

W czerwcu 2025 roku zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, które rozszerzyły uprawnienia rodzin wielodzietnych, także w kontaktach z urzędami pracy.

Zgodnie z nowymi zasadami, osoby bezrobotne posiadające Kartę Dużej Rodziny zostały objęte priorytetem przy kierowaniu do różnych form wsparcia, na równi m.in. z osobami z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, jeśli bezrobotny z KDR spełnia warunki do otrzymania zasiłku, może pobierać go przez dłuższy czas. Standardowo świadczenie to przysługuje przez 180 dni, natomiast w przypadku członków rodzin wielodzietnych okres ten został wydłużony do 365 dni.

Zakres benefitów dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest jednak znacznie szerszy i z roku na rok obejmuje coraz więcej miejsc. Program działa zarówno w sektorze publicznym, jak i u prywatnych partnerów. Wśród najczęściej spotykanych korzyści znajdują się m.in.: