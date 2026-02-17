Eksperci z niemieckiego ÖKO-TEST kupili 23 świeże filety z piersi kurczaka w supermarketach i dyskontach. Produkty pochodziły zarówno z hodowli konwencjonalnej, jak i ekologicznej.

Bakterie odporne na antybiotyki w mięsie drobiowym

W laboratoriach mięso drobiowe zostało poddane szczegółowej analizie mikrobiologicznej pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych i tych antybiotykoopornych. Wynik jest niepokojący - ponad połowa badanych próbek (14 na 23) zawierała bakterie oporne na antybiotyki. Problem nie dotyczył wyłącznie najtańszych filetów z dyskontów. Poza bakteriami odpornymi na antybiotyki, produkującymi enzymy ESBL czy AmpC, w próbkach mięsa wykryto także szczepy gronkowca MRSA.

Eksperci wyjaśniają, czy te bakterie są niebezpieczne

Eksperci Öko-Test wyjaśnili po konsultacjach, że sama obecność w mięsie bakterii opornych na antybiotyki nie musi wiązać się z zatruciem czy chorobą, jednak bardzo ważne jest tutaj właściwe przechowywanie produktu oraz odpowiednia obróbka cieplna.

Skąd się biorą bakterie w mięsie?

Eksperci z magazynu ÖKO-TEST wskazali, że powodem występowania takich bakterii w mięsie jest sposób hodowli drobiu, podczas którego podaje się ptakom antybiotyki, m.in. do pobudzania wzrostu. Możliwe jest także skażenie w zakładach uboju i przetwórstwa, gdzie bakterie mogą przenosić się między mięsem różnych partii i systemów hodowli.