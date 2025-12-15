Już na początku 2026 roku część emerytów i rencistów otrzyma dodatkowe środki w postaci zwrotu nadpłaconego podatku PIT. W dalszej części wyjaśniamy, komu przysługuje zwrot, jakiej wysokości może on być oraz jakie kryteria należy spełnić, aby pieniądze trafiły na konto.

Zwrot PIT dla seniorów w 2026 roku. Kto może liczyć na pieniądze ze skarbówki?

Zwroty PIT, jakie będą wypłacane seniorom, wynikają z nadpłaconego podatku od 13. i 14. emerytury. W 2025 roku od tych dodatkowych świadczeń, poza składką zdrowotną, potrącana była również zaliczka na podatek dochodowy, co obniżyło kwoty wypłacane „na rękę”. Pieniądze ze skarbówki trafią do seniorów, które otrzymały w 2025 roku 13. emeryturę lub zarówno 13., jak i 14. emeryturę, a ich łączny roczny dochód ze wszystkich świadczeń nie przekroczył 30 tys. zł, czyli obowiązującej kwoty wolnej od podatku. Z szacunków wynika, że zwrot podatku PIT w 2026 roku przysługiwał będzie emerytom i rencistom, których podstawowe świadczenie wynosi około 1800-2100 zł miesięcznie.

Jaki zwrot PIT z 13. i 14. emerytury otrzymają seniorzy w 2026 roku? [Tabela]

Wysokość zwrotu podatku zależy od poziomu podstawowego świadczenia emerytalnego. Seniorzy, którym wypłacono zarówno 13., jak i 14. emeryturę, mogą odzyskać z urzędu skarbowego nawet ok. 400 zł. W gospodarstwach domowych, w których oboje małżonkowie spełniają warunki do zwrotu, łączna kwota może sięgnąć około 800 zł.

Emerytura/renta brutto Emerytura/renta na rękę Trzynastka i czternastka razem na rękę Zwrot PIT z trzynastki i czternastki 1500 zł 1365 zł 3209,62 zł 210 zł 1600 zł 1456 zł 3185,62 zł 234 zł 1700 zł 1496 zł 3161,62 zł 258 zł 1800 zł 1638 zł 3137,62 zł 282 zł 1900 zł 1729 zł 3113,62 zł 306 zł 2000 zł 1820 zł 3089,62 zł 330 zł 2100 zł 1911 zł 3065,62 zł 354 zł 2200 zł 2002 zł 3041,62 zł 378 zł 2300 zł 2093 zł 3017,62 zł 402 zł 2400 zł 2184 zł 2993,62 zł 426 zł 2500 zł 2275 zł 2969,62 zł 0 zł

Czy trzeba złożyć wniosek, żeby otrzymać zwrot PIT w 2026 roku?

Aby otrzymać zwrot podatku w 2026 roku, nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Kluczowe jest jednak rozliczenie PIT za 2025 rok, ponieważ to właśnie ono stanowi podstawę do wypłaty nadpłaty. Urząd skarbowy automatycznie przygotuje wstępnie uzupełnione zeznanie podatkowe w systemie elektronicznym. Jeśli podatnik je zaakceptuje bez zmian, deklaracja zostanie uznana za ostateczną. W sytuacji, gdy z rozliczenia wynika nadpłata podatku, urząd skarbowy zwróci ją w wybrany wcześniej sposób – przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

Kiedy seniorzy otrzymają zwrot PIT w 2026 roku?

Rozliczenie PIT za poprzedni rok podatkowy można rozpocząć od 15 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że deklarację za 2025 r. będzie można złożyć od 15 lutego 2026 r., a ostateczny termin upływa 30 kwietnia 2026 r. Moment złożenia zeznania ma istotny wpływ na czas otrzymania zwrotu podatku – osoby, które rozliczą się od razu, gdy pojawi się taka możliwość, mogą spodziewać się przelewu nawet jeszcze w lutym. Najszybciej pieniądze trafiają do podatników korzystających z elektronicznych form rozliczeń dostępnych w systemie Ministerstwa Finansów. Warto jednak pamiętać, że termin wypłaty zwrotu zależy także od liczby spraw obsługiwanych przez dany urząd skarbowy – większe obciążenie może oznaczać dłuższy czas oczekiwania.

Którzy seniorzy nie otrzymają zwrotu PIT w 2026 roku?

Nie wszyscy emeryci i renciści będą mogli liczyć na zwrot podatku. Świadczenie nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta przekracza 2500 zł brutto miesięcznie. Wyłączone są również osoby osiągające dodatkowe dochody, np. z pracy zawodowej czy wynajmu nieruchomości, jeśli łącznie przekroczą one roczny limit 30 tys. zł. Zwrotu nie otrzymają także seniorzy pobierający zagraniczne emerytury rozliczane w innym systemie podatkowym. W przypadku osób posiadających zaległości wobec fiskusa ewentualna nadpłata nie trafi na konto, lecz zostanie zaliczona na spłatę zobowiązań podatkowych.