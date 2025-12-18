Czym jest zasiłek celowy z pomocy społecznej?

Zasiłek celowy to jedno z podstawowych świadczeń przyznawanych przez gminy w ramach pomocy społecznej. Jego celem jest wsparcie osób i rodzin w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, gdy własne środki okazują się niewystarczające.

Zgodnie z przepisami zasiłek ten może zostać przeznaczony m.in. na:

zakup żywności,

leki i leczenie,

środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

wyroby medyczne,

ogrzewanie i opał,

odzież,

niezbędne przedmioty użytku domowego,

drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,

koszty pogrzebu.

Choć w przepisach nie pada wprost sformułowanie "zasiłek na święta", zakup żywności czy opału w okresie świątecznym może mieścić się w katalogu niezbędnych potrzeb życiowych.

"Niezbędna potrzeba bytowa" – co to właściwie znaczy?

Ustawa nie definiuje dokładnie, czym jest niezbędna potrzeba bytowa. W praktyce oznacza to, że każda sprawa oceniana jest indywidualnie. Sądy administracyjne wielokrotnie podkreślały, że chodzi o potrzeby usprawiedliwione – takie, które służą zachowaniu życia i zdrowia, umożliwiają funkcjonowanie w rodzinie czy podjęcie pracy.

Właśnie dlatego pomoc na zakup podstawowych produktów spożywczych przed Bożym Narodzeniem może zostać uznana za uzasadnioną, zwłaszcza w przypadku osób starszych, samotnych lub przewlekle chorych.

Kryterium dochodowe w 2025 roku

Warunkiem uzyskania zasiłku celowego jest spełnienie kryterium dochodowego. W 2025 roku obowiązują następujące progi:

1010 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

823 zł – na osobę w rodzinie.

Dochód liczony jest zgodnie z zasadami pomocy społecznej i obejmuje m.in. emerytury, renty, wynagrodzenia czy niektóre świadczenia.

Czy spełnienie warunków gwarantuje wypłatę?

Nie. Nawet jeśli wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe i znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, przyznanie zasiłku nie jest automatyczne. Zasiłek celowy przyznawany jest w ramach tzw. uznania administracyjnego. Oznacza to, że gmina ocenia całość okoliczności – potrzeby osoby ubiegającej się o pomoc, ale także własne możliwości finansowe.

W praktyce oznacza to, że dwie osoby w podobnej sytuacji mogą otrzymać różne decyzje, w zależności od budżetu i polityki danej gminy.

A co, jeśli dochód jest za wysoki? Przekroczenie kryterium dochodowego nie zawsze zamyka drogę do pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gmina może przyznać specjalny zasiłek celowy.

Wysokość takiego świadczenia nie może przekroczyć:

1010 zł – dla osoby samotnej,

sumy kryteriów dochodowych – dla rodziny.

Przykładowo czteroosobowa rodzina może otrzymać maksymalnie 3292 zł (4 × 823 zł). Także w tym przypadku decyzja zależy od indywidualnej oceny sytuacji życiowej i materialnej wnioskodawcy.

Zasiłek na święta – możliwy, ale niepewny

Przepisy pozwalają ubiegać się o zasiłek celowy przed Świętami Bożego Narodzenia, jeśli środki mają posłużyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Trzeba jednak pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana jest osobno, a spełnienie kryteriów dochodowych nie zawsze oznacza wypłatę pieniędzy.

Ośrodki pomocy społecznej muszą brać pod uwagę zarówno sytuację osoby składającej wniosek, jak i realne możliwości finansowe gminy. Dlatego warto złożyć wniosek odpowiednio wcześnie i rzetelnie opisać swoją sytuację – zwłaszcza przed świętami, gdy zapotrzebowanie na pomoc jest największe.