Jak działają oszuści?

Bank tłumaczy, że kliknięcie przycisku zawartego w wiadomości prowadzi na podrobioną stronę banku. Tam ofiara oszustwa jest proszona o podanie danych, takich jak numer PESEL, imię i nazwisko oraz pełne dane karty płatniczej.
Podanie tych danych może skutkować kradzieżą środków z konta, a nawet utratą wszystkich oszczędności.

Nowa metoda oszustów. Bank Pekao wydał komunikat
Zachowaj szczególną ostrożność

To klasyczny przykład socjotechniki opartej na presji czasu i strachu przed utratą pieniędzy. Dlatego konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania podobnych wiadomości - ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Ważne jest aby:

• Dokładnie sprawdzać nadawcę wiadomości i nie klikać linków oraz nie podawać żadnych danych na nieznanych stronach

• Numer PESEL znalazł się na fałszywej stronie? Jak najszybciej go zastrzeż, np. w aplikacji mObywatel.

• Jeśli dane karty dostały się w ręce oszustów, niezwłocznie wyzeruj limity i ją zastrzeż. Sprawdź także, czy na koncie nie ma nieautoryzowanych transakcji.

• Fałszywe maile przenieś do folderu SPAM.

"Niestety, liczba tego typu ataków rośnie, a przestępcy coraz lepiej imitują oficjalne strony banków. Czujność i ograniczone zaufanie to dziś klucz do ochrony danych, a także pieniędzy" - ostrzega bank.