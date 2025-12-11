Czym jest niemieckie świadczenie Kindergeld (odpowiednik polskiego „800 plus)” i komu przysługuje?

Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, pełniące funkcję odpowiednika polskiego „800 plus”. Jest wypłacane co miesiąc i mogą je otrzymywać nie tylko obywatele Niemiec, lecz także cudzoziemcy mieszkający lub pracujący na terytorium Niemiec. Zasiłek przysługuje na:

dzieci do 18. roku życia ,

, młodzież w wieku 18–21 lat , jeśli nie pracuje i jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia,

, jeśli nie pracuje i jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia, dzieci w wieku 18–25 lat, o ile kontynuują naukę, odbywają szkolenie, staż, praktyki zawodowe lub angażują się w wolontariat.

Prawo do Kindergeld nie przepada również w przypadku:

przerwy między ukończeniem szkoły a rozpoczęciem dalszej nauki, trwającej maksymalnie 4 miesiące (lub dłużej, jeśli dziecko może udokumentować, że poszukuje miejsca szkoleniowego lub pracy i jest zarejestrowane w urzędzie pracy),

podjęcia przez dziecko pracy do 20 godzin tygodniowo, pod warunkiem równoczesnej kontynuacji nauki – wysokość jego zarobków nie ma tu znaczenia.

W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na dziecko poniżej 18 lat konieczne jest także faktyczne sprawowanie opieki i prowadzenie z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Co ważne, wysokość dochodów rodzica nie wpływa na prawo do otrzymania Kindergeld.

Niemieckie świadczenie Kindergeld przysługuje także Polakom. Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

W przypadku obywateli innych krajów Unii Europejskiej – w tym Polaków – prawo do kindergeld przysługuje osobom, które spełniają jeden z dwóch warunków:

pracują w Niemczech co najmniej 183 dni w roku , a ponad 90% ich dochodów jest uzyskiwanych i opodatkowanych w Niemczech. W takiej sytuacji zarówno oni, jak i ich partnerzy oraz dzieci mogą mieszkać na stałe w Polsce – nie jest wymagany niemiecki meldunek;

, a ponad 90% ich dochodów jest uzyskiwanych i opodatkowanych w Niemczech. W takiej sytuacji zarówno oni, jak i ich partnerzy oraz dzieci mogą mieszkać na stałe w Polsce – nie jest wymagany niemiecki meldunek; są na stałe zameldowane w Niemczech i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ile wynosi niemieckie świadczenie rodzinne (Kindergeld) w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie rodzinne Kindergeld wynosi 255 euro miesięcznie na każde dziecko, niezależnie od ich liczby. Jest to kontynuacja zmian wprowadzonych w 2023 roku, kiedy to po raz pierwszy zrównano wysokość zasiłku dla wszystkich dzieci w rodzinie. Wcześniej kwota świadczenia była stopniowana – w 2022 roku rodzice otrzymywali 219 euro na pierwsze i drugie dziecko, 225 euro na trzecie oraz 250 euro na czwarte i kolejne.

Niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld a polskie świadczenie wychowawcze „800 plus”. Czy można pobierać je jednocześnie?

Niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld można łączyć z polskim świadczeniem wychowawczym „800 plus”, jednak nie w pełnej wysokości. Zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, jeśli na to samo dziecko w Polsce wypłacane jest już „800 plus”, a rodzic spełnia warunki do uzyskania Kindergeld w Niemczech, wówczas niemiecki urząd przyznaje świadczenie, ale wypłaca jedynie tzw. dodatek dyferencyjny. Oznacza to, że rodzina otrzymuje różnicę między kwotą Kindergeld a świadczeniem już pobieranym w Polsce. Kluczowe jest zgłoszenie w niemieckim urzędzie wszystkich świadczeń z Polski, ponieważ oba programy mają ten sam cel – wspierają utrzymanie dziecka – dlatego nie mogą być wypłacane równolegle w pełnej wysokości.

Komu wypłacane jest świadczenie rodzinne Kindergeld?

Zasiłki rodzinne w Niemczech są przyznawane w oparciu o to, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem oraz jak rodzice ustalą między sobą kwestie związane z pobieraniem świadczenia. Choć najczęściej o Kindergeld wnioskuje osoba pracująca w Niemczech, nie jest to sztywną zasadą

Jeśli rodzice mieszkają razem, pieniądze standardowo trafiają na konto matki, chyba że złoży ona odpowiedni wniosek, aby wskazać innego odbiorcę. Natomiast w sytuacji rozwodu lub separacji świadczenie wypłacane jest temu opiekunowi, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby złożyć wniosek o świadczenie rodzinne Kindergeld?

Aby poprawnie złożyć wniosek o Kindergeld, należy przygotować zestaw dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną oraz zatrudnienie. Niemiecki urząd rodzinny (Familienkasse) wymaga zarówno formularzy wypełnianych przez wnioskodawcę, jak i zaświadczeń urzędowych oraz dokumentów tożsamości. Oto podstawowy komplet:

wypełnione formularze wniosku o Kindergeld (dostępne online);

(dostępne online); akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka – najlepiej w wersji międzynarodowej;

oraz – najlepiej w wersji międzynarodowej; zaświadczenie o wspólnym meldunku z dzieckiem ; jeśli dziecko jest zameldowane pod innym adresem, potrzebne będzie osobne potwierdzenie meldunku (każdy przypadek urząd rozpatruje indywidualnie);

; jeśli dziecko jest zameldowane pod innym adresem, potrzebne będzie osobne potwierdzenie meldunku (każdy przypadek urząd rozpatruje indywidualnie); poświadczenie zatrudnienia (Arbeitgeberbescheinigung) – w przypadku pracy na umowę o pracę;

(Arbeitgeberbescheinigung) – w przypadku pracy na umowę o pracę; kopia dowodu osobistego lub paszportu wnioskodawcy.

Komplet i poprawność dokumentów znacząco przyspieszają rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia.