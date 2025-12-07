Abonament RTV od lat wywołuje wiele kontrowersji i pozostaje jednym z najczęściej komentowanych obowiązków nakładanych na Polaków. Mimo że coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego radia i telewizji, przepisy nadal wymagają, by większość gospodarstw domowych regularnie uiszczała opłaty. Samo posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego sprawia, że powstaje obowiązek płacenia. Część osób zapomina o tym, inni celowo unikają opłat, narażając się na wysokie kary, a w skrajnych przypadkach nawet na egzekucję komorniczą. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, kto musi regulować abonament RTV, komu przysługuje zwolnienie oraz jakie mogą być konsekwencje jego nieopłacania.

Opłatę abonamentu należy wnieść do 25. dnia każdego miesiąca. W grudniu termin ten bywa utrudniony, ponieważ pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, a od tego roku także w Wigilię, urzędy są zamknięte. Z tego powodu najbezpieczniej uiścić opłatę do 23 grudnia, czyli wtorku, który jest ostatnim roboczym dniem przed świętami.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV reguluje Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z nią każda osoba prywatna oraz każda instytucja posiadająca radio lub telewizor musi zarejestrować urządzenie oraz regularnie opłacać abonament. Istotne jest, że obowiązek powstaje już w momencie posiadania sprzętu zdolnego do odbioru sygnału RTV – niezależnie od tego, czy faktycznie jest on używany, czy też jedynie znajduje się w domu.

Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku?

W 2025 roku stawki abonamentu RTV nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Nadal obowiązują dwie podstawowe opłaty: 8,70 zł miesięcznie za radio oraz 27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny. Ustawodawca przewiduje jednak rabaty dla osób, które decydują się na opłatę z góry za dłuższy okres. Zniżki wynoszą:

3% przy płatności za 2 miesiące,

4% przy opłacie za 3 miesiące,

5% przy rozliczeniu półrocznym,

10% w przypadku jednorazowej opłaty rocznej.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz stawek obowiązujących w 2025 roku wraz z uwzględnionymi ulgami zależnymi od wybranego okresu rozliczeniowego.

Liczba opłacanych miesięcy z góry Wysokość opłaty za odbiornik radiowy (ze zniżką) Wysokość opłaty za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy (ze zniżką) 1 miesiąc 8,70 zł 27,30 zł 2 miesiące 16,90 zł 53,00 zł 3 miesiące 25,10 zł 78,70 zł 4 miesiące 33,80 zł 106,00 zł 5 miesięcy 42,00 zł 131,70 zł 6 miesięcy 49,60 zł 155,70 zł 7 miesięcy 58,30 zł 183,00 zł 8 miesięcy 66,50 zł 208,70 zł 9 miesięcy 74,70 zł 234,40 zł 10 miesięcy 83,40 zł 261,70 zł 11 miesięcy 91,60 zł 287,40 zł 12 miesięcy 94,00 zł 294,90 zł

Od 1 stycznia 2026 roku podwyżka opłaty za abonament RTV

Od 2026 roku zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki abonamentu RTV, ogłoszone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Podwyżki obejmą zarówno posiadaczy odbiorników radiowych, jak i telewizyjnych. Zgodnie z aktualizacją miesięczne opłaty będą wynosiły:

9,50 zł za radio (wcześniej 8,70 zł),

30,50 zł za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny (wcześniej 27,30 zł).

Nadal utrzymane zostaną zniżki dla osób regulujących należność z góry. Ich wysokość pozostanie bez zmian i wyniesie:

3% przy opłacie za dwa miesiące,

4% przy płatności za trzy miesiące,

5% przy rozliczeniu półrocznym,

10% przy jednorazowej opłacie za cały rok.

Od 1 stycznia 2026 roku wyższe będą też kary za niepłacenie abonamentu RTV

Za spóźnione opłacenie abonamentu RTV lub brak rejestracji odbiornika przewidziana jest kara pieniężna w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentowej.

W praktyce oznacza to, że w 2025 roku sankcje wynoszą:

261 zł – za nieopłacony abonament radiowy,

819 zł – za brak opłat za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny.

Od 2026 roku kary te wzrosną do:

285 zł – dla posiadaczy radia,

915 zł – dla właścicieli telewizora lub kompletu RTV.

Choć sankcja nakładana jest jednorazowo, dług wynikający z nieopłacania abonamentu może skutkować wszczęciem egzekucji przez urząd skarbowy lub komornika, co generuje dodatkowe opłaty i obciążenia finansowe.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każdy, kto posiada urządzenie umożliwiające odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV. Przepisy wskazują, że sam fakt posiadania takiego sprzętu – nawet jeśli nie jest on używany – nakłada na właściciela obowiązek wnoszenia opłat.

W praktyce dotyczy to m.in. telewizorów, radioodbiorników, wież audio, a także radia w samochodzie. Rejestracji urządzenia można dokonać osobiście w placówce Poczty Polskiej lub online, korzystając z formularza dostępnego na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2025 roku

Kontrole dotyczące opłacania abonamentu RTV przeprowadzają specjalnie wyznaczeni inspektorzy Poczty Polskiej. W skali kraju jest ich zaledwie kilkudziesięciu, dlatego najczęściej kontrolują przedsiębiorstwa, urzędy oraz instytucje publiczne, a wizyty w prywatnych mieszkaniach zdarzają się sporadycznie. Warto zaznaczyć, że inspektor nie może wejść do domu bez zgody właściciela, może jednak poprosić o przedstawienie potwierdzenia rejestracji odbiornika lub wysłać wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli podczas kontroli stwierdzony zostanie brak opłacania abonamentu RTV, właściciel urządzenia otrzymuje najpierw pisemne upomnienie. Od momentu jego doręczenia ma 7 dni na uregulowanie zaległości. Gdy płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym czasie, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Dalej postępowaniem zajmują się poborcy skarbowi, którzy mają uprawnienia zbliżone do kompetencji komorników sądowych.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeżeli zaległości z tytułu abonamentu RTV nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne i odzyskać należności m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków zgromadzonych na koncie bankowym,

nadpłaty podatku.

Podstawą do rozpoczęcia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Potrącenia dokonywane są automatycznie, bez potrzeby uzyskania zgody dłużnika, przy czym w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązują limity ochronne, wynikające z przepisów o kwocie wolnej od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych RTV w 2025 roku zwolnione są między innymi:

seniorzy powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

posiadacze orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby niesłyszące – z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

osoby bezrobotne,

pobierający rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

beneficjenci pomocy społecznej,

emeryci po 60. roku życia, których miesięczne świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2025 roku 4090,86 zł brutto.

