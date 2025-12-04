Z jakiego tytułu seniorom przysługuje świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie?

Świadczenie uzupełniające to forma wsparcia finansowego skierowana do pełnoletnich osób, które z powodu stanu zdrowia wymagają stałej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, takich jak jedzenie, poruszanie się czy ubieranie. Jego zadaniem jest zapewnienie dodatkowych środków osobom szczególnie narażonym na ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wypłata dodatku, którego maksymalna wysokość wynosi 500 zł miesięcznie, realizowana jest przez ZUS lub inne instytucje emerytalno-rentowe, w tym KRUS oraz formacje mundurowe.

Jakie warunki trzeba spełnić w 2025 roku, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające 500 plus?

Aby otrzymać świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, należy spełnić jednocześnie kilka kryteriów:

Wiek i orzeczenie o niezdolności – wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać jedno z poniższych orzeczeń:

niezdolności do samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji,

całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Dochód ze świadczeń – dodatek przysługuje osobom, które nie pobierają emerytury ani renty lub gdy łączna kwota otrzymywanych świadczeń (również zagranicznych) nie przekracza określonego progu dochodowego.

– dodatek przysługuje osobom, które nie pobierają emerytury ani renty lub gdy łączna kwota otrzymywanych świadczeń (również zagranicznych) nie przekracza określonego progu dochodowego. Miejsce zamieszkania i status pobytowy – świadczenie mogą otrzymać osoby mieszkające na terytorium Polski, które:

posiadają obywatelstwo polskie,

mają prawo pobytu w państwach UE, EFTA lub Szwajcarii,

przebywają w Polsce legalnie, jeśli są obywatelami państw spoza UE.

Brak odbywania kary lub aresztu – świadczenie nie przysługuje osobom tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem tych, które odbywają ją w systemie dozoru elektronicznego.

Jakie są progi dochodowe dla świadczenia uzupełniającego 500 plus w 2025 roku?

Pełne 500 zł miesięcznie przysługuje osobom, które nie otrzymują żadnych innych świadczeń publicznych lub których łączny dochód – z emerytury, renty czy innych źródeł – nie przekracza 2052,39 zł brutto miesięcznie.

Jeżeli dochód wynosi między 2052,40 zł a 2552,39 zł brutto, dodatek jest odpowiednio obniżany. Obowiązuje tu mechanizm „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie zmniejsza się dokładnie o kwotę przekroczenia limitu dochodowego.

Jak złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające 500 plus?

Wniosek o świadczenie uzupełniające (formularz ESUN) można przekazać do ZUS na kilka sposobów:

bezpośrednio w placówce ZUS lub KRUS,

listownie, wysyłając komplet wymaganych dokumentów,

online – poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

W imieniu osoby uprawnionej dokumenty mogą złożyć również: pełnomocnik, opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji lub dokument uznawany za równoważny,

informację o pobieranych świadczeniach zagranicznych (jeśli mają miejsce),

aktualną dokumentację medyczną lub zaświadczenie lekarskie, jeśli poprzednie orzeczenie utraciło ważność.

Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus?

Decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego 500 plus podejmuje organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek albo specjalnie wyznaczona jednostka ZUS. Po wpłynięciu dokumentów Zakład weryfikuje je i – jeśli wymaga tego sytuacja – prowadzi dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Ostateczna decyzja zapada w ciągu 30 dni od momentu ustalenia wszystkich niezbędnych faktów, na przykład od dnia, w którym uprawomocni się orzeczenie o niesamodzielności. Dopiero po zakończeniu tego procesu możliwe jest przekazanie informacji o przyznaniu świadczenia oraz rozpoczęcie jego wypłaty.

Świadczenie uzupełniające 500 plus może być przyznane dożywotnio

Świadczenie uzupełniające 500 plus może być przyznane zarówno na określony okres, jak i bezterminowo – zależy to od rodzaju orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie ma wskazaną datę ważności, dodatek wypłacany jest wyłącznie przez czas jego obowiązywania. Gdy dokument został wydany bezterminowo, wsparcie przysługuje na stałe, bez konieczności ponownego składania wniosku czy poddawania się kolejnym procedurom. W praktyce oznacza to, że osoby trwale niesamodzielne, które spełniają ustawowe warunki oraz kryteria dochodowe, mogą liczyć na regularne, comiesięczne wsparcie finansowe pokrywające koszty opieki i codziennych potrzeb.

