Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa skierowana do osób, które ukończyły 60 lat, mająca na celu ułatwienie im codziennego życia poprzez dostęp do licznych zniżek i preferencyjnych ofert. Dokument ten umożliwia m.in. tańsze korzystanie z usług medycznych, zakup biletów do kin, teatrów czy muzeów w obniżonych cenach, a także pozwala skorzystać z atrakcyjnych rabatów w sanatoriach i podczas różnego rodzaju zakupów. Program stale się rozwija, a liczba partnerów honorujących kartę regularnie wzrasta. Co konkretnie mogą otrzymać jej posiadacze?

Ogólnopolska Karta Seniora - zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne ze zniżką

Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób w wieku 60+, który ma ułatwić im dostęp do wielu usług i produktów w korzystniejszych cenach. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać ze zniżek w tysiącach punktów na terenie Polski. Uprawnienia obejmują m.in. tańsze zakupy, rabaty na usługi medyczne i rehabilitacyjne, a także obniżone ceny w instytucjach kultury, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i restauracjach.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60 lat – niezależnie od dochodu, sytuacji zawodowej czy stanu zdrowia. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i osoby nadal pracujące. Dokument nie zawiera danych osobowych, ale każda karta posiada unikalny numer przypisany do konkretnego seniora i zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby wykorzystać dostępne zniżki, wystarczy okazać kartę w punkcie biorącym udział w programie i skorzystać z przygotowanej ulgi lub oferty.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest akceptowana w 74 sanatoriach i uzdrowiskach w całej Polsce. Placówki te najczęściej oferują obniżki na noclegi oraz zabiegi lecznicze, jednak seniorzy mogą liczyć również na inne udogodnienia w niższej cenie, takie jak:

zakup kosmetyków w sklepach działających przy uzdrowiskach,

korzystanie z parkingu,

usługi gastronomiczne,

wypożyczenie kijków do nordic walking,

wejście do strefy basenów i saun.

Aktualny wykaz sanatoriów oraz szczegółowe informacje o zniżkach można znaleźć na stronie Ogólnopolskiej Karty Seniora – lista ta jest regularnie aktualizowana.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora daje dostęp do wielu zniżek, które mają wspierać osoby starsze i zachęcać je do aktywnego trybu życia. Aktualnie program obejmuje już ponad 4300 miejsc w całej Polsce, a ich liczba stale rośnie. Poza sanatoriami i uzdrowiskami są to:

zakupy – rabaty oferuje 2441 sklepów działających w rozmaitych branżach,

– rabaty oferuje 2441 sklepów działających w rozmaitych branżach, usługi medyczne – zniżki dotyczą m.in. rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych, badań stomatologicznych czy zakupu okularów korekcyjnych,

– zniżki dotyczą m.in. rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych, badań stomatologicznych czy zakupu okularów korekcyjnych, gastronomia – 757 restauracje i kawiarnie w całym kraju honorują kartę,

– 757 restauracje i kawiarnie w całym kraju honorują kartę, noclegi – 535 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS,

– 535 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS, uroda – zniżki dostępne są m.in. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,

– zniżki dostępne są m.in. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych, kultura i rozrywka – karta umożliwia tańsze wejścia do teatrów, muzeów, centrów kultury oraz na różne wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Otrzymanie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest proste i nie wymaga dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl, a następnie przesłać go tradycyjną pocztą na podany adres. Gotowe druki można znaleźć również na stronach internetowych gmin biorących udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz w wybranych urzędach, które wspierają tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby wyrobić Kartę Seniora, trzeba uiścić składkę członkowską w wysokości:

35 zł – karta ważna przez rok,

– karta ważna przez rok, 50 zł – karta ważna przez dwa lata.

Z obowiązku opłaty zwolnieni są mieszkańcy gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, gdzie koszt pokrywa samorząd. Obecnie do inicjatywy dołączyło 312 miast i gmin, a ich pełna lista dostępna jest na stronie glosseniora.pl.