Trzynasta emerytura została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Początkowo miała charakter dodatkowego wsparcia, jednak w 2021 roku została na stałe wpisana do systemu świadczeń.

Komu będzie przysługiwała 13. emerytura (dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów) w 2026 roku?

Obecnie podstawę prawną stanowi znowelizowana ustawa, zgodnie z którą 13. emerytura przysługuje corocznie wszystkim osobom uprawnionym do długoterminowych świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, KRUS, służb mundurowych i innych systemów ubezpieczeń, a dokładniej do:

emerytury

renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej;

renty rodzinnej;

emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy;

renty rolniczej szkoleniowej;

emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i ich rodzin;

emerytury wojskowej;

wojskowej renty inwalidzkiej;

wojskowej renty rodzinnej;

emerytury policyjnej;

policyjnej renty inwalidzkiej;

policyjnej renty rodzinnej;

renty socjalnej;

świadczenia przedemerytalnego;

zasiłku przedemerytalnego;

świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

renty strukturalnej;

okresowej emerytury kapitałowej;

emerytury pomostowej;

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

okresowej emerytury rolniczej;

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jak zostanie ustalana wysokość 13. emerytury (dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów) w 2026 roku?

Wysokość 13. emerytury w 2026 roku, czyli dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów, zostanie – podobnie jak w latach poprzednich – powiązana z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. W tym wypadku z kwotą najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku. Kwota ta zostanie ustalona na podstawie wskaźnika waloryzacji, dla którego wysokości znaczenie będą miały dwa komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – dotyczące średniorocznego wskaźnika inflacji za 2025 rok oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, dane o inflacji GUS musi ogłosić do końca stycznia 2026 r., natomiast informacje o wzroście wynagrodzeń – najpóźniej do 7. dnia roboczego lutego, czyli do 10 lutego 2026 r. Oznacza to, że dopiero w lutym 2026 roku poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o wysokości przyszłorocznych podwyżek świadczeń, w tym także 13. emerytury. Znamy już jednak wstępne prognozy.

Ile wyniesie 13. emerytura (dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów) w 2026 roku? Prognozy wg wariantu rządowego

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Zakłada ona wzrost o 20% realnego przyrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. Jeśli rządowa propozycja zostanie ostatecznie zatwierdzona w rozporządzeniu, od 1 marca 2026 roku wzrosną wszystkie świadczenia objęte waloryzacją, w tym także trzynasta emerytura. Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami, podwyżka emerytur, rent oraz powiązanych dodatków ma wynieść co najmniej 4,9%, co przełoży się na wzrost trzynastej emerytury do 1970,98 zł brutto.

Ile wyniesie 13. emerytura (dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów) w 2026 roku? Prognozy wg wariantu prezydenckiego

4 listopada prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie zapowiadany w kampanii wyborczej projekt własnej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona wprowadzenie kwoty minimalnego podwyższenia świadczeń, która wyniosłaby 150 zł i podlegała corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. W przypadku gdy kwota podwyższenia emerytury ustalona w wyniku waloryzacji była niższa od kwoty minimalnego podwyższenia, kwotę podwyższenia świadczenia uzupełnia się do kwoty minimalnego podwyższenia.

Przykład Minimalna emerytura w 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto. Prognozuje się, że po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wynosić będzie 1970,98 zł brutto. Kwota podwyższenia wyniesie więc 92,07 zł. To mniej niż w zakładanym projekcie prezydenta kwota minimalnego podwyższenia świadczeń. Jeśli projekt prezydenta zostanie przyjęty przez Sejm i Senat, w 2026 r. emeryci, którzy pobierają minimalną emeryturę, zamiast 1970,98 zł otrzymają około 2030 zł brutto.

Wprowadzenie kwoty minimalnego podwyższenia przełożyłoby się także na wysokość trzynastej emerytury. Zgodnie z projektem Karola Nawrockiego „trzynastka” w 2026 roku wyniosłaby również 2030 zł brutto.

Jakie są potrącenia z 13. emerytury?

Choć trzynasta emerytura jest dodatkiem, podlega takim samym zasadom jak standardowe świadczenia emerytalno-rentowe. Oznacza to, że od wypłacanej kwoty pobierane są następujące potrącenia:

składka zdrowotna – 9%,

podatek dochodowy – 12% (w przypadku osób, które przekraczają kwotę wolną od podatku, tj. 30 000 zł rocznie).

Co ważne – dla osób, których dochody roczne nie przekraczają wspomnianej kwoty wolnej, zaliczka na podatek nie będzie pobierana. Dlatego część seniorów otrzyma niemal pełną kwotę netto, a inni – nieco niższą wypłatę.

Komu nie będzie przysługiwała 13. emerytura w 2026 roku?

Choć zasada wypłaty „trzynastki” obejmuje większość seniorów, są sytuacje, w których świadczenie nie zostanie przyznane:

osobom, które na dzień wypłaty nie mają już prawa do świadczenia podstawowego (np. w przypadku zawieszenia emerytury),

osobom przebywającym za granicą, które nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych,

osobom zmarłym przed dniem nabycia prawa do wypłaty – świadczenie nie przechodzi na spadkobierców,

osobom, których podstawowe świadczenie wygasło lub zostało wstrzymane decyzją administracyjną.

13. emerytura 2026 – kiedy wypłaty?

Trzynasta emerytura co do zasady jest wypłacana w kwietniu, razem z regularnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Osoby otrzymujące świadczenia w różnych terminach (np. 5., 10., 15. dnia miesiąca) otrzymają „trzynastkę” tego samego dnia, co standardową emeryturę.

Nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych dokumentów ani wniosków – ZUS, KRUS oraz inne instytucje wypłacą świadczenie automatycznie, bez udziału beneficjenta.

Podstawa prawna: