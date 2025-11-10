rozwiń

Trzynasta emerytura została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Początkowo miała charakter dodatkowego wsparcia, jednak w 2021 roku została na stałe wpisana do systemu świadczeń.

Komu będzie przysługiwała 13. emerytura (dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów) w 2026 roku?

Obecnie podstawę prawną stanowi znowelizowana ustawa, zgodnie z którą 13. emerytura przysługuje corocznie wszystkim osobom uprawnionym do długoterminowych świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, KRUS, służb mundurowych i innych systemów ubezpieczeń, a dokładniej do:

Reklama
  • emerytury
  • renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej;
  • renty rodzinnej;
  • emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy;
  • renty rolniczej szkoleniowej;
  • emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i ich rodzin;
  • emerytury wojskowej;
  • wojskowej renty inwalidzkiej;
  • wojskowej renty rodzinnej;
  • emerytury policyjnej;
  • policyjnej renty inwalidzkiej;
  • policyjnej renty rodzinnej;
  • renty socjalnej;
  • świadczenia przedemerytalnego;
  • zasiłku przedemerytalnego;
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
  • renty strukturalnej;
  • okresowej emerytury kapitałowej;
  • emerytury pomostowej;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
  • okresowej emerytury rolniczej;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jak zostanie ustalana wysokość 13. emerytury (dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów) w 2026 roku?

Wysokość 13. emerytury w 2026 roku, czyli dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów, zostanie – podobnie jak w latach poprzednich – powiązana z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. W tym wypadku z kwotą najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku. Kwota ta zostanie ustalona na podstawie wskaźnika waloryzacji, dla którego wysokości znaczenie będą miały dwa komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – dotyczące średniorocznego wskaźnika inflacji za 2025 rok oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, dane o inflacji GUS musi ogłosić do końca stycznia 2026 r., natomiast informacje o wzroście wynagrodzeń – najpóźniej do 7. dnia roboczego lutego, czyli do 10 lutego 2026 r. Oznacza to, że dopiero w lutym 2026 roku poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o wysokości przyszłorocznych podwyżek świadczeń, w tym także 13. emerytury. Znamy już jednak wstępne prognozy.

Świadczenie bez względu na wiek. ZUS już wypłaca 1409,18 zł
Świadczenie bez względu na wiek. ZUS już wypłaca 1409,18 zł

Zobacz również
Reklama

Ile wyniesie 13. emerytura (dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów) w 2026 roku? Prognozy wg wariantu rządowego

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Zakłada ona wzrost o 20% realnego przyrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. Jeśli rządowa propozycja zostanie ostatecznie zatwierdzona w rozporządzeniu, od 1 marca 2026 roku wzrosną wszystkie świadczenia objęte waloryzacją, w tym także trzynasta emerytura. Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami, podwyżka emerytur, rent oraz powiązanych dodatków ma wynieść co najmniej 4,9%, co przełoży się na wzrost trzynastej emerytury do 1970,98 zł brutto.

Ile wyniesie 13. emerytura (dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów) w 2026 roku? Prognozy wg wariantu prezydenckiego

4 listopada prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie zapowiadany w kampanii wyborczej projekt własnej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona wprowadzenie kwoty minimalnego podwyższenia świadczeń, która wyniosłaby 150 zł i podlegała corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. W przypadku gdy kwota podwyższenia emerytury ustalona w wyniku waloryzacji była niższa od kwoty minimalnego podwyższenia, kwotę podwyższenia świadczenia uzupełnia się do kwoty minimalnego podwyższenia.

Przykład

Minimalna emerytura w 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto. Prognozuje się, że po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wynosić będzie 1970,98 zł brutto. Kwota podwyższenia wyniesie więc 92,07 zł. To mniej niż w zakładanym projekcie prezydenta kwota minimalnego podwyższenia świadczeń. Jeśli projekt prezydenta zostanie przyjęty przez Sejm i Senat, w 2026 r. emeryci, którzy pobierają minimalną emeryturę, zamiast 1970,98 zł otrzymają około 2030 zł brutto.

Wprowadzenie kwoty minimalnego podwyższenia przełożyłoby się także na wysokość trzynastej emerytury. Zgodnie z projektem Karola Nawrockiego „trzynastka” w 2026 roku wyniosłaby również 2030 zł brutto.

Osobom po 56. roku życia przysługuje 1893,41 zł brutto co miesiąc
Osobom po 56. roku życia przysługuje 1893,41 zł brutto co miesiąc

Zobacz również

Jakie są potrącenia z 13. emerytury?

Choć trzynasta emerytura jest dodatkiem, podlega takim samym zasadom jak standardowe świadczenia emerytalno-rentowe. Oznacza to, że od wypłacanej kwoty pobierane są następujące potrącenia:

  • składka zdrowotna – 9%,
  • podatek dochodowy – 12% (w przypadku osób, które przekraczają kwotę wolną od podatku, tj. 30 000 zł rocznie).

Co ważne – dla osób, których dochody roczne nie przekraczają wspomnianej kwoty wolnej, zaliczka na podatek nie będzie pobierana. Dlatego część seniorów otrzyma niemal pełną kwotę netto, a inni – nieco niższą wypłatę.

Komu nie będzie przysługiwała 13. emerytura w 2026 roku?

Choć zasada wypłaty „trzynastki” obejmuje większość seniorów, są sytuacje, w których świadczenie nie zostanie przyznane:

  • osobom, które na dzień wypłaty nie mają już prawa do świadczenia podstawowego (np. w przypadku zawieszenia emerytury),
  • osobom przebywającym za granicą, które nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych,
  • osobom zmarłym przed dniem nabycia prawa do wypłaty – świadczenie nie przechodzi na spadkobierców,
  • osobom, których podstawowe świadczenie wygasło lub zostało wstrzymane decyzją administracyjną.

13. emerytura 2026 – kiedy wypłaty?

Trzynasta emerytura co do zasady jest wypłacana w kwietniu, razem z regularnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Osoby otrzymujące świadczenia w różnych terminach (np. 5., 10., 15. dnia miesiąca) otrzymają „trzynastkę” tego samego dnia, co standardową emeryturę.

Nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych dokumentów ani wniosków – ZUS, KRUS oraz inne instytucje wypłacą świadczenie automatycznie, bez udziału beneficjenta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 roku o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2020 poz. 321)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118)
  • Projekt Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (RPW/36763/2025)