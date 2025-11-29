Niedziele i święta z zakazem handlu. W te dni sklepy są zamknięte

Zasady dotyczące niedziel objętych zakazem handlu określa ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305). Zgodnie z jej przepisami w takie dni obowiązuje zakaz prowadzenia handlu, wykonywania czynności z nim związanych, a także zlecania pracownikom lub osobom zatrudnionym pracy przy handlu.

Ustawa przewiduje jednak wyjątki. Zakaz handlu nie dotyczy:

trzech kolejnych niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia,

niedzieli poprzedzającej Wielkanoc,

ostatniej niedzieli w styczniu, kwietniu, czerwcu oraz sierpniu.

Niedziele handlowe w grudniu 2025

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2025 roku aż trzy kolejne grudniowe niedziele będą handlowe. Przypadną one:

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

To korzystna wiadomość dla osób, które lubią zostawiać świąteczne zakupy na później lub po prostu wolą robić je w spokojniejszej, weekendowej atmosferze.

W grudniu sklepy zamknięte przez trzy dni. 24, 25 i 26 grudnia z zakazem handlu

Poza niedzielami zakaz handlu obejmuje także dni świąteczne. Przez święta, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28) rozumie się:

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Pracy;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek;

Boże Ciało;

15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku po raz pierwszy wśród dni objętych zakazem handlu znalazła się również Wigilia. W praktyce oznacza to trzy kolejne dni bez możliwości zrobienia zakupów – od 24 do 26 grudnia. Następna okazja do odwiedzenia sklepów pojawi się dopiero 27 grudnia, czyli w sobotę. Dzień później, 28 grudnia, handel ponownie będzie wstrzymany, ponieważ przypada niedziela niehandlowa.

Tych miejsc zakaz handlu nie obowiązuje, jednak w święta mogą być zamknięte

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz w niektóre inne dni przewiduje jednak pewne wyjątki, dzięki którym w niektórych miejscach zakupy będzie można zrobić także w Boże Narodzenie. Należy jednak pamiętać, że święta mają wyjątkowy charakter, więc wiele placówek może być zamkniętych mimo braku obowiązującego zakazu handlu. W tych lokalizacjach, które zdecydują się działać, godziny otwarcia często będą odbiegały od standardowego harmonogramu, dlatego warto wcześniej sprawdzić dostępność sklepów.

Do ustawowych wyjątków, których zakaz handlu nie obejmuje, należą m.in.:

stacje benzynowe;

kwiaciarnie;

apteki i punkty apteczne;

saloniki prasowe;

placówki pocztowe;

placówki handlowe znajdujące się na dworcach;

placówki handlowe znajdujące się w szpitalach;

placówki handlowe znajdujące się na lotniskach;

piekarnie, cukiernie, lodziarnie;

punkty gastronomiczne.

Zakaz handlu nie obowiązuje także w placówkach handlowych, w których przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Trzy niedziele handlowe przed świętami – co to oznacza dla pracowników sklepów?

Jak wyjaśnia Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, zgodnie z artykułem 7 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta pracownik może być zatrudniony w handlu lub przy czynnościach związanych z handlem maksymalnie w dwóch z trzech niedziel poprzedzających Wigilię. Oznacza to, że nawet przy wzmożonym ruchu zakupowym w grudniu pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy we wszystkie trzy kolejne niedziele handlowe.

Za pracę w niedzielę handlową obowiązują szczególne zasady rekompensaty:

pracodawca musi zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy;

dzień wolny powinien być udzielony w ciągu sześciu dni przed lub po niedzieli, w której pracownik świadczył pracę;

jeśli udzielenie dnia wolnego w tym terminie nie jest możliwe, wolne należy przyznać najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego;

jeżeli również to okaże się niemożliwe, pracownik otrzymuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w niedzielę.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że obowiązek rekompensaty jest bezwzględny i nie może być zastąpiony przez inne świadczenia.

Podstawa prawna: