- Niedziele i święta z zakazem handlu. W te dni sklepy są zamknięte
- Niedziele handlowe w grudniu 2025
- W grudniu sklepy zamknięte przez trzy dni. 24, 25 i 26 grudnia z zakazem handlu
- Tych miejsc zakaz handlu nie obowiązuje, jednak w święta mogą być zamknięte
- Trzy niedziele handlowe przed świętami – co to oznacza dla pracowników sklepów?
Niedziele i święta z zakazem handlu. W te dni sklepy są zamknięte
Zasady dotyczące niedziel objętych zakazem handlu określa ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305). Zgodnie z jej przepisami w takie dni obowiązuje zakaz prowadzenia handlu, wykonywania czynności z nim związanych, a także zlecania pracownikom lub osobom zatrudnionym pracy przy handlu.
Ustawa przewiduje jednak wyjątki. Zakaz handlu nie dotyczy:
- trzech kolejnych niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia,
- niedzieli poprzedzającej Wielkanoc,
- ostatniej niedzieli w styczniu, kwietniu, czerwcu oraz sierpniu.
Niedziele handlowe w grudniu 2025
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2025 roku aż trzy kolejne grudniowe niedziele będą handlowe. Przypadną one:
- 7 grudnia,
- 14 grudnia,
- 21 grudnia.
To korzystna wiadomość dla osób, które lubią zostawiać świąteczne zakupy na później lub po prostu wolą robić je w spokojniejszej, weekendowej atmosferze.
W grudniu sklepy zamknięte przez trzy dni. 24, 25 i 26 grudnia z zakazem handlu
Poza niedzielami zakaz handlu obejmuje także dni świąteczne. Przez święta, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28) rozumie się:
- 1 stycznia – Nowy Rok;
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
- drugi dzień Wielkiej Nocy;
- 1 maja – Święto Pracy;
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
- pierwszy dzień Zielonych Świątek;
- Boże Ciało;
- 15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
- 1 listopada – Wszystkich Świętych;
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;
- 25 grudnia – pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;
- 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
W tym roku po raz pierwszy wśród dni objętych zakazem handlu znalazła się również Wigilia. W praktyce oznacza to trzy kolejne dni bez możliwości zrobienia zakupów – od 24 do 26 grudnia. Następna okazja do odwiedzenia sklepów pojawi się dopiero 27 grudnia, czyli w sobotę. Dzień później, 28 grudnia, handel ponownie będzie wstrzymany, ponieważ przypada niedziela niehandlowa.
Tych miejsc zakaz handlu nie obowiązuje, jednak w święta mogą być zamknięte
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz w niektóre inne dni przewiduje jednak pewne wyjątki, dzięki którym w niektórych miejscach zakupy będzie można zrobić także w Boże Narodzenie. Należy jednak pamiętać, że święta mają wyjątkowy charakter, więc wiele placówek może być zamkniętych mimo braku obowiązującego zakazu handlu. W tych lokalizacjach, które zdecydują się działać, godziny otwarcia często będą odbiegały od standardowego harmonogramu, dlatego warto wcześniej sprawdzić dostępność sklepów.
Do ustawowych wyjątków, których zakaz handlu nie obejmuje, należą m.in.:
- stacje benzynowe;
- kwiaciarnie;
- apteki i punkty apteczne;
- saloniki prasowe;
- placówki pocztowe;
- placówki handlowe znajdujące się na dworcach;
- placówki handlowe znajdujące się w szpitalach;
- placówki handlowe znajdujące się na lotniskach;
- piekarnie, cukiernie, lodziarnie;
- punkty gastronomiczne.
Zakaz handlu nie obowiązuje także w placówkach handlowych, w których przedsiębiorca prowadzi sprzedaż wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.
Trzy niedziele handlowe przed świętami – co to oznacza dla pracowników sklepów?
Jak wyjaśnia Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, zgodnie z artykułem 7 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta pracownik może być zatrudniony w handlu lub przy czynnościach związanych z handlem maksymalnie w dwóch z trzech niedziel poprzedzających Wigilię. Oznacza to, że nawet przy wzmożonym ruchu zakupowym w grudniu pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy we wszystkie trzy kolejne niedziele handlowe.
Za pracę w niedzielę handlową obowiązują szczególne zasady rekompensaty:
- pracodawca musi zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy;
- dzień wolny powinien być udzielony w ciągu sześciu dni przed lub po niedzieli, w której pracownik świadczył pracę;
- jeśli udzielenie dnia wolnego w tym terminie nie jest możliwe, wolne należy przyznać najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego;
- jeżeli również to okaże się niemożliwe, pracownik otrzymuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w niedzielę.
Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że obowiązek rekompensaty jest bezwzględny i nie może być zastąpiony przez inne świadczenia.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 305)
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję