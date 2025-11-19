rozwiń

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz przyjętą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury przekazywane są świadczeniobiorcom w konkretnym terminie wskazanym w decyzji ZUS. Termin ten zawsze przypada na jeden z siedmiu stałych dni miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli ustalony termin wypłaty emerytury przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień, ZUS przekazuje świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. W przypadku wypłat realizowanych za pośrednictwem poczty dyspozycja przekazania środków jest przekazywana jeszcze wcześniej.

Nowe terminy wypłat emerytur w grudniu 2025

W grudniu 2025 roku część emerytów dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, właśnie z powodu układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:

  • 1 grudnia (poniedziałek);
  • 5 grudnia (piątek) - w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 grudnia (sobota);
  • 10 grudnia (środa);
  • 15 grudnia (poniedziałek);
  • 19 grudnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 grudnia (sobota);
  • 23 grudnia (wtorek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 grudnia (Boże Narodzenie);

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 6 i 25 dnia każdego miesiąca w grudniu otrzymają emeryturę wcześniej. To jednak nie koniec niespodzianek.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają emeryturę w grudniu dwukrotnie

Na to, jakie przelewy wpłyną na konta emerytów w grudniu 2025 roku, wpływa również fakt, że 1 stycznia (czwartek) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że osoby, których termin wypłaty świadczeń przypada na pierwszy dzień miesiąca, otrzymają świadczenie styczniowe wcześniej, czyli najpóźniej do 31 grudnia. W praktyce w grudniu 2025 roku dostaną oni przelewy z ZUS dwa razy.

Jakie warunki trzeba spełnić, by mieć prawo do emerytury?

Aby uzyskać prawo do emerytury, należy spełnić określone w przepisach warunki, które różnią się w zależności od roku urodzenia. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. muszą osiągnąć powszechny wiek emerytalny - 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn - oraz posiadać choćby jeden dzień opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne lub emerytalno-rentowe. Świadczenie zostaje przyznane od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż po osiągnięciu wymaganego wieku. Natomiast osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. otrzymają emeryturę po udokumentowaniu wymaganego stażu ubezpieczeniowego: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jeżeli staż jest krótszy (15 lat dla kobiet, 20 dla mężczyzn), emerytura również może zostać przyznana, jednak bez gwarancji minimalnej wysokości świadczenia.

Ile wynosi minimalna emerytura w 2025 roku?

W październiku 2025 r. minimalna emerytura i renta gwarantowana wynosi 1 878,91 zł. Jest to wartość określona w komunikacie Prezesa ZUS z 18 lutego 2025 r., dotyczącym m.in. wysokości najniższych świadczeń oraz dodatków obowiązujących od 1 marca 2025 r. Kwota ta zostanie ponownie podniesiona wraz z kolejną waloryzacją, która wejdzie w życie 1 marca 2026 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 296)