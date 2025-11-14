Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Przepisy prawne

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w dzień inny niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego. W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes Rady Ministrów, wydając zarządzenie, które uwzględnia zarówno potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędów i obsługi obywateli, jak i charakter realizowanych w nich zadań.

Dzień wolny za święto w sobotę ustala pracodawca

Kto decyduje o dodatkowym dniu wolnym za święto przypadające w sobotę? Czy pracownik może mieć na to wpływ? W wielu przypadkach tak. Termin wolnego może zostać uzgodniony wspólnie z pracodawcą. Pracownik ma prawo złożyć wniosek z propozycją konkretnej daty odbioru dnia wolnego. Ostateczna decyzja jednak zawsze należy do pracodawcy, który formalnie wyznacza dzień wolny w zamian za święto wypadające w sobotę. Nie stanowi naruszenia przepisów sytuacja, gdy pracodawca samodzielnie ustali termin odbioru wolnego, bez wcześniejszych konsultacji z pracownikami.

Dni wolne za święto w sobotę 2026 – w sierpniu i w grudniu

W 2026 roku dwukrotnie wystąpią sytuacje, w których święto przypadnie w sobotę:

15 sierpnia 2026 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny);

26 grudnia 2026 r. (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Zgodnie z zasadą obowiązującą w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w tym samym miesiącu, w którym wystąpiło święto. Oznacza to, że w 2026 roku pracodawcy będą musieli wyznaczyć po jednym dniu wolnym w sierpniu i w grudniu.

Dni wolne od pracy w 2026 roku – kalendarz

Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Oprócz 14 świąt wolnych od pracy mamy w przyszłym roku 2 dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz drugi dzień Bożego Narodzenia). W sumie będzie więc 16 dni wolnych od pracy.

Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026?

Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowe dni wolne w sierpniu i grudniu 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy obejmują jedynie pracowników etatowych, dlatego część osób jest z tego przywileju wyłączona. Do grup, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, należą:

osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B – ponieważ nie obowiązuje ich Kodeks pracy,

pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.

