Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Przepisy prawne
Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w dzień inny niż niedziela powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli natomiast święto wypada w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego. W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes Rady Ministrów, wydając zarządzenie, które uwzględnia zarówno potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędów i obsługi obywateli, jak i charakter realizowanych w nich zadań.
Dzień wolny za święto w sobotę ustala pracodawca
Kto decyduje o dodatkowym dniu wolnym za święto przypadające w sobotę? Czy pracownik może mieć na to wpływ? W wielu przypadkach tak. Termin wolnego może zostać uzgodniony wspólnie z pracodawcą. Pracownik ma prawo złożyć wniosek z propozycją konkretnej daty odbioru dnia wolnego. Ostateczna decyzja jednak zawsze należy do pracodawcy, który formalnie wyznacza dzień wolny w zamian za święto wypadające w sobotę. Nie stanowi naruszenia przepisów sytuacja, gdy pracodawca samodzielnie ustali termin odbioru wolnego, bez wcześniejszych konsultacji z pracownikami.
Dni wolne za święto w sobotę 2026 – w sierpniu i w grudniu
W 2026 roku dwukrotnie wystąpią sytuacje, w których święto przypadnie w sobotę:
- 15 sierpnia 2026 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny);
- 26 grudnia 2026 r. (drugi dzień Bożego Narodzenia).
Zgodnie z zasadą obowiązującą w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony w tym samym miesiącu, w którym wystąpiło święto. Oznacza to, że w 2026 roku pracodawcy będą musieli wyznaczyć po jednym dniu wolnym w sierpniu i w grudniu.
Dni wolne od pracy w 2026 roku – kalendarz
Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:
- 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) - Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Oprócz 14 świąt wolnych od pracy mamy w przyszłym roku 2 dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz drugi dzień Bożego Narodzenia). W sumie będzie więc 16 dni wolnych od pracy.
Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu i grudniu 2026?
Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowe dni wolne w sierpniu i grudniu 2026 r. Przepisy Kodeksu pracy obejmują jedynie pracowników etatowych, dlatego część osób jest z tego przywileju wyłączona. Do grup, które nie otrzymają dodatkowego wolnego, należą:
- osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B – ponieważ nie obowiązuje ich Kodeks pracy,
- pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję