Kto może skorzystać z dofinansowania do zimowego wypoczynku w ramach turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2025 roku?

Z dofinansowania PFRON do turnusu rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, a także osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy sprzed ukończenia 16. roku życia. Konieczne jest również spełnienie warunku dotyczącego dochodów. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć:

50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw wieloosobowych,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W drugim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł, natomiast w trzecim – 8771,70 zł co oznacza, że dla wniosków składanych od września do listopada 2025 roku obowiązują następujące progi:

4374,63 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych;

5686,61 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Natomiast dla wniosków składanych od 1 grudnia 2025 roku będą to:

4385,85 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych;

5686,61 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Osoby, które przekroczą te limity, nadal mogą ubiegać się o wsparcie, jednak wysokość przyznanej pomocy zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy:

posiadać odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,

spełniać wymogi dotyczące dochodu (limit 50% lub 65% przeciętnego wynagrodzenia),

wybrać turnus przeznaczony dla minimum 20 osób o zbliżonym rodzaju niepełnosprawności, trwający co najmniej 14 dni (a przy korzystaniu z urlopu nawet do 21 dni),

złożyć wniosek za pośrednictwem PCPR, MOPS lub organizatora turnusu, dołączając wszystkie wymagane dokumenty.

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2025 roku?

Dla wniosków składanych do końca listopada 2025 roku przeciętnym wynagrodzeniem stanowiącym podstawę wyliczeń będzie przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2025 roku (8748,63 zł), natomiast dla wniosków składanych od 1 grudnia 2025 roku – przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2025 roku (8771,70 zł).

Kwoty dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności przedstawia poniższa tabela:

Stopień niepełnosprawności Procent przeciętnego wynagrodzenia Kwota dofinansowania dla składających wniosek do 30 listopada 2025 r. Kwota dofinansowania dla składających wniosek po 1 grudnia 2025 r. dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności 30% przeciętnego wynagrodzenia 2624,59 zł 2631,51 zł dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 27% przeciętnego wynagrodzenia 2362,13 zł 2368,36 zł dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 25% przeciętnego wynagrodzenia 2187,16 zł 2192,93 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 20% przeciętnego wynagrodzenia 1749,73 zł 1754,34 zł dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności 20% przeciętnego wynagrodzenia 1749,73 zł 1754,34 zł

W szczególnych życiowych trudach możliwe jest zwiększenie dofinansowania nawet do 40% średniej pensji (około 3 508,68 zł), a powierzone środki nie mogą przekroczyć rzeczywistych kosztów turnusu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?

Podstawowe etapy postępowania obejmują:

przygotowanie wymaganych dokumentów, takich jak orzeczenie o niepełnosprawności oraz potwierdzenie dochodów (np. PIT, zaświadczenie z MOPS/PCPR),

wybór odpowiedniego turnusu – musi być zorganizowany, trwać co najmniej 14 dni i obejmować minimum 20 uczestników,

złożenie wniosku w PCPR lub MOPS, a także u organizatora turnusu, w formie papierowej lub elektronicznej, np. przez ePUAP,

oczekiwanie na decyzję PFRON, który po jej wydaniu przekaże środki bezpośrednio na konto organizatora.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2025

PFRON przewiduje także możliwość przyznania wsparcia finansowego dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 1 750 zł. Warunkiem jest stała obecność opiekuna podczas całego turnusu rehabilitacyjnego. Wniosek o dopłatę dla opiekuna składa się łącznie z dokumentami uczestnika.

Wczasy pod gruszą na zimowy wypoczynek dla emerytów i rencistów w 2025 roku

W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą otrzymać dofinansowanie do wypoczynku w formie tzw. „wczasów pod gruszą”, czyli dopłaty do urlopu finansowanej ze środków pracodawcy. Wsparcie to zależy od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej seniora, a środki przyznawane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jeśli regulamin funduszu przewiduje możliwość udzielania pomocy również byłym pracownikom i ich rodzinom, emeryci mają prawo ubiegać się o takie świadczenie.

Dopłata może zostać wykorzystana na dowolną formę wypoczynku – zarówno zorganizowaną, jak i samodzielną, w kraju, za granicą, a nawet na urlop spędzony we własnym domu.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?

Procedura jest prosta:

Sprawdź regulamin ZFŚS, dostępny w zakładzie pracy lub u byłego pracodawcy – określa uprawnionych oraz zasady dopłat; Zgromadź dokumenty: zazwyczaj oświadczenie o dochodach; Złóż wniosek w dziale kadr lub socjalnym – wzór dostępny w firmie; Czekaj na decyzję funduszu – ZFŚS ustali kwotę dofinansowania, proporcjonalnie do potrzeb i kryterium dochodowego.

Dla emerytów i rencistów 2025 rok przynosi dwie realne formy wsparcia na wypoczynek oraz zdrowie:

Turnusy rehabilitacyjne z PFRON – dla osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie obejmuje również opiekuna. Wysokość oparta na stopniu niepełnosprawności, mieści się w przedziale 20–30% średniej pensji, z możliwością podwyżki do 40%. Kryterium dochodowe to max 50–65% przeciętnego wynagrodzenia.

– dla osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie obejmuje również opiekuna. Wysokość oparta na stopniu niepełnosprawności, mieści się w przedziale 20–30% średniej pensji, z możliwością podwyżki do 40%. Kryterium dochodowe to max 50–65% przeciętnego wynagrodzenia. Wczasy pod gruszą z ZFŚS – dla byłych i obecnych pracowników przedsiębiorstw z ZFŚS. Wniosek oparty na regulaminie danego funduszu, kwota zależna od potrzeb socjalnych i dochodów.

