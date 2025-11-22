- Kto może skorzystać z dofinansowania do zimowego wypoczynku w ramach turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2025 roku?
- Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?
- Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2025 roku?
- Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?
- Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2025
- Wczasy pod gruszą na zimowy wypoczynek dla emerytów i rencistów w 2025 roku
- Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?
Kto może skorzystać z dofinansowania do zimowego wypoczynku w ramach turnusu rehabilitacyjnego z PFRON w 2025 roku?
Z dofinansowania PFRON do turnusu rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, a także osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy sprzed ukończenia 16. roku życia. Konieczne jest również spełnienie warunku dotyczącego dochodów. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstw jednoosobowych.
W drugim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł, natomiast w trzecim – 8771,70 zł co oznacza, że dla wniosków składanych od września do listopada 2025 roku obowiązują następujące progi:
- 4374,63 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
- 5686,61 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.
Natomiast dla wniosków składanych od 1 grudnia 2025 roku będą to:
- 4385,85 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych;
- 5686,61 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.
Osoby, które przekroczą te limity, nadal mogą ubiegać się o wsparcie, jednak wysokość przyznanej pomocy zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?
Aby otrzymać dofinansowanie, należy:
- posiadać odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
- spełniać wymogi dotyczące dochodu (limit 50% lub 65% przeciętnego wynagrodzenia),
- wybrać turnus przeznaczony dla minimum 20 osób o zbliżonym rodzaju niepełnosprawności, trwający co najmniej 14 dni (a przy korzystaniu z urlopu nawet do 21 dni),
- złożyć wniosek za pośrednictwem PCPR, MOPS lub organizatora turnusu, dołączając wszystkie wymagane dokumenty.
Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego w 2025 roku?
Dla wniosków składanych do końca listopada 2025 roku przeciętnym wynagrodzeniem stanowiącym podstawę wyliczeń będzie przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2025 roku (8748,63 zł), natomiast dla wniosków składanych od 1 grudnia 2025 roku – przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2025 roku (8771,70 zł).
Kwoty dofinansowania w zależności od stopnia niepełnosprawności przedstawia poniższa tabela:
|Stopień niepełnosprawności
|Procent przeciętnego wynagrodzenia
|Kwota dofinansowania dla składających wniosek do 30 listopada 2025 r.
|Kwota dofinansowania dla składających wniosek po 1 grudnia 2025 r.
|dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
|30% przeciętnego wynagrodzenia
|2624,59 zł
|2631,51 zł
|dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
|27% przeciętnego wynagrodzenia
|2362,13 zł
|2368,36 zł
|dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
|25% przeciętnego wynagrodzenia
|2187,16 zł
|2192,93 zł
|dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
|20% przeciętnego wynagrodzenia
|1749,73 zł
|1754,34 zł
|dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
|20% przeciętnego wynagrodzenia
|1749,73 zł
|1754,34 zł
W szczególnych życiowych trudach możliwe jest zwiększenie dofinansowania nawet do 40% średniej pensji (około 3 508,68 zł), a powierzone środki nie mogą przekroczyć rzeczywistych kosztów turnusu.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON?
Podstawowe etapy postępowania obejmują:
- przygotowanie wymaganych dokumentów, takich jak orzeczenie o niepełnosprawności oraz potwierdzenie dochodów (np. PIT, zaświadczenie z MOPS/PCPR),
- wybór odpowiedniego turnusu – musi być zorganizowany, trwać co najmniej 14 dni i obejmować minimum 20 uczestników,
- złożenie wniosku w PCPR lub MOPS, a także u organizatora turnusu, w formie papierowej lub elektronicznej, np. przez ePUAP,
- oczekiwanie na decyzję PFRON, który po jej wydaniu przekaże środki bezpośrednio na konto organizatora.
Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2025
PFRON przewiduje także możliwość przyznania wsparcia finansowego dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 1 750 zł. Warunkiem jest stała obecność opiekuna podczas całego turnusu rehabilitacyjnego. Wniosek o dopłatę dla opiekuna składa się łącznie z dokumentami uczestnika.
Wczasy pod gruszą na zimowy wypoczynek dla emerytów i rencistów w 2025 roku
W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą otrzymać dofinansowanie do wypoczynku w formie tzw. „wczasów pod gruszą”, czyli dopłaty do urlopu finansowanej ze środków pracodawcy. Wsparcie to zależy od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej seniora, a środki przyznawane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jeśli regulamin funduszu przewiduje możliwość udzielania pomocy również byłym pracownikom i ich rodzinom, emeryci mają prawo ubiegać się o takie świadczenie.
Dopłata może zostać wykorzystana na dowolną formę wypoczynku – zarówno zorganizowaną, jak i samodzielną, w kraju, za granicą, a nawet na urlop spędzony we własnym domu.
Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą?
Procedura jest prosta:
- Sprawdź regulamin ZFŚS, dostępny w zakładzie pracy lub u byłego pracodawcy – określa uprawnionych oraz zasady dopłat;
- Zgromadź dokumenty: zazwyczaj oświadczenie o dochodach;
- Złóż wniosek w dziale kadr lub socjalnym – wzór dostępny w firmie;
- Czekaj na decyzję funduszu – ZFŚS ustali kwotę dofinansowania, proporcjonalnie do potrzeb i kryterium dochodowego.
Dla emerytów i rencistów 2025 rok przynosi dwie realne formy wsparcia na wypoczynek oraz zdrowie:
- Turnusy rehabilitacyjne z PFRON – dla osób z niepełnosprawnością. Dofinansowanie obejmuje również opiekuna. Wysokość oparta na stopniu niepełnosprawności, mieści się w przedziale 20–30% średniej pensji, z możliwością podwyżki do 40%. Kryterium dochodowe to max 50–65% przeciętnego wynagrodzenia.
- Wczasy pod gruszą z ZFŚS – dla byłych i obecnych pracowników przedsiębiorstw z ZFŚS. Wniosek oparty na regulaminie danego funduszu, kwota zależna od potrzeb socjalnych i dochodów.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 44; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 620);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694; ost. zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 1937);
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 r. (M.P. 2025 poz. 743)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (M.P. 2025 poz. 1148)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję