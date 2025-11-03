Karta Dużej Rodziny – na czym polega program, z którego w wyjątkowych sytuacjach skorzystać mogą także rodziny z dwójką dzieci?

Program Karta Dużej Rodziny to ogólnopolska inicjatywa zapewniająca dostęp do szerokiego katalogu zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz u prywatnych partnerów – m.in. tańsze bilety komunikacyjne, rabaty na kulturę, rekreację, paliwo, zakupy i usługi. Zgodnie z art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, prawo do jej posiadania przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, czyli takiej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Reklama

Komu zgodnie z ustawą przysługuje Karta Dużej Rodziny i na jakiej podstawie mogą z niej korzystać rodzice wychowujący dwójkę dzieci?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Do członków rodziny wielodzietnej zalicza się:

rodzica (rodziców) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

małżonka rodzica;

dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177, 742, 743 i 858).

Reklama

Aby ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny, członek rodziny wielodzietnej musi ponadto być:

osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769 i 1222), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, dziecko może otrzymać Kartę Dużej Rodziny, jeśli w dniu złożenia wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia następujące warunki:

mają mniej niż 18 lat;

mają mniej niż 25 lat, ale kontynuują naukę w szkole lub na uczelni (prawo obowiązuje do 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki);

posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z prawa do karty wykluczeni są rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub osoby z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, chyba że ograniczenie to nie dotyczy co najmniej trojga dzieci. Karta nie przysługuje też rodzicom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, jeśli sąd odebrał im dzieci z powodu niewłaściwego sprawowania pieczy.

Od 1 stycznia 2019 roku nastąpiła istotna zmiana w zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny, która poszerzyła grono osób uprawnionych do jej posiadania. Od tego momentu z karty mogą korzystać nie tylko rodziny aktualnie wychowujące co najmniej troje dzieci, ale również osoby, które w przeszłości miały na utrzymaniu taką liczbę potomstwa. Oznacza to, że prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny zyskali m.in. seniorzy, których dzieci są już dorosłe i samodzielne, a także rodzice dzieci zmarłych.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także w przypadku śmierci trzeciego dziecka

Karta Dużej Rodziny przysługuje również w sytuacji, gdy trzecie dziecko w rodzinie zmarło, niezależnie od tego, jak długo żyło ani kiedy nastąpił zgon. Może to być zarówno dziecko, które przeżyło zaledwie kilka dni, jak i takie, które zmarło wiele lat temu, nawet kilkadziesiąt. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy w swoim życiu mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci, zachowują prawo do posiadania Karty, nawet jeśli obecnie wychowują mniej potomstwa lub żadne.

Przykład Pani Barbara jest mamą dwóch dorosłych synów: 39-letniego Krzysztofa i 34-letniego Jakuba. Jednak 36 lat temu urodziła także córkę, która przeżyła jedynie 7 dni. Choć od tamtych wydarzeń minęły ponad trzy dekady, a dziś pani Małgorzata nie wychowuje już żadnych małych dzieci, spełnia ustawowe kryterium posiadania co najmniej trojga dzieci na utrzymaniu w swoim życiu. Oznacza to, że może obecnie korzystać z przywilejów Karty Dużej Rodziny, nawet jako seniorka, której dzieci są już dorosłe i samodzielne.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w przypadku śmierci trzeciego dziecka?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny w sytuacji, gdy trzecie lub kolejne dziecko zmarło, należy przejść zwykłą procedurę wnioskowania o dokument. Zgłoszenie można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania, a także online – poprzez platformę Emp@tia. We wniosku trzeba uwzględnić wszystkich członków rodziny uprawnionych do korzystania z karty. W przypadku dziecka, które zmarło, konieczne jest podanie jego numeru PESEL, a jeśli numer nie został nadany, dołącza się odpis aktu urodzenia. Po pozytywnej decyzji karta zostanie udostępniona w wybranej formie – tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny – na jaki okres jest przyznawana?

Karta Dużej Rodziny przysługuje:

rodzicom oraz małżonkowi rodzica (w tym osobom w wieku senioralnym) – bezterminowo , ponieważ prawo do karty nie zależy od wieku dzieci,

, ponieważ prawo do karty nie zależy od wieku dzieci, dziecku do 18. roku życia – do dnia ukończenia 18 lat ,

, dziecku powyżej 18. roku życia – do 30 września roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest zakończenie nauki , zgodnie z oświadczeniem złożonym wraz z wnioskiem; nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat,

, zgodnie z oświadczeniem złożonym wraz z wnioskiem; nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, dziecku z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością, po ukończeniu 18 lat – na okres obowiązywania orzeczenia,

dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

osobie, która przebywała w pieczy zastępczej – odpowiednio do 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jednak maksymalnie do 25. roku życia.

Jakie zniżki można uzyskać z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres ulg oferowanych posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest szeroki i nieustannie się rozszerza. Z programu korzystać można zarówno w instytucjach publicznych, jak i u partnerów prywatnych. Do najczęściej spotykanych benefitów należą m.in.:

37% zniżki na bilety PKP Intercity w ramach oferty „Rodzina”,

tańsze wejściówki do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różne wydarzenia kulturalne,

rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

korzystne oferty w dużych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

promocje w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach z odzieżą.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać również z ulg przy zakupie paliwa. Wybrane sieci stacji benzynowych oferują rabaty nie tylko na paliwa, ale także na produkty i usługi dodatkowe, takie jak płyny eksploatacyjne czy myjnia. Dzięki temu rodziny wielodzietne – w tym seniorzy uprawnieni do otrzymania karty – mają możliwość obniżenia kosztów codziennego korzystania z samochodu. Ulgi obowiązują najczęściej po okazaniu karty przed zapłatą, a zasady rabatów mogą różnić się w zależności od danego operatora paliwowego.