Ryczałt energetyczny - dopłata do prądu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli dodatkowe 3752,52 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny to świadczenie przewidziane w ustawie z 24 stycznia 1991 r. dotyczącej kombatantów oraz osób represjonowanych w czasie wojny i po jej zakończeniu. Jego zadaniem jest częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwie domowym. Dodatek ten wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość jest co roku waloryzowana, dzięki czemu rośnie wraz z inflacją i ogólnymi kosztami utrzymania. Od 1 marca 2025 r. ryczałt wynosi 312,71 zł miesięcznie, co daje rocznie 3752,52 zł. Warto zaznaczyć, że świadczenie jest wolne od podatku i przyznawane bez względu na wysokość dochodów.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje wybranym grupom osób objętym szczególnymi przywilejami. Uprawnieni do otrzymania świadczenia są m.in.:

kombatanci oraz osoby posiadające status osób uprawnionych ,

, żołnierze odbywający zastępczą służbę wojskową , którzy zostali przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu lub do batalionów budowlanych,

, którzy zostali przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu lub do batalionów budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę,

oraz innych osobach uprawnionych, jeśli pobierają emeryturę lub rentę, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile mają przyznane świadczenia emerytalne lub rentowe.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie wniosku ZUS-ERK, dostępnego w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie zus.pl. Do formularza trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia.

Kombatanci i osoby represjonowane przedkładają decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres działalności lub represji. Wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych muszą dołączyć dokument potwierdzający ich status jako członka rodziny kombatanta. Żołnierze przymusowo zatrudniani w trakcie zastępczej służby wojskowej przedstawiają zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, natomiast wdowy po takich żołnierzach – dokument wydany przez właściwy organ wojskowy potwierdzający posiadane uprawnienia.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w każdym czasie, ponieważ przepisy nie wyznaczają żadnego ostatecznego terminu. Po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów ZUS dysponuje 30 dniami na ich ocenę. Samo świadczenie powinno zostać wypłacone najpóźniej w miesiącu przypadającym po złożeniu wniosku.

Czy od decyzji ZUS można się odwołać?

Od otrzymanej decyzji przysługuje prawo odwołania – można je złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w tej samej placówce ZUS, która wydała decyzję. Dokument zostanie następnie przekazany do właściwego sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych). Na wniesienie odwołania przewidziano miesiąc od daty doręczenia decyzji. Cały proces jest całkowicie bezpłatny.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą również korzystać z innych form wsparcia finansowego, takich jak:

dodatek kombatancki – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie,

– 49,51 zł miesięcznie, świadczenie dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł, w zależności od liczby miesięcy pracy przymusowej.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów oferuje możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej, a także zapewnia jednorazową lub okresową pomoc finansową po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Ryczałt energetyczny – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Rada Ministrów zaakceptowała propozycję podwyższenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok. Projekt przewiduje wzrost o 20% realnego przyrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 r. Jeśli rozwiązanie to zostanie ostatecznie potwierdzone w rozporządzeniu – mimo że podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 11 lipca 2025 r. nie osiągnięto pełnej zgody – od 1 marca 2026 r. podwyższone zostaną wszystkie świadczenia objęte waloryzacją, w tym również ryczałt energetyczny.

Według obecnych zapowiedzi waloryzacja emerytur, rent i powiązanych dodatkówma wynieść co najmniej 4,9%, co w przypadku ryczałtu energetycznego oznaczałoby wzrost do 328,03 zł miesięcznie, czyli 3936,36 zł rocznie.

Warto jednak pamiętać, że finalna wysokość wskaźnika waloryzacji zostanie określona dopiero po ogłoszeniu pełnych danych statystycznych. Poza uzgodnieniami rząd–RDS kluczowe będą dwa komunikaty Prezesa GUS: o średniorocznej inflacji za 2025 r. oraz o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. wobec 2024 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, GUS ma obowiązek podać dane o inflacji do końca stycznia 2026 r., natomiast informacje o wzroście płac – do 7. dnia roboczego lutego, czyli najpóźniej do 10 lutego 2026 r. Ostateczny wskaźnik waloryzacji, który zadecyduje o skali podwyżek świadczeń, poznamy zatem dopiero w lutym 2026 r.