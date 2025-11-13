Polska na szarym końcu europejskiej listy płac

W rankingu europejskich zarobków Polska zajmuje szóstą pozycję od końca. Według danych Eurostatu w 2024 roku średnie roczne wynagrodzenie, przeliczone do pełnego etatu, wyniosło około 21,25 tys. euro brutto. Po przeliczeniu na złotówki daje to około 91 000 zł rocznie, czyli ponad 7600 zł miesięcznie. Dla porównania, w 2023 roku. wynagrodzenie przeliczone do pełnego etatu nad Wisłą wynosiło 18,2 tys. euro.

W tych krajach zarabia się mniej niż w Polsce

Mniej od Polaków zarabiają tylko Rumuni (21 108), Słowacy (20 287 euro), Węgrzy (18 500 euro), Grecy (18 000 euro) i Bułgarzy (15 400 euro). Zaskoczeniem dla wielu może być fakt, że w zestawieniu przygotowanym przez Eurostat wyprzedzają nas m.in. Litwini, gdzie średnie roczne wynagrodzenie w 2024 roku to 29 104 euro, a nawet Łotysze (22 262 euro).

W Europie najwięcej zarabia się w Luksemburgu

Jak podał Eurostat, wśród krajów Unii Europejskiej najwyższe średnie roczne wynagrodzenie brutto odnotowano w ubiegłym roku w Luksemburgu (83 tys. euro). Na drugim miejscu znalazła się Dania (71,6 tys. euro), natomiast ostatnie miejsce na podium przypadło Irlandii (61,1 tys. euro).

Roczne wynagrodzenie, przeliczone do pełnego etatu pracowników w UE, to wskaźnik, który przedstawia średni poziom rocznego dochodu pracownika - skorygowany tak, jak by osoba ta pracowała w pełnym wymiarze czasu (na pełen etat) przez cały rok, niezależnie od rzeczywistego czasu pracy. Dzięki temu można lepiej porównywać wynagrodzenia między krajami.