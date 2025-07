Kim jest Jerzy Owsiak?

Jerzy Owsiak to polski dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz działacz charytatywny i społeczny, najbardziej znany jako założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Urodził się 6 października 1953 roku w Gdańsku. Jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego Finału WOŚP oraz Przystanku Woodstock, obecnie Pol’and’Rock Festival – jednego z największych otwartych festiwali muzycznych w Europie. Jerzy Owsiak jest również autorem licznych programów radiowych i telewizyjnych oraz laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych za swoją działalność charytatywną i społeczną. Prywatnie jest żonaty z Lidią Niedźwiedzką-Owsiak, która jest członkiem zarządu Fundacji WOŚP, mają dwie córki.

Reklama

Transparentność zarobków Jerzego Owsiaka

Jerzy Owsiak, lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP), konsekwentnie utrzymuje pełną przejrzystość w kwestii swoich zarobków. Od lat podkreśla, że nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio z Fundacji WOŚP. Jego dochody pochodzą wyłącznie ze spółki Złoty Melon, której jest prezesem zarządu. W 2024 roku roczne wynagrodzenie brutto Owsiaka wyniosło 333 397,94 zł, co daje około 27,8 tys. zł brutto miesięcznie. Jest to zauważalny wzrost w porównaniu do 2023 roku, kiedy to zarobił 318,4 tys. zł brutto rocznie, czyli około 26,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Rola i działalność spółki Złoty Melon

Reklama

Złoty Melon to podmiot w całości należący do Fundacji WOŚP, którego głównym celem jest wspieranie statutowej działalności fundacji oraz organizacja festiwalu Pol'and'Rock. Spółka zajmuje się również produkcją i sprzedażą gadżetów z logo WOŚP oraz płyt muzycznych, a także prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy i survivalu w Ośrodku Szkoleniowym Szadowo Młyn. Powołanie Złotego Melona miało na celu wyraźne oddzielenie działalności charytatywnej fundacji od jej działalności gospodarczej.

Wyniki finansowe Złotego Melona

W 2024 roku spółka Złoty Melon odnotowała stabilną sytuację finansową. Jej przychody wzrosły o ponad 4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 60,6 mln zł. Mimo wzrostu przychodów, zysk netto spółki był niższy niż w 2023 roku, wynosząc 4,81 mln zł (w 2023 roku było to 5,62 mln zł).

Transparentność finansowa WOŚP i jej wpływ

Jerzy Owsiak wielokrotnie podkreślał znaczenie jawności finansów WOŚP. Regularne publikowanie informacji o swoich zarobkach oraz finansach organizacji, mimo krytyki ze strony niektórych mediów, buduje zaufanie społeczne. Podział na Fundację WOŚP (działalność charytatywna, finansowanie sprzętu medycznego) i Złoty Melon (działalność komercyjna, pokrywanie kosztów operacyjnych i wynagrodzeń) pozwala na jasne rozgraniczenie przepływów finansowych. Wynagrodzenie Owsiaka, biorąc pod uwagę jego wieloletnie zaangażowanie i znaczący wpływ WOŚP na polską służbę zdrowia, odzwierciedla zakres odpowiedzialności, jaką ponosi jako lider jednej z największych organizacji charytatywnych w Polsce.