"We wrześniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8750,34 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,5 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku" - czytamy w komunikacie.

Zarobki w górę, etaty w dół. Nowe dane GUS zaskakują

Konsensus rynkowy przewidywał 7,5 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.