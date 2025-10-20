We wrześniu 2025 roku przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosło o 7,5 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
"We wrześniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8750,34 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,5 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku" - czytamy w komunikacie.
Zarobki w górę, etaty w dół. Nowe dane GUS zaskakują
Konsensus rynkowy przewidywał 7,5 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,8 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama